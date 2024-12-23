Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России - 23.12.2024 Украина.ру
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Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России
Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России - 23.12.2024 Украина.ру
Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России
Цель же операции по захвату ГРЭС в Приднестровье лежит на поверхности - это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе. Планы ликвидации ПМР вынашиваются последние 30 лет. Сейчас для них появляются возможности на фоне международной напряженности, острой фазы конфликта на Украине.
2024-12-23T15:34
2024-12-23T15:34
интервью
россия
украина
приднестровье
дональд трамп
владимир зеленский
соин дмитрий
служба внешней разведки
ес
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.- Дмитрий, в сообщении СВР также говорится, в Евросоюзе выступают против такого развития событий, но не знают, как повлиять на молдавского лидера. Означает ли это, что решение о нападении на ПМР Санду принимает единолично?- Санду это не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все, что она делает, согласовывается с представителями демократической администрации в Вашингтоне. У нее есть кураторы и по линии ЕС, и по линии НАТО. На одном из этажей президентуры находится Мартин Зик, советник Санду. Он в свое время представлял фонд Аденауэра, а сейчас решает внутриполитические вопросы в Молдове.Поэтому Санду не может принимать такие решения. Все это часть плана по созданию еще одной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет пройти мимо агрессии против Приднестровья. Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры.Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе. Планы ликвидации ПМР вынашиваются последние 30 лет. Сейчас для них появляются возможности на фоне международной напряженности, острой фазы конфликта на Украине.- Как может выглядеть сценарий захвата ГРЭС?- ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если и будут разворачиваться такие события, То Молдова будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной. Если Молдова будет пробиваться сама, то ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье, а это не так просто. В Приднестровье есть армия и другие силовые структуры. При этом может использоваться и десант. У Молдовы есть полицейский спецназ Fulger.Но главный сдерживающий фактор, который останавливает тех, кто стоит за Санду, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении республики, где находится российская армия и российские граждане.Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья.- Как вы оцениваете вероятность начала мирных переговоров по Украине?- В каком-то варианте они пройдут. И президент Путин заявил о готовности встречаться с Трампом по теме урегулирования на Украине. Трамп заявил о том же. К переговорам склоняются и европейские лидеры. За переговоры Китай, Индия. Есть благоприятный международный фон для этих переговоров. Но Россия четко обозначила свои условия. Пойдет ли на это Запад, марионеточное правительство Зеленского сложно сказать. Скорее, они будут отстаивать свою точку зрения. Слишком велики были траты западников на Украину, чтобы пойти на условия России.Подробнее о снижении мобилизационного возраста на Украине Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html
https://ukraina.ru/20241223/1059881751.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, приднестровье, дональд трамп, владимир зеленский, соин дмитрий, служба внешней разведки , ес, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, Приднестровье, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Соин Дмитрий, Служба внешней разведки , ЕС, Украина.ру

Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России

15:34 23.12.2024
 
© vk.com / Дмитрий СоинДмитрий Соин интервью
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© vk.com / Дмитрий Соин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Цель же операции по захвату ГРЭС в Приднестровье лежит на поверхности - это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе. Планы ликвидации ПМР вынашиваются последние 30 лет. Сейчас для них появляются возможности на фоне международной напряженности, острой фазы конфликта на Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.
- Дмитрий, в сообщении СВР также говорится, в Евросоюзе выступают против такого развития событий, но не знают, как повлиять на молдавского лидера. Означает ли это, что решение о нападении на ПМР Санду принимает единолично?
- Санду это не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все, что она делает, согласовывается с представителями демократической администрации в Вашингтоне.
У нее есть кураторы и по линии ЕС, и по линии НАТО. На одном из этажей президентуры находится Мартин Зик, советник Санду. Он в свое время представлял фонд Аденауэра, а сейчас решает внутриполитические вопросы в Молдове.
Поэтому Санду не может принимать такие решения. Все это часть плана по созданию еще одной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет пройти мимо агрессии против Приднестровья. Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры.
Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе. Планы ликвидации ПМР вынашиваются последние 30 лет. Сейчас для них появляются возможности на фоне международной напряженности, острой фазы конфликта на Украине.
Дмитрий Соин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта 2023, 16:42
Соин Дмитрий: кто онДепутат Верховного совета ПМР 5-го созыва, социолог, профессор
- Как может выглядеть сценарий захвата ГРЭС?
- ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если и будут разворачиваться такие события, То Молдова будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной. Если Молдова будет пробиваться сама, то ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье, а это не так просто. В Приднестровье есть армия и другие силовые структуры. При этом может использоваться и десант. У Молдовы есть полицейский спецназ Fulger.
Но главный сдерживающий фактор, который останавливает тех, кто стоит за Санду, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении республики, где находится российская армия и российские граждане.
Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья.
15:08
Ответ будет: о мощном налёте на Ростовскую область и новом котле, в который Россия загонит ВСУ - Леонков
- Как вы оцениваете вероятность начала мирных переговоров по Украине?
- В каком-то варианте они пройдут. И президент Путин заявил о готовности встречаться с Трампом по теме урегулирования на Украине. Трамп заявил о том же. К переговорам склоняются и европейские лидеры. За переговоры Китай, Индия. Есть благоприятный международный фон для этих переговоров.
Но Россия четко обозначила свои условия. Пойдет ли на это Запад, марионеточное правительство Зеленского сложно сказать. Скорее, они будут отстаивать свою точку зрения. Слишком велики были траты западников на Украину, чтобы пойти на условия России.
Подробнее о снижении мобилизационного возраста на Украине Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
 
ИнтервьюРоссияУкраинаПриднестровьеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСоин ДмитрийСлужба внешней разведкиЕСУкраина.ру
 
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