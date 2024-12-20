Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово - 20.12.2024 Украина.ру
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Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово
Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово - 20.12.2024 Украина.ру
Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово
Войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово. Этот факт 20 декабря признал аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
2024-12-20T12:20
2024-12-20T12:20
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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Как утверждает ресурс, российские военные вытеснили ВСУ из сел Трудовое и Успеновка, заняв таким образом последнюю часть "Успеновского мешка", а также взяли под контроль село Константинопольское.Кроме того, ресурс подчеркнул, что ВС РФ начали активные бои на флангах нового потенциального "мешка" вокруг самого Курахово с постоянными атаками из Старых Тернов и давлением со стороны Солнцевки.Скандалы вокруг сдачи городов киевским режимом уже стали традиционными для Украины. Каждый раз, когда дело идет к освобождению населенного пункта российскими военными, вэсэушники начинают публично обвинять свое командование в промедлении, которое обходится в сотни или даже тысячи жизней украинских солдат. Курахово не стало исключением.Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о КураховоЕще по теме: Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа.
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россия
курахово
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово

12:20 20.12.2024
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово. Этот факт 20 декабря признал аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Как утверждает ресурс, российские военные вытеснили ВСУ из сел Трудовое и Успеновка, заняв таким образом последнюю часть "Успеновского мешка", а также взяли под контроль село Константинопольское.

"Выйти из него смогли не все [украинские военные] и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", — отметили в Deep State, добавив, что в настоящее время армия РФ перегруппировывается на занимаемом участке.

Кроме того, ресурс подчеркнул, что ВС РФ начали активные бои на флангах нового потенциального "мешка" вокруг самого Курахово с постоянными атаками из Старых Тернов и давлением со стороны Солнцевки.
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
10:20
В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищуДля группировки ВСУ в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) начался обратный отсчет, долго украинская армия не протянет. Сейчас украинские военные отступают к западным окраинам, закрепляясь в районе кладбища и ТЭС
Скандалы вокруг сдачи городов киевским режимом уже стали традиционными для Украины. Каждый раз, когда дело идет к освобождению населенного пункта российскими военными, вэсэушники начинают публично обвинять свое командование в промедлении, которое обходится в сотни или даже тысячи жизней украинских солдат. Курахово не стало исключением.
Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово
Еще по теме: Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа.
 
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