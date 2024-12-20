Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского - 20.12.2024 Украина.ру
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Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского
Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского - 20.12.2024 Украина.ру
Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского
В ответ на оскорбления со стороны Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не будет поддаваться на провокации. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth
2024-12-20T13:48
2024-12-20T13:48
новости
венгрия
украина
сша
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
мид
обмен
перемирие
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Днем ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня и большого обмена пленными начала против Венгрии "безобразную кампанию", но судить Зеленского только украинскому народу.Ранее Зеленский неоднократно пытался унизить премьера Венгрии, заявляя что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан каждый раз отвечает, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.А вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.К слову, речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.
https://ukraina.ru/20241220/1059825513.html
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новости, венгрия, украина, сша, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, мид, обмен, перемирие, рождество
Новости, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, МИД, обмен, перемирие, Рождество

Стратегическое спокойствие: Орбан не принял правила игры Зеленского

13:48 20.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
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В ответ на оскорбления со стороны Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не будет поддаваться на провокации. Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth
"Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное - стратегическое спокойствие", - сказал Орбан.
Днем ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня и большого обмена пленными начала против Венгрии "безобразную кампанию", но судить Зеленского только украинскому народу.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
09:00
Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против ВенгрииУкраина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1
Ранее Зеленский неоднократно пытался унизить премьера Венгрии, заявляя что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан каждый раз отвечает, что его предложение о перемирии и большом обмене в силе.
А вот команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа с интересом отнеслась к предложению Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц.
Дональд Трамп
16 декабря, 07:31
Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — УолцКоманда победившего на выборах президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц телеканалу CBS
В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.
К слову, речь шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой стороны.
 
НовостиВенгрияУкраинаСШАВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоМИДобменперемириеРождество
 
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