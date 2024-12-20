https://ukraina.ru/20241220/1059821030.html

Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина

Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина - 20.12.2024 Украина.ру

Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина

То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученных военных, никак не подтверждает слабость противника. Мы еще не видели применения F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T04:30

2024-12-20T04:30

2024-12-20T04:30

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Украинские и западные источники еще в сентябре говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, сообщил эксперт.По словам эксперта, не нужно "хихикать" из-за новостей о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а потом ее побатальонно раздергали. Может быть, и раздергали. Но не стоит считать противника идиотом, отметил он."Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления", — указал Самойлов.То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученных военных, никак не подтверждает слабость и немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, подчеркнул политолог.Еще не было замечено, что Украина применила F-16 и новые комплексы ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что ВС РФ уничтожают ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все, отметил он."Так что давайте думать, что у Украины есть в запасе 10-12 бригад, подготовленных достаточно давно. Если я ошибусь в своих оценках, я буду только этому рад", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.

https://ukraina.ru/20241219/1059812570.html

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