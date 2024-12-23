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Алименты в наследство: история мужа Седоковой получила нехорошее продолжение

Алименты в наследство: история мужа Седоковой получила нехорошее продолжение - 23.12.2024 Украина.ру

Алименты в наследство: история мужа Седоковой получила нехорошее продолжение

Тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который свел счеты с жизнью в Москве в ночь на 17 декабря, надолго застряло в морге российской столицы. Причин две: его никто не затребовал, и на это нужны документы, а их нет. Об этом 23 декабря сообщило издание NEWS.ru

2024-12-23T15:16

2024-12-23T15:16

2024-12-23T15:16

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Телеграм-канал Mash уточнил, что бывшая жена Тиммы - украинская певица Анна Седокова - пока не может с этим помочь, так как находится в больнице под капельницей.В публикации канала также уточняется, что артистке нужно еще явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Пару дней назад родные баскетболиста объявили сбор средств на транспортировку его тела на родину, так как у родителей спортсмена не оказалось такой суммы. Речь шла примерно о миллионе рублей. Уточнялось, что необходимые средства были собраны.Однако позже в СМИ появлялись противоречивые сообщения о том, что спортсмен может быть похоронен и в Москве, а на собранную сумму его родню привезут в Россию. Также писали, что часть расходов и организацию погребения согласилась взять на себя Седокова.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42. Ночью перед тем, как сделать последний в жизни выбор, спортсмен оставил под постом экс-супруги комментарий, где написал свои даты рождения и смерти, но чуть позже его удалил. Однако пользователи успели сделать скриншот этого сообщения.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.Для самой певицы это уже не первый брачный союз. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича.Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "женщина становится красивее после развода", а "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла".Примерно через три недели после этого супруги появились вместе на одном баскетбольном матче, где Тимма играл, а его жена была зрителем. Позже артистка написала в соцсетях, что "судьба свела их снова", и назвала это "бесконечным сериалом". Однако 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.В юности баскетболист был звездой на родине, завоевав еще в 2010 году бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии. Позже спортсмен выступал за "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" и ВЭФ. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером — "Мемфис Гриззлиз", однако шанса поиграть в НБА он так и не получил.После свадьбы с Седоковой карьера Тиммы совсем забуксовала. Баскетболист "пролетел" мимо основного состава в "Химках", где он тогда играл. Причем об этом решении руководства спортсмен узнал во время матча с "Зелена-Гурой" в Единой лиге ВТБ и просто покинул паркет.В итоге контракт с "Химками" был расторгнут, и муж Седоковой долго не мог найти новый клуб, продолжая тренироваться самостоятельно. Известно, что спортсмен летал в США, где пытался попасть в состав одного из клубов НБА — "Орландо Мэйджик". По всей видимости, эта идея не увенчалась успехом.Спортивное издание "Чемпионат" сообщило, что в этом году Тимма принял предложение выступать в российской медиабаскетбольной лиге 3x3.Другие темы: Паспорт РФ ради лайков? Украинский блогер Бабич переехал в Россию - Mash.

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