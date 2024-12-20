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Друзья Путина, враги Зеленского: украинская журналистка о раскладе сил в Киеве

Друзья Путина, враги Зеленского: украинская журналистка о раскладе сил в Киеве - 20.12.2024 Украина.ру

Друзья Путина, враги Зеленского: украинская журналистка о раскладе сил в Киеве

Президент России Владимир Путин может рассчитывать на поддержку в Киеве, так как Владимира Зеленского в стране ненавидят. Такое мнение 20 декабря в своих соцсетях озвучила украинская журналистка Диана Панченко

2024-12-20T12:10

2024-12-20T12:10

2024-12-20T12:10

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Днем ранее в ходе "Прямой линии-2024" Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО Thaad, то Россия попросит "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового."Мы наших ребят на Украине попросим, есть ли современные решения - и это не ирония, там много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим", - заявил глава государства.Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговариватьПри этом политический рейтинг Зеленского на Украине стремительно падает. В конце ноября британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве, написала, что голосовать за Зеленского готовы лишь 16% граждан страны.Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук добавил, что официальная публикация реального рейтинга Зеленского - сигнал от Запада о скором "сливе" последнего.Другие темы: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, виктор медведчук, the times, вооруженные силы украины