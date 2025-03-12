"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков - 12.03.2025 Украина.ру
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"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков
"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков - 12.03.2025 Украина.ру
"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков
Кремль активно следит за успехами российской армии в Курской области. Об этом 12 мата заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-03-12T13:08
2025-03-12T13:08
новости
курская область
кремль
дмитрий песков
всу
кто
суджа
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"Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая", — сказал Песков.Армия России накануне освободила 12 населённых пунктов Курской области. Российский флаг поднят на центральной площади Суджи.Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Подробнее об этих и других успехах российской армии сказано в обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
курская область
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, кремль, дмитрий песков, всу, кто, суджа
Новости, Курская область, Кремль, Дмитрий Песков, ВСУ, КТО, Суджа

"Динамика хорошая": Кремль доволен за успехами российской армии в Курской области – Песков

13:08 12.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Кремль активно следит за успехами российской армии в Курской области. Об этом 12 мата заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая", — сказал Песков.
Армия России накануне освободила 12 населённых пунктов Курской области. Российский флаг поднят на центральной площади Суджи.
Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Подробнее об этих и других успехах российской армии сказано в обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
 
НовостиКурская областьКремльДмитрий ПесковВСУКТОСуджа
 
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