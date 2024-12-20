Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой - 20.12.2024 Украина.ру
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Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой
Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой - 20.12.2024 Украина.ру
Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой
Избранный президент США Дональд Трамп честно признался журналистам: он не знает, какое именно политическое будущее ждет бывшую Сирийскую Арабскую Республику после молниеносного свержения правительства президента Башара Асада
2024-12-20T15:36
2024-12-20T15:36
сирия
сша
турция
дональд трамп
эрдоган
башар асад
республиканская партия
демократическая партия
эксклюзив
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"Никто не знает, каким будет окончательный исход в регионе", – с несвойственным для себя пессимизмом подчеркнул Дональд.Впрочем, Трамп, конечно, не был бы Трампом, если бы он не намекнул на возможные сценарии развития событий в Сирии, одновременно допуская мысль, что Соединенные Штаты Америки при его президентской каденции однозначно не пустят сирийскую ситуацию на самотек.Избранный президент также, посчитал нужным отметить, что он "конструктивно и продуктивно" взаимодействовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего первого срока в 2017-2021 годах."Я с Эрдоганом отлично ладил", – комплиментарно заметил по этому поводу Трамп.Более того, американский лидер также признает достаточно очевидное утверждение – ключ к ситуации в Сирии находится в настоящее время у Турции.Во-первых, это вряд ли вызывает у избранного президента Дональда Трампа какое-то особое беспокойство.Общепризнано, что Республиканская партия ладит с турецким президентом лучше, чем Демократическая партия США. И стоит напомнить, что уже 7 ноября Реджеп Эрдоган поспешил лично поздравить по телефону Трампа с победой на президентских выборах.Достаточно вспомнить историю бывшего сенатора-демократа Роберта Менендеса, влиятельного политика-русофоба, экс-главу комитета сената по международным отношениям, отправленного в отставку по целому ряду серьезных обвинений в военной и политической коррупции, буквально по всем пунктам. Некогда он считался чуть ли не личным врагом Эрдогана.Во-вторых, считается, что внешнеполитическая команда Джо Байдена напрочь провалила сирийскую повестку.Да, разумеется – Энтони Блинкен, Джейк Салливан и компания (сам Байден практически не занимался в конце своего срока внешней политикой) ненавидели Асада и стремились к свержению его власти, пытаясь одновременно, по мере своих сил, насолить российскому военному контингенту.Но никаких особых успехов это им, как известно, за все довольно продолжительное время президенства "сонного Джо" им добиться не удалось.Все эти годы ситуация в Сирии была довольно стабильной, без значимых катастроф и провалов, несмотря на не самые лучшие боевые кондиции подчиненной Асаду Сирийской арабской армии, о которых без особых обиняков говорят сегодня наши военные эксперты.А вот стремительная ноябрьская атака сирийских оппозиционных формирований на позиции Башара Асада, которая практически моментально обрушила фронт, позвольте обратить внимание, произошла именно после избрания Трампа и его общения с Эрдоганом.Конечно же, это может значить почти ничего, кроме случайного совпадения. Но все дело в том, что таких своеобразных совпадений в реальной политике на самом деле практически не бывает.Однако вполне логично предположить, что в ходе двустороннего общения, которое почти наверняка не ограничивалось поздравлениями с победой, Трамп получил от турецкой стороны важную информацию, и не счел нужным создавать оперативным турецким планам политическое препятствие.Тем более, еще до выборов Дональд Трамп неоднократно обещал принести Ближнему востоку если не прочный мир, то, по крайней мере, некоторую стабильность, которая –хотя и очень отчасти – начинает устанавливатьсяНа эту версию, которая обсуждается сегодня в США – в основном недоброжелательными к Трампу и Эрдогану членами партии Демократов – также косвенно указывает синхронная военная активность Израиля, который, фактически, поддержал наступление турецких оппозиционеров.Ни для кого не являются секретом тесные контакты команды избранного президента Америки и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху (хотя не будет лишним заметить в скобках, что отношения США и Израиля отнюдь не являются чересчур безоблачными и явно не будут такими при Трампе).По сути дела, как как отмечают и израильские и турецкие политологи, победоносному Дональду в какой-то момент придется выбирать между Эрдоганом и Нетьяньяху. Топовые турецкие политики, включая президента, достаточно регулярно позволяют себе в адрес израильского премьера крайне нелицеприятные высказывания. Однако это не значит, то Турция и Израиль в какой-то момент не могут позволить себе практически одновременно попировать на останках Сирии, имея здесь свои проблемы и интересы: турки – курдские, а израильтяне, соответственно – иранские.Что же касается судьбы российских баз в Сирии, о них рассказал 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Российской Федерации Владимир Путин.Судьба российских баз на территории Сирии пока что остается неопределенной, но Путин сказал телезрителям буквально следующее:"Подавляющее [число] из них [стран Ближнего Востока] говорит нам, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим", – пояснил аудитории Путин.Так что, нельзя исключать, что россияне останутся за столом сложнейшего пасьянса большой ближневосточной игры.
https://ukraina.ru/20241220/1059808326.html
https://ukraina.ru/20241212/1059606711.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сирия, сша, турция, дональд трамп, эрдоган, башар асад, республиканская партия, демократическая партия, эксклюзив
Сирия, США, Турция, Дональд Трамп, Эрдоган, Башар Асад, Республиканская партия, Демократическая партия, Эксклюзив

Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой

15:36 20.12.2024
 
© Getty Images / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / Andrew Harnik
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Избранный президент США Дональд Трамп честно признался журналистам: он не знает, какое именно политическое будущее ждет бывшую Сирийскую Арабскую Республику после молниеносного свержения правительства президента Башара Асада
"Никто не знает, каким будет окончательный исход в регионе", – с несвойственным для себя пессимизмом подчеркнул Дональд.
Впрочем, Трамп, конечно, не был бы Трампом, если бы он не намекнул на возможные сценарии развития событий в Сирии, одновременно допуская мысль, что Соединенные Штаты Америки при его президентской каденции однозначно не пустят сирийскую ситуацию на самотек.
Избранный президент также, посчитал нужным отметить, что он "конструктивно и продуктивно" взаимодействовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего первого срока в 2017-2021 годах.
"Я с Эрдоганом отлично ладил", – комплиментарно заметил по этому поводу Трамп.
Более того, американский лидер также признает достаточно очевидное утверждение – ключ к ситуации в Сирии находится в настоящее время у Турции.
Во-первых, это вряд ли вызывает у избранного президента Дональда Трампа какое-то особое беспокойство.
Общепризнано, что Республиканская партия ладит с турецким президентом лучше, чем Демократическая партия США. И стоит напомнить, что уже 7 ноября Реджеп Эрдоган поспешил лично поздравить по телефону Трампа с победой на президентских выборах.
Достаточно вспомнить историю бывшего сенатора-демократа Роберта Менендеса, влиятельного политика-русофоба, экс-главу комитета сената по международным отношениям, отправленного в отставку по целому ряду серьезных обвинений в военной и политической коррупции, буквально по всем пунктам. Некогда он считался чуть ли не личным врагом Эрдогана.
Во-вторых, считается, что внешнеполитическая команда Джо Байдена напрочь провалила сирийскую повестку.
Да, разумеется – Энтони Блинкен, Джейк Салливан и компания (сам Байден практически не занимался в конце своего срока внешней политикой) ненавидели Асада и стремились к свержению его власти, пытаясь одновременно, по мере своих сил, насолить российскому военному контингенту.
Но никаких особых успехов это им, как известно, за все довольно продолжительное время президенства "сонного Джо" им добиться не удалось.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
07:00
Алексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии На недавней коллегии Минобороны говорилось, что мы освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их уже стало 190. Надеюсь, к концу года эти цифра дорастет до 200, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Все эти годы ситуация в Сирии была довольно стабильной, без значимых катастроф и провалов, несмотря на не самые лучшие боевые кондиции подчиненной Асаду Сирийской арабской армии, о которых без особых обиняков говорят сегодня наши военные эксперты.
А вот стремительная ноябрьская атака сирийских оппозиционных формирований на позиции Башара Асада, которая практически моментально обрушила фронт, позвольте обратить внимание, произошла именно после избрания Трампа и его общения с Эрдоганом.
Конечно же, это может значить почти ничего, кроме случайного совпадения. Но все дело в том, что таких своеобразных совпадений в реальной политике на самом деле практически не бывает.
Однако вполне логично предположить, что в ходе двустороннего общения, которое почти наверняка не ограничивалось поздравлениями с победой, Трамп получил от турецкой стороны важную информацию, и не счел нужным создавать оперативным турецким планам политическое препятствие.
Тем более, еще до выборов Дональд Трамп неоднократно обещал принести Ближнему востоку если не прочный мир, то, по крайней мере, некоторую стабильность, которая –хотя и очень отчасти – начинает устанавливаться
На эту версию, которая обсуждается сегодня в США – в основном недоброжелательными к Трампу и Эрдогану членами партии Демократов – также косвенно указывает синхронная военная активность Израиля, который, фактически, поддержал наступление турецких оппозиционеров.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
12 декабря, 13:29
"Лондон оказался в неловком положении". Россия сохранила влияние на Ближнем ВостокеВраждебно настроенная к России британская пресса с сожалением пишет о том, что недавние события в Сирии не смогли поколебать российские позиции на Ближнем Востоке.
Ни для кого не являются секретом тесные контакты команды избранного президента Америки и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху (хотя не будет лишним заметить в скобках, что отношения США и Израиля отнюдь не являются чересчур безоблачными и явно не будут такими при Трампе).
По сути дела, как как отмечают и израильские и турецкие политологи, победоносному Дональду в какой-то момент придется выбирать между Эрдоганом и Нетьяньяху. Топовые турецкие политики, включая президента, достаточно регулярно позволяют себе в адрес израильского премьера крайне нелицеприятные высказывания.
Однако это не значит, то Турция и Израиль в какой-то момент не могут позволить себе практически одновременно попировать на останках Сирии, имея здесь свои проблемы и интересы: турки – курдские, а израильтяне, соответственно – иранские.
Что же касается судьбы российских баз в Сирии, о них рассказал 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Российской Федерации Владимир Путин.
Судьба российских баз на территории Сирии пока что остается неопределенной, но Путин сказал телезрителям буквально следующее:
"Подавляющее [число] из них [стран Ближнего Востока] говорит нам, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим", – пояснил аудитории Путин.
Так что, нельзя исключать, что россияне останутся за столом сложнейшего пасьянса большой ближневосточной игры.
 
СирияСШАТурцияДональд ТрампЭрдоганБашар АсадРеспубликанская партияДемократическая партияЭксклюзив
 
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