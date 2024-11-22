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В Раде испугались российского удара и отменили заседание — СМИ

В Раде испугались российского удара и отменили заседание — СМИ - 22.11.2024 Украина.ру

В Раде испугались российского удара и отменили заседание — СМИ

Заседание в Верховной Раде отменили из-за угрозы российского удара. Об этом сообщило издание "Украинская правда"

2024-11-22T07:15

2024-11-22T07:15

2024-11-22T07:21

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"В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, - народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу", - говорится в материале.Кроме того, издание утверждает, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.Следующее заседание Рады планируется в декабре.Накануне вечером президент РФ Владимир Путин предупредил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Путин в обращении также подчеркивал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства отмечал, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее. Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.

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новости, владимир путин, россия, украина, рада, верховная рада, киев