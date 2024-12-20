"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059831741.html
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области - 20.12.2024 Украина.ру
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
Кладбище техники ВСУ, пострадавшей от огня в Курской области, сняли на видео. Минобороны России 20 декабря опубликовало соответствующие кадры
2024-12-20T12:27
2024-12-20T12:27
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
потери всу
военная техника
техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059828271_8:0:1725:966_1920x0_80_0_0_0a43d39f2ad9d8891bd6dfb638c6220f.jpg
Военное российское ведомство рассказало, что бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" разбили подразделение ВСУ. Попытки противника отбить утраченные позиции результатов не принесли. Итог - ВСУ отступали, бросая на поле боя своих раненых и убитых, а также натовскую технику и вооружение. На опубликованных ведомством кадрах видно большое количество военной техники ВСУ, которая лежит вдоль дорог в приграничье Курской области. "Силами пробиваем, а противник отходит, теряется, начинает блуждать, паниковать. Соответственно, они уже морально подавлены", — добавил солдат ВС РФ.На днях вэсэушник Александр Терези рассказал, что украинское командование обмануло нескольких солдат ВСУ при отступлении в Курской области. "Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. &lt;...&gt; Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — пожаловался Терези.Еще по теме: Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
https://ukraina.ru/20241218/1059769643.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059828271_222:0:1510:966_1920x0_80_0_0_07d0b1e845692ce4542e22d5ce13b20e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, военная техника, техника
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, потери ВСУ, военная техника, техника

"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области

12:27 20.12.2024
 
© Мнобороны России / Telegram
© Мнобороны России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Кладбище техники ВСУ, пострадавшей от огня в Курской области, сняли на видео. Минобороны России 20 декабря опубликовало соответствующие кадры
Военное российское ведомство рассказало, что бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" разбили подразделение ВСУ. Попытки противника отбить утраченные позиции результатов не принесли.
Итог - ВСУ отступали, бросая на поле боя своих раненых и убитых, а также натовскую технику и вооружение. На опубликованных ведомством кадрах видно большое количество военной техники ВСУ, которая лежит вдоль дорог в приграничье Курской области.

"Вчера — боевая техника ВСУ, сегодня — груда металлолома", — отмечается в публикации под видео.

© Мнобороны России / Telegram
© Мнобороны России / Telegram
"Силами пробиваем, а противник отходит, теряется, начинает блуждать, паниковать. Соответственно, они уже морально подавлены", — добавил солдат ВС РФ.
На днях вэсэушник Александр Терези рассказал, что украинское командование обмануло нескольких солдат ВСУ при отступлении в Курской области.
"Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — пожаловался Терези.
Дезертир ВСУ
18 декабря, 17:09
Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под КурскомУкраинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"
Еще по теме: Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФпотери ВСУвоенная техникатехника
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
13:09Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
13:07О мощной группировке ВСУ в лесах под Черниговом, превентивных ударах России и войне с НАТО - Самойлов
13:05"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
13:03Орбан призвал молиться за Трампа
13:00Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
12:27"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
12:20Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово
12:10Друзья Путина, враги Зеленского: украинская журналистка о раскладе сил в Киеве
12:10Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США
11:50ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"
11:39Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
11:29Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев
11:12Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну
11:03"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы
10:47Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
10:46Экс-советник Пентагона рассказал, как Вашингтон может заставить Киев сесть за стол переговоров
10:20В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу
09:59Ближний Восток: перспективы и возможности
09:43Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря
Лента новостейМолния