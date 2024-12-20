Друзья Путина, враги Зеленского: украинская журналистка о раскладе сил в Киеве
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин может рассчитывать на поддержку в Киеве, так как Владимира Зеленского в стране ненавидят. Такое мнение 20 декабря в своих соцсетях озвучила украинская журналистка Диана Панченко
"Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского", - написала она.
Днем ранее в ходе "Прямой линии-2024" Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового.
"Мы наших ребят на Украине попросим, есть ли современные решения - и это не ирония, там много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим", - заявил глава государства.
При этом политический рейтинг Зеленского на Украине стремительно падает. В конце ноября британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве, написала, что голосовать за Зеленского готовы лишь 16% граждан страны.
Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук добавил, что официальная публикация реального рейтинга Зеленского - сигнал от Запада о скором "сливе" последнего.
29 ноября, 13:59"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоНа Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения