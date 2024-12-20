https://ukraina.ru/20241220/1059833901.html

О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов

О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов - 20.12.2024 Украина.ру

О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов

Политический аналитик, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина", кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире... Украина.ру, 20.12.2024

2024-12-20T13:07

2024-12-20T13:07

2024-12-20T13:07

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Политический аналитик, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина", кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире Украина.ру проанализировал варианты гипотетического наступления ВСУ и доступные украинскому режиму силы и средства, а также рассказал о превентивных ударах России и о военном решении некоторых вопросов.00:33 – О гипотетическом наступлении ВСУ;06:15 – О резервах для украинского наступления;18:23 – О превентивных и упреждающих ударах;23:36 – Об освобождении Донбасса;25:17 – "Выстрел в ногу" ВСУ;27:00 – О помощи и участии Запада;29:08 – О применении "Орешника";31:20 – Как дожать Украину в 2025 году #Самойлов #Курск #Белгород #Брянск #ВСУ #президент #СВО #спецоперация #конфликт #война #наступление #Россия #РФ #Украина #Зеленский #Путин #НАТО #провокация #Трамп #США #выборы #Франция #техника #F16 #Рыльск #Белоруссия #лес #дрон #Беларусь #дрон #беспилотник #БПЛА #ракета #FPV #фронт #плацдарм #Сумы #ЛБС #Чернигов #ЕС #Европа #Евросоюз #НовыйГод #Рождество #Донбасс #ДНР #Курахово #Покровск #Красноармейск #Израиль #Палестина #Орешник #РВСН #Польша #ФРГ #Германия #ХАМАС #Хезболла #Иран Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, россия, украина, белоруссия, алексей самойлов, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, ес, всу, чернигов