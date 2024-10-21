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Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера

Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера - 21.10.2024 Украина.ру

Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в бытность своего тестя президентом США занимал должность его старшего советника. Не исключено, что, в случае своего нового пришествия в Белый дом, Трамп захочет снова видеть возле себя деятельного родственника

2024-10-21T11:17

2024-10-21T11:17

2024-10-21T12:53

эксклюзив

джаред кушнер

дональд трамп

сша

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Родом из геттоВторая мировая война. Немцы оккупировали территорию Белоруссии, начинаются расправы над мирным населением.Оставшиеся в живых евреи стекаются в населенный пункт Новогрудок под Гродно, где с довоенных времен существовала большая еврейская община. Фашисты создали там еврейское гетто, в нем живут Иосиф Беркович и Раиса (Рая) Кушнер. Пока они еще друг с другом не знакомы. Каждому по отдельности им удалось спастись, сбежав из города, они присоединились к еврейскому партизанскому отряду, которым командовали четыре брата Бельских.Познакомившись уже в белорусских лесах, между молодыми людьми возникли чувства. В победном 1945 году они поженились в Будапеште, Иосиф взял фамилию жены, так как сам он происходил из очень бедной семьи. Еще через четыре года они эмигрировали в США.Там у пары родился сын Чарльз Кушнер. Семья строго придерживалась иудаизма и соблюдала еврейские традиции, что передалось и последующим поколениям. С течением времени сын Иосифа и Раисы сам обзавелся семьей, открыл свое дело, стал девелопером.К моменту появления на свет Джареда в 1981 году его отец Чарльз был уже миллиардером и преуспевающим бизнесменом. В семье всегда помнили о прошлом деда и бабушки Джареда, семья неоднократно бывала в Белоруссии на месте гетто в Новогрудовке, чтобы почтить память жертв холокоста, жертвовала деньги местному историческому музею.Образование и бизнесДжаред Кушнер родился в Ливингстоне, Нью-Джерси. Имеет младшего брата и двух сестер. Окончил еврейскую школу. Поступил в Гарвардский университет, где в 2003 году получил диплом бакалавра госуправления.Через четыре года он поступил в университет Нью-Йорка, где стал бакалавром права и магистром делового администрирования. Проходил стажировку при окружном прокуроре Манхэттена.Между этими двумя высшими образованиями Джареда в его семью пришла беда: Чарльз Кушнер был арестован за неуплату налогов и приговорен к двум годам тюрьмы.Эта неприятность, однако, не повлияла на карьеру будущего зятя Трампа, который еще во время учебы занялся бизнесом и заключил первые сделки с недвижимостью, которые принесли ему 20 млн долларов прибыли. Половину этой суммы Кушнер вложил в покупку еженедельной газеты New York Observer.В это же время он продолжил свой бизнес в сфере недвижимости, став в 2008-м исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties.Женитьба на Иванке ТрампВо многом определяющей в жизни Джареда Кушнера была женитьба на дочери Дональда Трампа Иванке. Это произошло в 2009 году.При этом в личной жизни предпринимателя не всегда все было так радужно. За пять лет до брака с Иванкой он встречался с некой Ольгой Бухалко, которой на тот момент было 27 лет. Как позднее утверждала женщина, от Кушнера у нее есть сын Александр, однако тот его не признает. Бывшая возлюбленная подала на него в суд, желая добиться выплаты алиментов. Дело слушалось дважды: сначала в США, потом в Германии.Первый вердикт гласил, что Кушнер Бухалко и ее сыну ничего не должен, но немецкий суд решил иначе и постановил взыскать алименты. Бизнесмен подчиниться отказался, ссылаясь на более раннее решение окружного суда Соединенных Штатов.В 2007 году на одном из ужинов у общего знакомого Кушнер познакомился с Иванкой Трамп. Американская светская пресса писала, что их союз – следствие романтических чувств, однако можно констатировать, что брак стал выгоден для них обоих и с сугубо практической стороны вопроса.В то время дочь Трампа вовсю продвигала свою линию одежды, а ее будущий муж готовился унаследовать бизнес-империю своего отца. От соединения капиталов, таким образом, выиграли оба могущественных клана. Сама Иванка позднее признавалась, что в момент знакомства она и ее будущий супруг были весьма амбициозны, поэтому этот аспект все-таки нельзя сбрасывать со счетов.Была лишь одна загвоздка – религиозный вопрос. Кушнер всю жизнь рос в ортодоксальной еврейской семье. Русского языка, которым владели его дедушка и бабушка, он уже не знал, как и не знал его и Чарльз Кушнер. Зато все иудейские обычаи и ритуалы всегда исполнялись беспрекословно.Компромисс был найден, Иванка Трамп перед свадьбой приняла веру мужа. Свадьба по иудейскому обряду прошла в 2009 году в гольф-клубе Дональда Трампа в штате Нью-Джерси. У пары трое детей.Приход в политикуБрак с дочерью будущего президента США изменил не только личную жизнь Кушнера, но и политическую линию, которой ранее придерживалась его семья, спонсировавшая демократов. Джаред активно включился в предвыборную кампанию своего тестя, став важной фигурой в его штабе.Именно Кушнеру приписывают авторство многих речей Трампа того периода, а также идею воевать за избирателя с традиционными СМИ, которые тогда сплошь поддерживали Демпартию, посредством соцсетей.После победы Трампа на выборах 2016 года, Кушнер и его жена вошли в переходную команду нового главы государства, задача которой по американской политической традиции принять дела у уходящей администрации.В конце января 2017 года Джаред был назначен старшим советником Трампа. Кадровый вопрос был одной из проблем первого срока его тестя, многие в госаппарате и внутри Республиканской партии играли против Трампа, поэтому Кушнер был одним из немногих людей, кому тот мог полностью доверять.В обязанности Кушнера в новой должности входили вопросы реформы системы уголовного права, руководство Управлением американской инновации, обновление федерального правительства и реформирование соцподдержки ветеранов.Помимо внутренних вопросов, Кушнер играл важную роль в отношениях Белого дома при Трампе с Израилем.В 2016 году зять президента поучаствовал в отражении обвинений Трампа в антисемитизме. Примечательно, что дискуссию начала журналистка газеты Кушнера, которой не понравилась одна из записей главы государства в соцсетях, которую она сочла антисемитской.Кушнер ответил пространной статьей, в которой напомнил о своем происхождении и заявил, что его тесть является толерантным человеком, который спокойно принял переход своей дочери в иудаизм и брак с иудеем.Теневой дипломатСтаршим советником Трампа Кушнер числился до самого финала его президентского срока, после чего сосредоточился на бизнес-делах. Делает он это не без успеха. В августе этого года сообщалось, что предприниматель готовится сделать крупнейшие в истории его фонда инвестиции. Кушнер нацелился на бывшие военные объекты в Сербии и Албании.В первом случае речь идет о месте в 480 км от Белграда, где располагались здания Минобороны и генштаба югославской армии, которые были разрушены американцами в ходе бомбардировок 1999 года. По проекту, структура Кушнера получит эту землю в аренду на 99 лет и построит там элитный отель, а также жилые дома. В Албании гостиницы и дорогостоящую недвижимость планируется построить на необитаемом острове в Адриатическом море, где во времена холодной войны находилась албанская военная база.Упомянутый фонд Кушнера сейчас переживает свой расцвет, в него вложены солидные средства со стороны Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и других государств региона.Продолжает Кушнер высказываться и на тему происходящего на Ближнем Востоке. Он всецело разделяет антииранскую линию своего тестя."Устранение иранской угрозы принесет процветание и безопасность христианам, мусульманам и евреям. У Израиля не будет другого шанса покончить с иранской угрозой", - заявил он недавно.В июле этого года стало известно, что Кушнер намерен приобрести чуть менее 5% акций одной из крупнейших компаний Израиля Phoenix Holdings. Если израильский регулятор одобрит сделку, то зять Трампа готов приобрести еще столько же акций этой финансовой группы.Неизвестно, захочет ли Кушнер возвращаться в систему госуправления в случае победы Трампа или предпочтет развивать свой бизнес, однако на ближневосточном направлении его наверняка задействовать будут. Неофициальный статус, подкрепленный инвестициями в израильскую экономику, может быть в таком случае даже более предпочтительным.Такая работа, впрочем, уже идет. В начале октября Reuters сообщал, что Кушнер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на тему возможных переговоров королевства с США с участием Израиля.О том, кто еще может войти в команду того, кто станет новым президентом США - в материале издания Украина.ру Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа.

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эксклюзив, джаред кушнер, дональд трамп, сша, выборы