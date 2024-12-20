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"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться - 20.12.2024 Украина.ру
"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, призвал жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и пригорода к эвакуации из-за напряженной ситуации в регионе
2024-12-20T13:05
2024-12-20T13:05
2024-12-20T13:06
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киев
авдеевка
вооруженные силы украины
эвакуация
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По словам Прокудина, город и пригород подвергаются обстрелам, под ударом находится критическая инфраструктура и "в городе ад".Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать.Подробнее - в материале "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра на сайте Украина.ру.
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новости, херсон, киев, авдеевка, вооруженные силы украины, эвакуация
Новости, Херсон, Киев, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, эвакуация
"В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
13:05 20.12.2024 (обновлено: 13:06 20.12.2024)
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, призвал жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и пригорода к эвакуации из-за напряженной ситуации в регионе
По словам Прокудина, город и пригород подвергаются обстрелам, под ударом находится критическая инфраструктура и "в городе ад".
"Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников. Поэтому не выходите без необходимости на улицы. Еще раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и регионы Украины", - сказал Прокудин.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в ДНР
вывозили людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать.