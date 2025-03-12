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Рада поддержала введение уголовной ответственности для военкомов - Железняк
Рада поддержала введение уголовной ответственности для военкомов - Железняк - 12.03.2025 Украина.ру
Рада поддержала введение уголовной ответственности для военкомов - Железняк
Украинский парламент в первом чтении поддержал введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медкомиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил 12 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2025-03-12T13:24
2025-03-12T13:24
2025-03-12T13:26
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"За основу – 273 (голоса - ред.)", - написал Железняк.По его словам, проект закона предлагает уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медкомиссии для определения пригодности военнообязанного к службе в ВСУ, за нарушение военным должностным лицом порядка призыва на военную службу. Также документ предлагает расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. СМИ писали, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ.В конце января 2025 года в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и военно-врачебных комиссий. Согласно проекту закона, нарушителям может грозить срок от трех до восьми лет.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, вооруженные силы украины, верховная рада, рада
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Рада
Рада поддержала введение уголовной ответственности для военкомов - Железняк
13:24 12.03.2025 (обновлено: 13:26 12.03.2025)
Украинский парламент в первом чтении поддержал введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медкомиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил 12 марта в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"За основу – 273 (голоса - ред.)", - написал Железняк.
По его словам, проект закона предлагает уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медкомиссии для определения пригодности военнообязанного к службе в ВСУ, за нарушение военным должностным лицом порядка призыва на военную службу.
Также документ предлагает расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. СМИ писали, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ.
В конце января 2025 года в Раде
зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и военно-врачебных комиссий. Согласно проекту закона, нарушителям может грозить срок от трех до восьми лет.