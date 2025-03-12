https://ukraina.ru/20250312/1061738293.html

"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи

"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи - 12.03.2025 Украина.ру

"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном Украина.ру, 12.03.2025

2025-03-12T12:39

2025-03-12T12:39

2025-03-12T12:40

новости

суджа

курская область

курск

александр коц

вооруженные силы украины

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061737922_4:0:1261:707_1920x0_80_0_0_534060fc21b5885ccd2faeb9cb9734df.jpg

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дрономВ среду, 12 марта, российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Вот что об этом в своем телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный."Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения"."Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад". Журналисты газеты добавили, что связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся под Курском, потеряна.Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.

https://ukraina.ru/20250312/1061734698.html

суджа

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суджа, курская область, курск, александр коц, вооруженные силы украины, forbes