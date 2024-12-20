https://ukraina.ru/20241220/1059835588.html

Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского

Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского - 20.12.2024 Украина.ру

Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского

В ответ на оскорбления со стороны Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не будет поддаваться на провокации. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth

2024-12-20T13:48

2024-12-20T13:48

2024-12-20T13:48

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Днем ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня и большого обмена пленными начала против Венгрии "безобразную кампанию", но судить Зеленского только украинскому народу.Ранее Зеленский неоднократно пытался унизить премьера Венгрии, заявляя что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан каждый раз отвечает, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.А вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.К слову, речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.

https://ukraina.ru/20241220/1059825513.html

https://ukraina.ru/20241216/1059676263.html

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новости, венгрия, украина, сша, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, мид, обмен, перемирие, рождество