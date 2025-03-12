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Шольц поддержал идею прекращения огня на Украине

Шольц поддержал идею прекращения огня на Украине - 12.03.2025 Украина.ру

Шольц поддержал идею прекращения огня на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем официальном канале в соцсети X поддержал идею о прекращении огня на Украине на 30 дней

2025-03-12T13:52

2025-03-12T13:52

2025-03-12T13:52

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"Идея 30-дневного прекращения огня - это важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины. Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения в Джидде", - написал Шольц.Политик добавил, что теперь дело за Москвой.Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни. По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75 процентов пути" к завершению украинского конфликта.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, олаф шольц, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп