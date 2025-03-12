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Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров

Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров - 12.03.2025 Украина.ру

Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров

Запад преподнёс России хороший урок о необходимости экономической независимости. Об этом на заседании Делового совета при МИД России заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

2025-03-12T13:29

2025-03-12T13:29

2025-03-12T13:29

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"Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал глава МИД России.Лавров подчеркнул значение достижения Россией самодостаточности в ключевых отраслях, обеспечивающих военную и экономическую безопасность страны, в том числе продовольственную. Такая работа, по словам министра, предполагает взаимодействие со стратегическими партнерами и союзниками.Глава российской дипломатии не сомневается в перспективе честного взаимодействия с теми государствами, правительства которых сейчас демонстрируют недружественные действия. По словам Лаврова, первые проблески осознания такой необходимости у некоторых из этих стран уже видныРанее президент США Дональд Трамп поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой при достижении мирного соглашения по Украине. Подробности в публикации Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg Евросоюз и Британия тем временем демонстрирует курс на ужесточение антироссийских санкций. Подробности в публикации Усилить санкции, поставлять оружие, искать гарантии безопасности для Киева. О чем договорились лидеры ЕС

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новости, россия, запад, сша, сергей лавров, дональд трамп, ес, минфин, национальные интересы, национальная безопасность, продовольствие, финансы, антироссийские санкции, релоканты