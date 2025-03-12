Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров - 12.03.2025 Украина.ру
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Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров
Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров - 12.03.2025 Украина.ру
Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров
Запад преподнёс России хороший урок о необходимости экономической независимости. Об этом на заседании Делового совета при МИД России заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
2025-03-12T13:29
2025-03-12T13:29
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"Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал глава МИД России.Лавров подчеркнул значение достижения Россией самодостаточности в ключевых отраслях, обеспечивающих военную и экономическую безопасность страны, в том числе продовольственную. Такая работа, по словам министра, предполагает взаимодействие со стратегическими партнерами и союзниками.Глава российской дипломатии не сомневается в перспективе честного взаимодействия с теми государствами, правительства которых сейчас демонстрируют недружественные действия. По словам Лаврова, первые проблески осознания такой необходимости у некоторых из этих стран уже видныРанее президент США Дональд Трамп поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой при достижении мирного соглашения по Украине. Подробности в публикации Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg Евросоюз и Британия тем временем демонстрирует курс на ужесточение антироссийских санкций. Подробности в публикации Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС
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новости, россия, запад, сша, сергей лавров, дональд трамп, ес, минфин, национальные интересы, национальная безопасность, продовольствие, финансы, антироссийские санкции, релоканты
Новости, Россия, Запад, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ЕС, Минфин, национальные интересы, национальная безопасность, продовольствие, финансы, антироссийские санкции, релоканты

Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров

13:29 12.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Запад преподнёс России хороший урок о необходимости экономической независимости. Об этом на заседании Делового совета при МИД России заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
"Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал глава МИД России.
Лавров подчеркнул значение достижения Россией самодостаточности в ключевых отраслях, обеспечивающих военную и экономическую безопасность страны, в том числе продовольственную. Такая работа, по словам министра, предполагает взаимодействие со стратегическими партнерами и союзниками.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
00:05
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Глава российской дипломатии не сомневается в перспективе честного взаимодействия с теми государствами, правительства которых сейчас демонстрируют недружественные действия. По словам Лаврова, первые проблески осознания такой необходимости у некоторых из этих стран уже видны
"Но полагаться на добрую волю противников мы, конечно же, не можем из принципиальных соображений. Опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям, а судить по конкретным делам", - подчеркнул глава МИД РФ.
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