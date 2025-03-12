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Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие

Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие - 12.03.2025 Украина.ру

Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие

Москва формирует свою позицию не за рубежом, а самостоятельно внутри России. Такое заявление 12 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2025-03-12T10:00

2025-03-12T10:00

2025-03-12T10:12

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Переговоры американской и украинской делегаций в саудовской Джидде прошли накануне и длились около девяти часов. Главный итог разговора: Киев представил "конкретные шаги и предложения" для мира и согласился прекратить боевые действия сроком на месяц и начать переговоры.Теперь, объявили представители американской администрации, Вашингтон ждет, что такое же предложение примет и Москва, причем "как можно скорее". Делегаты США намерены встретиться с российскими представителями уже в ближайшие дни, Трамп намерен переговорить с Путиным на этой неделе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кремль не исключает таких контактов. Глава США добавил, что если не удастся убедить Россию пойти на прекращение огня, то конфликт на Украине продолжится.Госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской стороной заявил, что пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, правда не уточнив, зачем Киеву оружие, если тот обещал перемирие и больше не воевать.В России скептически отнеслись к таким результатам, в частности, политолог Сергей Марков вот так прокомментировал итоги встречи украинской и американской делегаций:"Переговоры прошли точно так как мы предсказывали: Гамбит Зеленского. 1. Украина делает вид, что она согласна с предложением США о перемирии. 2. США будут требовать такого перемирия от России. 3. Россия откажется от перемирия. 4. США начнут жестко прессовать Россию и усилят санкции против России и усилят военные поставки Украине. 5. США в полной мере вернутся в коалицию партии войны. 6. План был разработан лидерами Франции и Британии для Зеленского", - отметил он.Украинские "патриоты", которые раньше считали согласие на заморозку боевых действий "капитуляцией" и "планом Путина" в ночь после переговоров развернули свою позицию на 180 градусов и начали ликование по поводу своей "перемоги". Однако журналисты украинского издания "Страна.ua" уверены, что не так все просто."Переговоры в Джидде представляются как величайшая победа украинской дипломатии. Впрочем, все это еще не означает, что Банковая действительно настроена на завершение войны. Во многих комментариях близких к ней спикеров делается упор на то, что никакого перемирия может и не быть. А главное - что вновь пошли поставки оружия. Далее у Банковой есть большая надежда, что от перемирия откажется Путин. И война продолжится, но уже с возобновленной помощью США. Но даже если Путин вдруг и согласится, есть много способов затянуть дело, выставляя дополнительные условия", - говорится в комментарии издания.Между тем, позиция России по теме заморозки конфликта была сформулирована российским лидером Владимиром Путиным еще 1,5 месяца, когда он заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, но главная задача - устранить первопричины кризиса. При этом краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения, с целью последующего продолжения конфликта Россию категорически не устраивает. Только долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в этом регионе.Во всей этой истории остается только один вопрос: зачем Трампу была нужна показательная порка Зеленского в Овальном кабинете? И ответ, уверены, многие эксперты, очень простой: для него украинский трек - это не история про мир или войну, а способ борьбы внутри своей страны, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватит финансовые вожжи власти в свои руки.Эта логика вполне укладывается в предсказание Владимира Жириновского, сделанное им еще в 2018 году, о том, что Трамп добьется переизбрания на второй срок, а потом "по наследству" передаст свою власть дочери и зятю.Кстати, говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский утверждал, что "всё затихнет" до марта 2025 года.Еще по теме: Маск назвал переговоры США и Украины "отличной работой".

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, мария захарова, переговоры