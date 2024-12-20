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"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области

"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области - 20.12.2024 Украина.ру

"Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области

Кладбище техники ВСУ, пострадавшей от огня в Курской области, сняли на видео. Минобороны России 20 декабря опубликовало соответствующие кадры

2024-12-20T12:27

2024-12-20T12:27

2024-12-20T12:27

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Военное российское ведомство рассказало, что бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" разбили подразделение ВСУ. Попытки противника отбить утраченные позиции результатов не принесли. Итог - ВСУ отступали, бросая на поле боя своих раненых и убитых, а также натовскую технику и вооружение. На опубликованных ведомством кадрах видно большое количество военной техники ВСУ, которая лежит вдоль дорог в приграничье Курской области. "Силами пробиваем, а противник отходит, теряется, начинает блуждать, паниковать. Соответственно, они уже морально подавлены", — добавил солдат ВС РФ.На днях вэсэушник Александр Терези рассказал, что украинское командование обмануло нескольких солдат ВСУ при отступлении в Курской области. "Когда мы приехали [в Курскую область], нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. <...> Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши", — пожаловался Терези.Еще по теме: Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"

https://ukraina.ru/20241218/1059769643.html

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, военная техника, техника