Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров
Запад преподнёс России хороший урок о необходимости экономической независимости. Об этом на заседании Делового совета при МИД России заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
"Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал глава МИД России.
Лавров подчеркнул значение достижения Россией самодостаточности в ключевых отраслях, обеспечивающих военную и экономическую безопасность страны, в том числе продовольственную. Такая работа, по словам министра, предполагает взаимодействие со стратегическими партнерами и союзниками.
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Глава российской дипломатии не сомневается в перспективе честного взаимодействия с теми государствами, правительства которых сейчас демонстрируют недружественные действия. По словам Лаврова, первые проблески осознания такой необходимости у некоторых из этих стран уже видны
"Но полагаться на добрую волю противников мы, конечно же, не можем из принципиальных соображений. Опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям, а судить по конкретным делам", - подчеркнул глава МИД РФ.
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