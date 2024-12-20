Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученных военных, никак не подтверждает слабость противника. Мы еще не видели применения F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Украинские и западные источники еще в сентябре говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, сообщил эксперт.
По словам эксперта, не нужно "хихикать" из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а потом ее побатальонно раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он.
"Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — указал Самойлов.
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученных военных, никак не подтверждает слабость и немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, подчеркнул политолог.
"Так что давайте думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно. Если я ошибусь в своих оценках, я буду только этому рад", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
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