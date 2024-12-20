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Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев

Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев - 20.12.2024 Украина.ру

Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев

Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-12-20T11:29

2024-12-20T11:29

2024-12-20T11:29

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Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны.По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, выразив тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву."Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие. Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия", - объяснил Медведев.О претензиях Зеленского к Западу - в материале "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир зеленский, запад, дмитрий медведев, владимир путин, совбез