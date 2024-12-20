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Премьер Словакии пригрозил Киеву серьезным конфликтом из-за газа

Премьер Словакии пригрозил Киеву серьезным конфликтом из-за газа - 20.12.2024 Украина.ру

Премьер Словакии пригрозил Киеву серьезным конфликтом из-за газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа через свою территорию в Европу

2024-12-20T14:54

2024-12-20T14:54

2024-12-20T14:54

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"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт”, - написал Фицо.Он отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на такое же отношение Киева к Братиславе. По словам Фицо, это не должно быть исключительно “односторонним движением”.В конце года истекает действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Киевские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Фицо упомянул, что Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию.Подробнее о проблемах Европы из-за Киева - в материале Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак на сайте Укриана.ру.

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новости, украина, роберт фицо, европа, словакия, владимир зеленский, ес