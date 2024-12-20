Орбан призвал молиться за Трампа
Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, чтобы с ним ничего не случилось за месяц, оставшийся до официального вступления в должность. Такое заявление Орбан сделал в эфире радио Kossuth
"До вступления президента Трампа в должность остается месяц. И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом", - сказал венгерский премьер.
Ранее Орбан говорил, что Будапешт заинтересован в возвращении Трампа в Овальный кабинет, так как в этом случае высоки шансы на установление мира в Восточной Европе. В то же время венгерский премьер отметил, что пока Трамп не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, эффект будет заметен после его инаугурации в январе.
Слухи о том, что Трамп может быть физически устранен до вступления в должность президента США давно обсуждаются в информационном пространстве. Эксперты, высказывающие это предположение, мотивируют его тем, что Демократическая партия и стоящее за ней тайное правительство не допустят потери влияния, тем более в тот момент, когда Вашингтон теряет мировое господство.
В пользу этой версии говорят и два покушения на Трампа. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Трамп. Покушение
В сентябре 58-летний уроженец Гавайев Райан Раут, помешанный на Украине, был пойман полицией с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа.