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"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков

"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков - 12.03.2025 Украина.ру

"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков

Кремль активно следит за успехами российской армии в Курской области. Об этом 12 мата заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-03-12T13:08

2025-03-12T13:08

2025-03-12T13:08

новости

курская область

кремль

дмитрий песков

всу

кто

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"Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая", — сказал Песков.Армия России накануне освободила 12 населённых пунктов Курской области. Российский флаг поднят на центральной площади Суджи.Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Подробнее об этих и других успехах российской армии сказано в обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта

курская область

кремль

суджа

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новости, курская область, кремль, дмитрий песков, всу, кто, суджа