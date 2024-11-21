https://ukraina.ru/20241121/1059068208.html

Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества

Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества - 21.11.2024 Украина.ру

Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества

Последние события наводят многих на тревожные мысли — не окажется ли наблюдаемая эскалация билетом в один конец, причём не только для одного киевского режима, который в исторической перспективе всё равно обречён

2024-11-21T05:52

2024-11-21T05:52

2024-11-21T08:13

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В Конгрессе США даже призвали объявить импичмент Байдену за опасное решение разрешить Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами по России. Член палаты представителей республиканец Томас Мэсси назвал это решение антиконституционным актом войны, ставящим под угрозу жизни всех граждан США."Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он – просто лишенная воли марионетка глубинного государства", - написал конгрессмен в соцсети X (запрещена в РФ).Ждать ли скорого или хотя бы не очень скорого и временного мира в связи с приходом Трампа? Увы, нет, считает украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко."США нужны войны в Евразии. Желательно не одна. США выгодно, чтобы Россия объявила мобилизацию и пошла хоть до Польши, хоть до Германии... Многие события станут на свои места, если задуматься. Чем хуже на нашем континенте - тем лучше в США", - пояснила она в своем телеграм-канале.По её словам, "единственное различие в американской администрации, что Байден уже точно решился на мировую войну", тогда как "в случае Трампа есть небольшой шанс, что для него бОльшим приоритетом будут внутренние проблемы США"."Но это никак не означает, что он все сдаст. Ему просто не выгодно. США не выгодно заканчивать войны. США выгодно их раскачивать", - подчеркнула Панченко.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что решение Байдена по "дальнобою" призвано сузить для Трампа поле для маневра. Принято ли решение? Источник – NYT, новость подхватили, но на что это действительно влияет?По словам политтехнолога, "Россия обрушила на Украину от 8 до 12 тысяч ракет, в том числе весьма разрушительных – но это не поставило Украину на колени". И Россию "дальнобой" на колени не поставит, добавил он.Тем более, что, по словам Золотарёва, последовавшие уточнения говорят о том, что "дальнобой" может быть ограничен в дальности. Но этот информационный вброс был крайне болезненно воспринят в команде Трампа, его сын написал, что это фактически толчок к Третьей мировой войне."Но я думаю, Третья мировая война в данном конкретном случае точно не случится", - сказал эксперт.Он отметил, что Киев уже ударил ATACMS по объектам на территории РФ. Но дальнобойная ли это версия ракеты, сказать пока сложно. По словам Золотарёва, эти удары "это факт, всё остальное – интерпретации".Кстати, об интерпретациях. Украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян напоминает, что Запад уже неоднократно бил ATACMS по Донбассу и Крыму. И Третья мировая из-за этого не началась."Ведь это с точки зрения Украины и Запада Крым, Донбасс и остальные "новые территории" — это всё ещё Украина, и поэтому Украина, мол, может делать на этих территориях всё что угодно, в том числе и "бомбить саму себя" (интересная, кстати, логика, но допустим).Но ведь с точки зрения России-то — это уже вполне себе Россия, и Донецк формально ничем не отличается от Воронежа, а Симферополь - от Волгограда. Однако же одни российские территории, получается, при этом "атакамсить" можно, и Третьей мировой за это никто никому не грозит, а вот другие — "это другое"? Или мы что-то недослушали/недопоняли?", - задала она вопрос в своем телеграм-канале.Обновленная ядерная доктрина России (соответствующий указ президента РФ Владимира Путина обнародован 19 ноября) говорит о ядерном ответе в случае критической угрозы, но имевшие место атаки ракетами ATACMS по территории России вряд ли такой критической угрозой являются, тем более в условиях, когда РФ владеет стратегический инициативой, считает Золотарев.Однако, по его словам, обновление стратегии ядерного сдерживания России "звучит серьезно: звучит угрожающе, и на европейских союзников США эта риторика действует".Эксперт обратил внимание на тот факт, что Германия сразу же открестилась от намерений поставить Киеву ракеты Taurus. Ранее об этом заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Впрочем, как пишут западные СМИ, Германия вскоре может начать поставки Киеву оснащенных искусственным интеллектом дронов-камикадзе компании Helsing, которые способны эффективно поражать цели на значительном расстоянии. Пишут, что "в индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus".В России угрозу "дальнобоя" воспринимают вполне серьезно, о чем и свидетельствует обновление ядерной доктрины. При этом некоторые политики указывают на запоздалость и недостаточность принимаемых мер. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что обновлять доктрину надо было ещё раньше, прочертив очередную "красную линию". Ведь опасен не только "дальнобой". По словам политика, "если они (ВСУ и их западные партнеры — Ред.) поставят ракеты малого радиуса действия под Харьковом, то ваш кабинет в Кремле будет под прицелом и туда прилетит в случае войны через четыре с половиной минуты".Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает разрешение на "дальнобой" частью большой геополитической игры. По его мнению, могло быть так, что Шольц в согласованном телефонном разговоре с Путиным передал ему коллективную позицию Запада – мол, надо завершать войну и выводить войска из Украины."Понятно, что для Путина это не вариант, и он устраивает нам сначала рекордный шахедный удар с использованием 145 "шахедов", а потом – массированный ракетный удар. В ответ на это мы слышим якобы разрешение США бить по территории России. Таким образом, идёт игра на повышение ставок с обеих сторон", - сказал эксперт, чьи слова приводит украинское издание "Главред".Жданов продолжил: "Видимо, не могут договориться либо об условиях прекращения огня и начала переговорного процесса, либо вообще об условиях итогов этой войны: где надо остановиться, кому куда отойти, что за кем останется".Отметим, представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Киеву дано разрешение на удары дальнобойными ракетами от США на расстояние до 300 километров вглубь российской территории. Как отмечают украинские СМИ, при этом Боррель не сообщил, кто предоставил ему эту информацию.Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё – в статье Павла Котова "Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева"

https://ukraina.ru/20241120/1059050111.html

https://ukraina.ru/20241119/1059020095.html

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Сергей Зуев

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