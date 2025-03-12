https://ukraina.ru/20250312/1061737551.html

Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности

Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности - 12.03.2025 Украина.ру

Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности

США в саудовской Джидде выдавили из эмиссаров недобитого неонацистского режима просроченного Владимира Зеленского согласие на тотальное перемирие на 30 дней. С прекращением огня везде – на суше, на море и в воздухе.

2025-03-12T13:28

2025-03-12T13:28

2025-03-12T13:30

владимир зеленский

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

ес

нато

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061738758_40:0:961:518_1920x0_80_0_0_93d0773418f5a4484619972530aa00e4.jpg

Сам недофюрер в несвежей футболочке исторг из себя согласие: дескать, давайте не постреляем. И был допущен к ноге – его опять позвали в Белый дом, не оговорив, правда, публично главное – надо ли ему для этого раскошелиться на костюм. Любой – "подстреленный", мешковатый и кургузый, но типа подходящий под дипэтикет. Хотя бы фабрики "Большевичка".Нет, это не подходит – крайне не патриотично и не национально-духоподъемно. Но вот продукция фабрики детской одежды "Соня" в Броварах, что под Киевом – в самый раз: работает ритмично и находится на улице Симона Петлюры, 20А. А что еще нужно национальному вождю для поездки в логово к хозяину. Неласковому – может в запаре и по шеям надавать. Но может и косточку бросить. Точнее – Трамп уже бросил: разрешил пользовать разведданными и пообещал подбросить оружия, если с миром что-то не заладится…Но не суть. После объявления итогов переговоров в Джидде и заявления о согласии с ними Украины и переброске таким образом "мяча на сторону России", как всегда, завис главный вопрос: ну почему они там все такие тупые, раз считают себя умнее всех? То есть способными обмануть, надуть и объегорить всех, но особенно Россию, выдав ей откровенное американо-украинское фуфло и обман в арабской упаковке за дипломатический прорыв и невиданное для нее счастье?Это вопросы тактические – по форме проведения переговров и принятия решений. А есть же еще стратегия – суть проблемы, которая и привела Украину и Россию к войне и к решению которой стороны не приблизились ни на йоту.Сейчас, как минимум, три-четыре вопроса остаются без ответов, но требуют их (ответов) неотлагательно, потому что разъясняют и обясняют общее положение в мире вообще и в Украине в частности:– почему война идет формально между Украиной и Россией, а проблему мира почему-то взялись решать США и за стол переговоров хоть чучелом хоть тушкой стремятся попасть всевозможные европейцы типа лидеров Франции (президент Эмманюэль Макрон), Великобритании (премьер-министр Кир Страмер) и даже всего ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, которая, похоже, и на этой проблеме, как и на пандемии ковид-19, планирует что-то украсть себе на карман?– если война в Украине – общая проблема, то почему коллективный Запад не хочет признать, что он стоит за Украиной и поставил перед нею задачу – нанести стратегическое поражение России, а Киев с задачей не справился и все профукал? Может, пора Западу взять на себя часть отвественности за войну и ее провалы и выгнать никчемного Зеленского из комнаты переговров, как шелудивого и нашкодившего кошака, и решать пробелму с серьезнымии "дядями" из Кремля напрямую? Москва с этим согласна. Да и госсекретарь США Марко Рубио уже публично признавал: война между Украиной и Россиией в рамках СВО – это прокси-война между Россией и США. Почему Рубио сейчас опять вибрирует со взглядами и, как тот фраер из песенки, сдал назад?– почему согласие Украины на перемирие случилось сразу после того, как она в ночь на 11 марта 2025 года нанесла грубый террористический удар дронами по Москве, Подмосковью и другим областям России, убив троих и ранив десятки мирных жителей, а не солдат на фронте?– зачем нужно было представлять картину так, чтобы все выглядело потом, как испуг России, которая поняла, что она слаба, а Украина еще сильна и может воевать, и потому пошла на мировую? Зачем никчемный, подлый и циничный, но кровавый терроризм Украины выдавать за победу и способ принуждения к миру?– почему сразу после объявления согласия на перемирие Украине пообещали военную помощь и вернули возможность пользоваться разведданными США? Ведь и оружие, и разведданные – это средства для продолжения войны, а не для мира. Что, Россию опять предупреждают и принуждают к миру силой?– как даже гипотетически подписывать любое соглашение с Зеленским, который однозначно нелегитимен и не имеет права ставить любые подписи от имени Украины так, чтобы их потом не дезавуировал следующий законный президент (если от Украины что-то-то останется, конечно, и у нее будет новый глава)? Почему Штаты отказались от идеи провести в Украине выборы и обеспечить ее легитимной властью, как того, к примеру, требует Россия?– что случилось с Зеленским, который уже заявил: "Украина готова к миру, свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России"? Ведь еще позавчера, а раньше и до перепалки с Трампом в Овальном кабинете и сразу после Зеленский был противником любого перемирия и слышать не хотел ни о мире, ни даже о перемирии. Зачем, почему и как его так продуктивно нахлобучили?;– почему согласие Украины под давлением США на перемирие очень напоминает не капитуляцию и даже не шаг к миру, а элементарный обманно-спекулятивный маневр с одной целью – получить передышку, восстановить и перегруппировать силы, чтобы начать войну в новых условиях? Почему ситуация напоминает 2015 год, когда после Дебальцевского котла Россию втянули в дипломатический обманный блудняк с Минскими соглашениями-2 (Минск-2), которые потом подло нарушили, когда посчитали, что передышка сработала и неоанцисты из Киева в 2022 году к войне с Россией готовы?– почему согласие на перемирие хотят представить как уступку Украины, которая-де раньше предлагала перемирие на море и в воздухе, а теперь типа согласилась и на перемирие на суше? И зачем России еще раз соглашаться на обман, если она и так побеждает в СВО? Что, неужели опять Запад и Украина хотят переложить отвественность за войну на Россиию и ее обвинять в "агрессивности"? Зачем? Ведь это нечестно и не дипломатично – сразу шельмовать партнера. Или Западу, как "светлому граду на холме", опять все можно?И вот тут мы выходим на главный вопрос: где гарантии безопасности России, которые она должна получить, победив СВО? Ведь в соглашении о перемирии из Джидды и намека нет на то, что Украина должна провести у себя денацификацию, демилитаризацию и вернуть нейтральный внеблоковый статус, чтобы не приближать натовские ракеты непосредственно к российским границам.Более того: ЕС и европейские страны-члены НАТО уже практически в один голос заявили: требование демилитаризации Украины не подходит совсем, так как сильная и хорошо вооруженная Украина – это гарантия безопасности Европы. Дурковатый министр обороны Франции Себастьен Лекорню так и заявил первым, что хорошо вооруженная Украина станет важным элементом будущей безопасности Европы, и призвал отвергнуть любые идеи ее демилитаризации. Затем этого "ястребка", очень похожего, как и его президент Макрон, на петушка во всех смыслах этого слова, поддержали и другие воинственные "пернатые" Европы.А ведь без решения проблем России, без грантированного длительного мира, который обеспечит безопасность надолго, все другие исходы СВО – это обман, который делает напрасными все российские жертвы в этой войне. Президент России Владимир Путин об этом сказал открыто.Отсюда и второй вопрос: почему Россия должна соглашаться на это перемирие и останавливать свое наступление в рамках СВО, если она побеждает, а ее наступление ведет к победе?Нет оснований не верить в то, что в Москве этого понимают. И из этого исходят и будут исходить, оценивая премирие в Джидде. Потому что, как сказал Путин, "все решается на земле".Однако в достигнутых результатах все же есть один плюс. Он в том, что стороны действительно могут и дальше продолжать переговоры, на результаты которых теперь будет обращать внимание и Зеленский – он же типа согласился, не дожидась поражения и капитуляции. А они по-любому – не за горами, если России продолжит СВО до победного конца.Госсекретарь Рубио опять привычно заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулирование лежит в плоскости переговоров и лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта. И что Вашингтон ждет прямого ответа России, которой "передадут по нескольким каналам предложения о прекращении огня".Сам Дональд Трамп уже поспешил заверить, что надеется на согласие Путина на прекращение огня на Украине. А раньше он утверждал, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта. И вот сегодня уже 12 марта. И что?Но в словах Трампа важно другое: он уже заявил, что если Россию не удастся убедить в необходимости перемирия, то конфликт продолжится. То есть война возобновится. Так она и не прекращалась! Но слова эти очень похожи на ультиматум России и россиянам: или вы идете на невыгодный для себя мир и Трамп получает Нобелевскую пермию мира, или мы опять крикнем Зеленскому "Фас!" и он опять зайдется в лае с бешеной пеной у рваного рта.Что делается сейчас в Киеве? Да ничего, что хоть как-то отличало бы атмосферу от настроений в дурдоме, куда завезли свежие лекарства с успокоительно-эйфорическим эффектом. Там Зеленеский сказал об очередной "перемоге" (победе), и штатные пропагандисты-шептуны императивно понесли эти настроения в массы. Прививать.Однако есть и другие заморочки: в соцсети украинцам предложили высыпать цемент в унитаз, чтобы избежать наступления русских прямо у них в квартирах. "Это делается для безопасности украинцев", – иронизируют авторы видео о том, как нужно сыпать цемент. Смелым потомкам копателей Черного моря вручную напоминают, что российские военные прорвались в районе Суджи по газовой трубе, а значит теперь, чтобы русские больше не могли наступать, украинцам предлагают засыпать канализационные трубы цементом. И обеспечить "нэньке" еще одну неизгладимую победу над "коварным Путиным"...…Такова жизнь. И, судя по всему, врачи пока помалкивают, а впечатлительные патриоты ломанулись за цементом…О том, как приняли результаты переговоров в России и первой реакции на них - в статье Марины Поляковой Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир зеленский, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, мнения