https://ukraina.ru/20241220/1059831473.html

Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово

Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово - 20.12.2024 Украина.ру

Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово

Войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово. Этот факт 20 декабря признал аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины

2024-12-20T12:20

2024-12-20T12:20

2024-12-20T12:20

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вс рф

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Как утверждает ресурс, российские военные вытеснили ВСУ из сел Трудовое и Успеновка, заняв таким образом последнюю часть "Успеновского мешка", а также взяли под контроль село Константинопольское.Кроме того, ресурс подчеркнул, что ВС РФ начали активные бои на флангах нового потенциального "мешка" вокруг самого Курахово с постоянными атаками из Старых Тернов и давлением со стороны Солнцевки.Скандалы вокруг сдачи городов киевским режимом уже стали традиционными для Украины. Каждый раз, когда дело идет к освобождению населенного пункта российскими военными, вэсэушники начинают публично обвинять свое командование в промедлении, которое обходится в сотни или даже тысячи жизней украинских солдат. Курахово не стало исключением.Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о КураховоЕще по теме: Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа.

https://ukraina.ru/20241220/1059828603.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф