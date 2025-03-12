"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева - 12.03.2025 Украина.ру
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"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева
"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева - 12.03.2025 Украина.ру
"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева
Госбюро расследований Украины и Нацполиция провели в Киеве спецоперацию, разоблачив коррупционеров, которые годами обогащалась на "откатах" из бюджетных средств. Об этом 12 марта сообщило ГБР.
2025-03-12T12:55
2025-03-12T12:55
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криминал
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откат
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"Установлено, что в городе для подрядчиков столичных коммунальных предприятий была установлена ​​такса отката в размере 15% от суммы договора. Одобрение и юридическое согласие для совершения сделок получали только те компании, которые соглашались участвовать в коррупционной схеме. Таким образом, годовой объем "откатов" от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен", - рассказали в ГБР.Среди участвовавших в коррупционной схеме упомянуто киевское коммунальное объединение "Киевзеленстрой". В состав преступной организации входил его гендиректор, первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также отдельные работники, наделенные полномочиями по принятию решений и другие лица.Правоохранители задокументировали более 10 коррупционных эпизодов на общую сумму почти 20 млн грн. ГБР отметила, что киевские чиновники использовали свое служебное положение для установления устойчивых коррупционных связей и организации безотказного обеспечения "откатов".Правоохранители провели обыски и другие следственные действия по местам жительства и работы участников криминальной схемы. Нескольким руководителям подрядных организаций предъявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений коррупционной направленности.Ранее ГБРУ сообщала о том, что Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры Также на эту тему: Командир в/ч Киевской области начислил подчинённым миллионы гривен "боевых"
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новости, киев, украина, киевская область, гбр, нацполиция, расследование, криминал, коррупция, откат, взятка
Новости, Киев, Украина, Киевская область, ГБР, Нацполиция, Расследование, криминал, коррупция, откат, взятка

"Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева

12:55 12.03.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Госбюро расследований Украины и Нацполиция провели в Киеве спецоперацию, разоблачив коррупционеров, которые годами обогащалась на "откатах" из бюджетных средств. Об этом 12 марта сообщило ГБР.
"Установлено, что в городе для подрядчиков столичных коммунальных предприятий была установлена ​​такса отката в размере 15% от суммы договора. Одобрение и юридическое согласие для совершения сделок получали только те компании, которые соглашались участвовать в коррупционной схеме. Таким образом, годовой объем "откатов" от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен", - рассказали в ГБР.
Среди участвовавших в коррупционной схеме упомянуто киевское коммунальное объединение "Киевзеленстрой". В состав преступной организации входил его гендиректор, первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также отдельные работники, наделенные полномочиями по принятию решений и другие лица.
"Чиновники требовали и получали 15% отката от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на бюджетное финансирование соответствующих работ. Деятельность всех задействованных лиц была четко организована и спланирована. Предварительно установлено, что данная схема касалась всех подрядчиков коммунального предприятия Киева и действовала с согласия руководства города", - заявили в ГБР.
Правоохранители задокументировали более 10 коррупционных эпизодов на общую сумму почти 20 млн грн. ГБР отметила, что киевские чиновники использовали свое служебное положение для установления устойчивых коррупционных связей и организации безотказного обеспечения "откатов".
"Такая эффективность достигалась путем назначения на ответственные должности "нужных" людей, организации логистической системы сбора и доставки средств, подготовки участников к участию в торгах, прикрытия схемы на высшем уровне. Схема была интегрирована во властные механизмы столицы и функционировала по четко выстроенным правилам, что позволяло ее участникам беспрепятственно присваивать бюджетные средства", - сказано в официальном сообщении.
Правоохранители провели обыски и другие следственные действия по местам жительства и работы участников криминальной схемы. Нескольким руководителям подрядных организаций предъявлены "подозрения" в совершении уголовных преступлений коррупционной направленности.
Ранее ГБРУ сообщала о том, что Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры
Также на эту тему: Командир в/ч Киевской области начислил подчинённым миллионы гривен "боевых"
 
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