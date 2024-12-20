https://ukraina.ru/20241220/1059833312.html

Орбан призвал молиться за Трампа

Орбан призвал молиться за Трампа - 20.12.2024 Украина.ру

Орбан призвал молиться за Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, чтобы с ним ничего не случилось за месяц, оставшийся до официального вступления в должность. Такое заявление Орбан сделал в эфире радио Kossuth

2024-12-20T13:03

2024-12-20T13:03

2024-12-20T13:03

новости

сша

украина

венгрия

дональд трамп

виктор орбан

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_676ecfcdef6716da8186c83ec3408253.jpg

Ранее Орбан говорил, что Будапешт заинтересован в возвращении Трампа в Овальный кабинет, так как в этом случае высоки шансы на установление мира в Восточной Европе. В то же время венгерский премьер отметил, что пока Трамп не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, эффект будет заметен после его инаугурации в январе.Слухи о том, что Трамп может быть физически устранен до вступления в должность президента США давно обсуждаются в информационном пространстве. Эксперты, высказывающие это предположение, мотивируют его тем, что Демократическая партия и стоящее за ней тайное правительство не допустят потери влияния, тем более в тот момент, когда Вашингтон теряет мировое господство.В пользу этой версии говорят и два покушения на Трампа. В июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.В сентябре 58-летний уроженец Гавайев Райан Раут, помешанный на Украине, был пойман полицией с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа."Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУДругие темы: Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под Курахово.

сша

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, президент