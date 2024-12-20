Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем" - 20.12.2024 Украина.ру
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Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем" - 20.12.2024 Украина.ру
Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Это ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские паблики сообщают о мощной атаке военных объектов в Киеве
2024-12-20T11:39
2024-12-20T11:39
новости
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В комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.В то же время в украинском сегменте интернета пишут о не менее четырех мощных взрывах в Киеве, в результате которых начался пожар. По свидетельствам очевидцев, яркое зарево до сих пор наблюдается в центре города, в районе железнодорожного вокзала.Вскоре в украинских пабликах появились другие ролики, на которых виден сильный пожар и поднимающийся к небу столб дыма с языками огня. Как позже уточнили очевидцы, место действия - военный завод "Артем".В то же время украинская госслужба по ЧС сообщил, что в Бориспольском районе Киева горят склады, а украинские телеграм-каналы уточнили, что в северо-восточной части города слышна работа ПВО.Этот факт подтвердил и мэр города Виталий Кличко, добавивший, что результат работы противовоздушной обороны - "падение обломков" ракеты и "пылающие автомобили".При этом украинские паблики утверждают, что работа ПВО привела к "незначительному повреждению" склада неназванного назначения, а вот телеграм-канал SHOT отметил, что толица Украины подверглась массированному удару ВС РФ по центрам принятия решений и объектам энергетики на Украине.Ровно неделю назад - в прошлую пятницу - энергетика Украины также подверглась массированному удару ВС РФ. В Минобороны России подчеркнули, что это ответ Москвы на атаку ВСУ по аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS.На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПозже Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Речь шла об импорте в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
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новости, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, минэнерго, вооруженные силы украины, вс рф, энергетика, россия
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Минэнерго, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, энергетика, Россия

Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"

11:39 20.12.2024
 
Фото: ГСЧС Украины, пожар
Фото: ГСЧС Украины, пожар
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Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Это ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские паблики сообщают о мощной атаке военных объектов в Киеве
В комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
В то же время в украинском сегменте интернета пишут о не менее четырех мощных взрывах в Киеве, в результате которых начался пожар. По свидетельствам очевидцев, яркое зарево до сих пор наблюдается в центре города, в районе железнодорожного вокзала.

"В центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево", — рассказал один из очевидцев "Российской газете" (РГ).

Вскоре в украинских пабликах появились другие ролики, на которых виден сильный пожар и поднимающийся к небу столб дыма с языками огня. Как позже уточнили очевидцы, место действия - военный завод "Артем".
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
Фото: соцсети, пожар после удара по Киеву
В то же время украинская госслужба по ЧС сообщил, что в Бориспольском районе Киева горят склады, а украинские телеграм-каналы уточнили, что в северо-восточной части города слышна работа ПВО.
Этот факт подтвердил и мэр города Виталий Кличко, добавивший, что результат работы противовоздушной обороны - "падение обломков" ракеты и "пылающие автомобили".
При этом украинские паблики утверждают, что работа ПВО привела к "незначительному повреждению" склада неназванного назначения, а вот телеграм-канал SHOT отметил, что толица Украины подверглась массированному удару ВС РФ по центрам принятия решений и объектам энергетики на Украине.
Ровно неделю назад - в прошлую пятницу - энергетика Украины также подверглась массированному удару ВС РФ. В Минобороны России подчеркнули, что это ответ Москвы на атаку ВСУ по аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
Позже Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Речь шла об импорте в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 16:29
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
 
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