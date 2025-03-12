"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
12:39 12.03.2025 (обновлено: 12:40 12.03.2025)
© Kotsnews / Telegram
© Kotsnews / Telegram
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном
"Суджа: "Побежали! Побежали!" Оставшиеся разрозненные группы оккупантов, не имея связи и представления о происходящем в городе, пытаются самостоятельно выбираться в сторону границы. Украинское командование, бросив своих солдат, накрывает Суджу и окрестности артиллерийским огнем и кассетными химарями. Причем делает это вслепую, потому что корректировать с воздуха сейчас нельзя по погоде", - прокомментировал ситуацию журналист.
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.
Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.
Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад". Журналисты газеты добавили, что связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся под Курском, потеряна.
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