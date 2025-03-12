"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи - 12.03.2025 Украина.ру
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"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи - 12.03.2025 Украина.ру
"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном Украина.ру, 12.03.2025
2025-03-12T12:39
2025-03-12T12:40
новости
суджа
курская область
курск
александр коц
вооруженные силы украины
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Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дрономВ среду, 12 марта, российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Вот что об этом в своем телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный."Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения"."Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад". Журналисты газеты добавили, что связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся под Курском, потеряна.Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.
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новости, суджа, курская область, курск, александр коц, вооруженные силы украины, forbes
Новости, Суджа, Курская область, Курск, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Forbes

"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи

12:39 12.03.2025 (обновлено: 12:40 12.03.2025)
 
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Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, снятое дроном
"Суджа: "Побежали! Побежали!" Оставшиеся разрозненные группы оккупантов, не имея связи и представления о происходящем в городе, пытаются самостоятельно выбираться в сторону границы. Украинское командование, бросив своих солдат, накрывает Суджу и окрестности артиллерийским огнем и кассетными химарями. Причем делает это вслепую, потому что корректировать с воздуха сейчас нельзя по погоде", - прокомментировал ситуацию журналист.
В среду, 12 марта, российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Вот что об этом в своем телеграм-канале написал военкор Евгений Поддубный.
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил журналист.
Параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.
Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад". Журналисты газеты добавили, что связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся под Курском, потеряна.
11:48
Запад возобновил военные поставки Украине. Поможет ли это ВСУ под Курском?Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой
Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.
 
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