О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов
Политический аналитик, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина", кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире Украина.ру проанализировал варианты гипотетического наступления ВСУ и доступные украинскому режиму силы и средства, а также рассказал о превентивных ударах России и о военном решении некоторых вопросов.
00:33 – О гипотетическом наступлении ВСУ;
06:15 – О резервах для украинского наступления;
18:23 – О превентивных и упреждающих ударах;
23:36 – Об освобождении Донбасса;
25:17 – "Выстрел в ногу" ВСУ;
27:00 – О помощи и участии Запада;
29:08 – О применении "Орешника";
31:20 – Как дожать Украину в 2025 году
#Самойлов #Курск #Белгород #Брянск #ВСУ #президент #СВО #спецоперация #конфликт #война #наступление #Россия #РФ #Украина #Зеленский #Путин #НАТО #провокация #Трамп #США #выборы #Франция #техника #F16 #Рыльск #Белоруссия #лес #дрон #Беларусь #дрон #беспилотник #БПЛА #ракета #FPV #фронт #плацдарм #Сумы #ЛБС #Чернигов #ЕС #Европа #Евросоюз #НовыйГод #Рождество #Донбасс #ДНР #Курахово #Покровск #Красноармейск #Израиль #Палестина #Орешник #РВСН #Польша #ФРГ #Германия #ХАМАС #Хезболла #Иран
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00:33 – О гипотетическом наступлении ВСУ;
06:15 – О резервах для украинского наступления;
18:23 – О превентивных и упреждающих ударах;
23:36 – Об освобождении Донбасса;
25:17 – "Выстрел в ногу" ВСУ;
27:00 – О помощи и участии Запада;
29:08 – О применении "Орешника";
31:20 – Как дожать Украину в 2025 году
#Самойлов #Курск #Белгород #Брянск #ВСУ #президент #СВО #спецоперация #конфликт #война #наступление #Россия #РФ #Украина #Зеленский #Путин #НАТО #провокация #Трамп #США #выборы #Франция #техника #F16 #Рыльск #Белоруссия #лес #дрон #Беларусь #дрон #беспилотник #БПЛА #ракета #FPV #фронт #плацдарм #Сумы #ЛБС #Чернигов #ЕС #Европа #Евросоюз #НовыйГод #Рождество #Донбасс #ДНР #Курахово #Покровск #Красноармейск #Израиль #Палестина #Орешник #РВСН #Польша #ФРГ #Германия #ХАМАС #Хезболла #Иран
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru