https://ukraina.ru/20241220/1059833637.html

"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться

"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться - 20.12.2024 Украина.ру

"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, призвал жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и пригорода к эвакуации из-за напряженной ситуации в регионе

2024-12-20T13:05

2024-12-20T13:05

2024-12-20T13:06

новости

херсон

киев

авдеевка

вооруженные силы украины

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/83/1033888373_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_189f13417166c25f5178b1ec89ec7572.jpg

По словам Прокудина, город и пригород подвергаются обстрелам, под ударом находится критическая инфраструктура и "в городе ад".Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать.Подробнее - в материале "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра на сайте Украина.ру.

херсон

киев

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, киев, авдеевка, вооруженные силы украины, эвакуация