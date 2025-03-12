https://ukraina.ru/20250312/1061727075.html

Готовность к прекращению огня, провалы ВСУ, лукавство Киева. Главное на Украине на утро 12 марта

Готовность к прекращению огня, провалы ВСУ, лукавство Киева. Главное на Украине на утро 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру

Готовность к прекращению огня, провалы ВСУ, лукавство Киева. Главное на Украине на утро 12 марта

Трамп заверил, что Киев готов на "полное прекращение огня", которое ожидается в ближайшие дни. ВС РФ уничтожают противника и технику. В России заявление Киева о перемирии назвали лукавством и отметили, что любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона

2025-03-12T09:00

2025-03-12T09:00

2025-03-12T10:16

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В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США.После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня."Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо", - сказал Трамп.Он выразил надежду, что огонь полностью прекратится уже в ближайшие дни.Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений."Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский накануне в вечернем видеообращении.Ранее он предлагал прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения.По словам главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, команды начнут говорить о деталях обеспечения режима прекращения огня на Украине на следующей неделе."На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех этих деталях (прекращения огня. – Ред.)", - сказал Ермак на брифинге по итогам встречи делегаций США и Украины.От ответа на вопрос о том, обсуждались ли на встрече территориальные уступки Украины, он ушел, сказав, что делегации говорили "как партнеры и как друзья о том, что справедливо", о ситуации на поле боя.Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине."Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине", - написал Сибига в соцсетях.А заместитель руководителя Офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности."У меня есть подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США возобновлена", - написал Палиса в соцсетях.Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в свою очередь указала, что Трамп поставил Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира."Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент - мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.При этом журналистка телеканала Fox News Нана Саджая отметила, что делегации не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Владимира Зеленского.В свою очередь Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни."Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия.Трамп отметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся."Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – заключил он.Трамп еще раз подчеркнул, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.Провалы ВСУВ ночь на среду в украинской столице, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Кривом Роге, о нескольких сериях взрывов в Днепропетровске. Кроме прочего, взрывы гремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР.Он уточнил, что в боях за освобождение села участвуют 37-я мотострелковая бригада и 40-я бригада морской пехоты ВС РФ.Днепроэнергия находится на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками.Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" описал удар российских военных ракетой по грузовому судну в порту Одессы. В публикации уточняется, что на сухогрузе под флагом Барбадоса перевозилась военная и иная помощь Украине.Также под удар попала нефтебаза в Одессе. Плюс ко всему, после прилета взрывы произошли на инфраструктурном объекте в Днепропетровской области.Военнослужащие 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии, группировки "Центр" рассказали, что одним высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили пункт дислокации операторов управления БПЛА ВСУ с личным составом в шесть человек на Красноармейском направлении.Кроме прочего, РИА Новости сообщило, что на Сватовском направлении под Новолюбовкой в плен сдались семь военнослужащих Вооруженных сил Украины.Уточняется, что военнослужащие Украины сделали это организованно. Силовики также сообщили, что на позициях, которые занимали ВСУ, были обнаружены тела двоих солдат, которых застрелили их сослуживцы.Лукавство Киева и договоренности на условиях МосквыРогов назвал лукавством заявление киевского режима о готовности к перемирию и желанию положить конец военному противостоянию."Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта - лукавство. Ситуация на фронте для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия", - объяснил он.При этом, по его словам, в США пока не сделали заявлений относительно гарантий, что ВСУ не используют перемирие для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих подразделений, чтобы затем с новой силой атаковать российские регионы."России нужен прочный и долгосрочный мир, а вот заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом", - добавил Рогов.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием, предложенным киевским режимом."Позиции России и США схожи в том, что военному конфликту пора положить конец, а на смену боевым действиям должен прийти прочный мир. Но вот веры в намерения киевского режима, который говорит даже не о мире, а о временном перемирии, нет. Россия не позволит водить себя за нос. На сегодня гарантий, что Зеленский не плюнет на все договоренности и увещевания, воспользовавшись паузой в военном конфликте для того, чтобы потом учинить провокацию и разжечь его по новой, нет", - сказал Шеремет.По его мнению, Трамп должен выступить гарантом, что киевский режим откажется от своих террористических планов в отношении России и приложит все усилия для достижения устойчивого мира, с соблюдением интересов России, а не краткосрочного иллюзорного перемирия.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать.По его мнению, условия на переговорах - американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят."Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место". Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - добавил Косачев.Сенатор, однако, подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.Китайская газета China Daily предупредила, что Вашингтон, прикрываясь "призывами к миру", стремится максимально использовать конфликт на Украине в собственных интересах.По мнению авторов издания, стремление к миру - это "всё что угодно, но не реальный мотив" Трампа в его усилиях по прекращению украинского кризиса и конфликта в секторе Газа."Стремление к миру - это всего лишь средство для президента США и его коллег прикрыть свои попытки максимально реализовать интересы США и при необходимости использовать его в качестве оружия для нападок на любую сторону, ставящую под сомнение их усилия", - пишет газета.В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано указал, что интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50 процентов.По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты.Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20250311/1061691748.html

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