https://ukraina.ru/20241109/1058755764.html

Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами

Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами - 09.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами

На Украине за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради победы. Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт

2024-11-09T10:40

2024-11-09T10:40

2024-11-09T10:40

интервью

россия

украина

курская область

марьяна безуглая

александр сырский

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

миа "россия сегодня"

сво

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Что в этих условиях остается делать киевскому режиму? Только рассказывать, что ситуация в России еще хуже, утверждает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав Владимирович, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области. Как вы считаете, пойдет ли на это киевский режим?- А кто киевский режим спрашивать будет?ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если мы перестанем по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами. Пока же мы противника оттуда просто выбиваем, а у Сырского заканчиваются резервы, чтобы эту территорию удерживать. И если мы продолжим их оттуда выбивать, они рано или поздно выйдут.В этом смысле Безуглая абсолютно права.По официальным данным ТЦК, режим Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. 80 тысяч человек в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года. Сейчас ту же самую цифру назвал нацист Маси Найем, который сказал, что если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч человек, ей придется подписать капитуляцию, потому что у нее закончатся войска.То есть 160 тысяч человек – это то, что, по мнению Украины, позволит ей не допустить обрушения фронта. И не сейчас, а в перспективе. А пока этих 160 тысяч человек вообще нет.Чем Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается.Так что Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска из Курахово. Они оттуда скоро уйдут, иначе их там уничтожит российская армия.Если мы их оттуда не будем выбивать, никуда они не уйдут.- Курская авантюра понадобилась Украине в качестве пиара. Причем этот пиар зачастую вызывает сомнения в адекватности киевского режима. В частности, они недавно разгоняли слухи, что в России якобы не осталось сливочного масла. До этого Украина рассказывала, что в России нет унитазов и ежей едят. Зачем они это делают, если это легко проверить?- Украина работает со своим населением, которое до сих пор верит, что в России унитазов нет и что русские вывозят из Украины асфальт. Про ежей не знаю. Может быть, украинцы верят, что мы уже всех ежей доели. То есть украинское население верит, что Россия живет гораздо беднее, чем Украина.Вспомните, как украинские боевики во время вторжения в Курскую область были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине. Но им тут же объяснили: "Курская область живет хорошо, потому что это когда-то была украинская территория". И они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там живут украинцы. А Магадан они не видели.Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве. Российские СМИ от вас закрыты. VPN использовать опасно, потому что проверят и по голове настучат. И вы живете украинским телемарафоном. Вам сказали, что масла нет – значит, нет. И это касается не только масла.Некоторым российским гражданам звонили родственники из Украины и говорили: "Может быть, вам каких-то продуктов как-нибудь прислать? Вы же тут голодаете". А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?А киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух. Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела". Украинцы же подумают: "А зачем нам воевать? Войдем в состав России. Будем есть дешевую черную икру. Да, красную икру есть не будем, но и черт с ней".А так украинцы думают: "Еще немного потерпим и победим". Там, по данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради победы. Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт.Что в этих условиях остается делать киевскому режиму? Только рассказывать, что ситуация в России еще хуже.- В Молдавии президентом объявили Майю Санду, у которой есть румынский паспорт. Она пришла к власти за счет голосования молдавской диаспоры на Западе, у которой тоже есть двойное гражданство. На Украине двойное гражданство до недавнего времени было запрещено. В России двойное гражданство не запрещено. Почему мы его не запрещаем? Это разве не то же самое, что иметь двух официальных супругов в двух разных странах?- Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, ничего страшного в этом нет.Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства именно из опасений, что в случае легализации двойного гражданства большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России.Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с американскими и британскими паспортами. Но пятая колонна будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство или она на него только рассчитывает.Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства. Мало ли кто вам что-то выписал. Может, вас скомпрометировать хотели.Так что бороться с двойным гражданством невозможно. Но его можно использовать в своих интересах.Россия собирается стать самой сильной страной в мире. И двойное гражданство должно играть в нашу пользу. Потому что люди не будут пытаться получить паспорт страны, которая им неинтересна. Если бы вы были гражданином африканской страны, вы бы захотели получить паспорт России или Америки, чтобы потом переехать туда жить.- А как быть с россиянами, у которых двойное гражданство? Они могут делать здесь все, что захотеть, а потом уехать куда-то еще. Это же непатриотично.- Я уехал из Украины без двойного гражданства. Я российский паспорт получил здесь. Эти украинские запреты меня никак не остановили. Пока границы открыты, вы всегда можете уехать и претендовать на гражданство другой страны.Конечно, если бы у меня была возможность, я бы постарался получить российский паспорт гораздо раньше, потому что я понимал, что уезжать придется. Но Москва в то время придерживала свое гражданство для жителей Украины, чтобы не расстраивать Киев массовым переходом украинцев в россиян.В СССР было одно гражданство. Но население оттуда валило тысячами. И это не только евреи. Когда немцам разрешили уезжать, советские немцы поехали в Германию, даже не зная немецкого языка. Причем было много людей, которые получали паспорта западных стран, не отказываясь от гражданства постсоветских государств.Проблемы были у тех, кто выехал с советским гражданством, а потом не получил гражданство РФ. Когда они захотели вернуться в Россию, им пришлось получать гражданство заново. А украинские граждане, которые еще до СВО уехали в Европу, получали гражданство европейских государств, сохраняя при этом украинский паспорт и голосуя на украинских выборах.Кстати, прозападные силы активно агитировали граждан Украины на Западе голосовать за них, рассчитывая на тот же эффект, что и Санду. Правда, украинцы, в отличие от молдаван, были более ленивыми и на выборы не ходили.Повторюсь, в отношении двойного гражданства никакие запреты не работают. Не надо бороться с тем, что можно возглавить.Больше деталей о текущей ситуации - в интервью Михаила Павлива: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241108/1058709166.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, курская область, марьяна безуглая, александр сырский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, миа "россия сегодня", сво, гражданство