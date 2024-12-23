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Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕС
Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕС - 23.12.2024 Украина.ру
Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕС
При обыске у организатора переправ украинцев в Евросоюз найден богатый арсенал оружия. Об этом 23 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-12-23T15:16
2024-12-23T15:16
2024-12-23T15:19
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Организатор нелегальных переправ украинских мужчин был задержан с оружием и гранатами, сообщила ГПСУ. Задержанный помогал украинским мужчинам сбежать с Украины в Румынию."Трое мужчин, пытавшихся нелегально уехать, заплатили организатору по 10 тысяч евро за "услугу". Во время обысков у переправителя изъято: 2 карабина, 2 пистолета, более 800 патронов; 5 гранат (РГД-5, Ф-1, дымовую) с запалами; взрывные устройства, БПЛА, поддельные удостоверения; специальную форму Нацполиции и СБУ, наличные деньги, автомобили", - сказано в официальном сообщении.Публикация ГПСУ иллюстрирована фотографиями изъятого. На ней нет карабинов, но есть автоматическое оружие, в том числе с подствольным гранатомётом.Также на фотографиях изъятого виден глушитель к пистолету, украинские медали принятого после госпереворота 2014 года образца, паспорт гражданина ЕС и денежные купюры – доллары США."Правонарушителю объявлено подозрение по нескольким статьям и избрана мера пресечения – содержание под стражей с залогом в 1,2 миллиона гривен", - сообщило украинское пограничное ведомство.Ранее на эту тему: ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС Также сообщалось, что Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, румыния, сша, ес, госпогранслужба, нацполиция, уклонисты, мобилизация, криминал, государственная граница, пограничники, пограничная служба украины, безвизовый режим, украина-ес, евроинтеграция
Новости, Украина, Румыния, США, ЕС, Госпогранслужба, Нацполиция, уклонисты, мобилизация, криминал, государственная граница, пограничники, Пограничная служба Украины, безвизовый режим, Украина-ЕС, евроинтеграция
Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕС
15:16 23.12.2024 (обновлено: 15:19 23.12.2024)
При обыске у организатора переправ украинцев в Евросоюз найден богатый арсенал оружия. Об этом 23 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.