https://ukraina.ru/20250312/1061736448.html

Демонстрация и перевод стрелок на РФ. Что говорят на Украине о переговорах в Саудовской Аравии

Демонстрация и перевод стрелок на РФ. Что говорят на Украине о переговорах в Саудовской Аравии - 12.03.2025 Украина.ру

Демонстрация и перевод стрелок на РФ. Что говорят на Украине о переговорах в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в Джидде завершились переговоры представителей Украины с новой администрацией США, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное перемирие. Ранее Зеленский предлагал лишь частичное перемирие с запретом на дальнобойные удары

2025-03-12T13:12

2025-03-12T13:12

2025-03-12T14:04

эксклюзив

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россия

саудовская аравия

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офис президента

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На полное перемирие Зеленский обещал пойти, только если ему дадут гарантии безопасности, включая членство в НАТО. Перемирие с 2019 трактовалось на Украине, как "капитуляция".Буквально за день до переговоров в Джидде глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал статью в британской Guardian, призвав Европу ни в коем случае не допустить прекращения огня, чтобы не дать РФ возможности восстановить силы.Однако администрации США удалось уломать посланников Зеленского, что с восторгом восприняли европейские лидеры, ранее возмущавшиеся действиями Трампа. В ответ на согласие украинской делегации США разблокировали обмен разведданными с Киевом и поставки вооружений, выделенных еще администрацией Джо Байдена. У некоторых украинских экспертов, правда, возникали сомнения, что эти поставки и обмен данными вообще были заблокированы.Основной причиной согласия Киева на перемирие западные и украинские СМИ называют необходимость показать, что это РФ против перемирия, то есть, само соглашение было ориентировано более на медийный эффект, чем на реальное прекращение огня."Главный, на мой взгляд, достигнутый уже сегодня успех - теперь никто не может говорить, что Украина не хочет мира", - резюмирует итоги переговоров депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Советница Ермака Дарья Заривная тоже пишет, что главный итог – демонстрация того, что именно Украина хочет мира.Министр иностранных дел Украины и участник переговоров Андрей Сибига рассказывает, что временное прекращение огня — это ни в коем случае не о замороженном конфликте. По его словам, это лишь шаг, который демонстрирует, "кто на самом деле заинтересован в мире".По сути, речь лишь о том, кто первым заговорит о перемирии, но не пойдет на него. Дело в "демонстрации", по словам Заривной и Сибиги.Ранее западные эксперты также критиковали Зеленского, что тот первым напрашивался на встречу с Трампом, которая окончилась скандалом в Овальном кабинете. По их мнению, надо было подождать, пока Трамп рассорится с российским президентом. После встречи в Саудовской Аравии те же эксперты уверены, что Владимир Путин не пойдет на перемирие, поэтому весь гнев Трампа падет уже на него. В сущности "огнедышащего" Трампа пытаются просто повернуть в ту или иную сторону.На Украине политики и эксперты разделились на два лагеря. Сторонники Зеленского и так называемые соросята хвалят украинскую делегацию, подчеркивая, что теперь Трамп должен увидеть, кто именно против мира, кто стоит на пути его планов. Условная оппозиция на Украине критикует Зеленского, который пошел на уступки, на которые мог пойти и раньше, чем сохранил бы тысячи жизней.Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*, который сейчас заигрывает с трампистами, считает переговоры успехом для Украины. По его словам, американцы довольны переговорами и не намерены заставлять Украину отдавать территории. "Америка и администрация Трампа – на нашей стороне. Просто с ними нужно правильно вести диалог", - утверждает Гончаренко.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* считает соглашение в Саудовской Аравии маленькой победой, которой можно было добиться и раньше, если "включать голову".Опальный депутат Александр Дубинский подчеркивает, что соглашение еще ничего не стоит, так как у представителей украинской делегации нет полномочий, чтобы принимать серьезные решения. "Ермак – не глава МИД, не представитель Верховной рады и не верховный главнокомандующий. Его полномочия – быть начальником над секретаршами в Офисе Президента. Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня", - отмечает Дубинский.Бывший нардеп и "азовец"** Игорь Мосийчук* считает, что в Джидде уже "расписали Зеленского", то есть, решили предоставить ему личные гарантии в обмен на отход от власти и невмешательство в мирный процесс. Однако он видит плюсы в перемирии, если оно не будет сопровождаться письменными обязательствами."Перемирие без каких-либо письменных соглашений (хотя говорят, в Джидде что-то таки подписали) однозначно выгодно Украине, так как даст даже за короткий срок возможность стабилизировать ситуацию на линии фронта и довооружить и доукомплектовать ВСУ", - пишет Мосийчук.Украинский телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что на переговорах в Джидде Зеленский выиграл себе немного времени. "Теперь наступит период, когда команда Трампа не сможет активно публично играть против Зеленского (пока даже введение санкции будут смотреться нелогично)", - пишет "ЗеРада".Глава Офиса президента Андрей Ермак обещает на следующей неделе лишь начать обсуждать на Украине то, о чем договорились в Джидде. Обещание начать говорить – одна из любимых тем Зеленского и Офиса президента. Проще говоря, процесс постараются затянуть и заболтать в надежде, что администрация США переключится на РФ за это время или вообще займется своими внутренними проблемами.О том, как приняли результаты переговоров в России и первой реакции на них - в статье Марины Поляковой Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие.* Признан в России террористом и экстремистом.** Организация, запрещенная в РФ.

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эксклюзив, украина, россия, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, нато, слуга народа