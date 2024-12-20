Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского
В ответ на оскорбления со стороны Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не будет поддаваться на провокации. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth
"Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - сказал Орбан.
Днем ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня и большого обмена пленными начала против Венгрии "безобразную кампанию", но судить Зеленского только украинскому народу.
Ранее Зеленский неоднократно пытался унизить премьера Венгрии, заявляя что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан каждый раз отвечает, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.
А вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.
16 декабря, 07:31Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — УолцКоманда победившего на выборах президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц телеканалу CBS
В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.
К слову, речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.