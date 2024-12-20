https://ukraina.ru/20241220/1059831741.html
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области - 20.12.2024 Украина.ру
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
Кладбище техники ВСУ, пострадавшей от огня в Курской области, сняли на видео. Минобороны России 20 декабря опубликовало соответствующие кадры
2024-12-20T12:27
2024-12-20T12:27
2024-12-20T12:27
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Военное российское ведомство рассказало, что бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" разбили подразделение ВСУ. Попытки противника отбить утраченные позиции результатов не принесли. Итог - ВСУ отступали, бросая на поле боя своих раненых и убитых, а также натовскую технику и вооружение. На опубликованных ведомством кадрах видно большое количество военной техники ВСУ, которая лежит вдоль дорог в приграничье Курской области. "Силами пробиваем, а противник отходит, теряется, начинает блуждать, паниковать. Соответственно, они уже морально подавлены", — добавил солдат ВС РФ.На днях вэсэушник Александр Терези рассказал, что украинское командование обмануло нескольких солдат ВСУ при отступлении в Курской области. "Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — пожаловался Терези.Еще по теме: Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
https://ukraina.ru/20241218/1059769643.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, военная техника, техника
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, потери ВСУ, военная техника, техника
"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области
Кладбище техники ВСУ, пострадавшей от огня в Курской области, сняли на видео. Минобороны России 20 декабря опубликовало соответствующие кадры
Военное российское ведомство рассказало, что бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" разбили подразделение ВСУ. Попытки противника отбить утраченные позиции результатов не принесли.
Итог - ВСУ отступали, бросая на поле боя своих раненых и убитых, а также натовскую технику и вооружение. На опубликованных ведомством кадрах
видно большое количество военной техники ВСУ, которая лежит вдоль дорог в приграничье Курской области.
"Вчера — боевая техника ВСУ, сегодня — груда металлолома", — отмечается в публикации под видео.
"Силами пробиваем, а противник отходит, теряется, начинает блуждать, паниковать. Соответственно, они уже морально подавлены", — добавил солдат ВС РФ.
На днях вэсэушник Александр Терези рассказал, что украинское командование обмануло нескольких солдат ВСУ при отступлении в Курской области.
"Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — пожаловался Терези.