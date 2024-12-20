Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны.
"А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев.
По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, выразив тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву.
"Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие. Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия", - объяснил Медведев.
О претензиях Зеленского к Западу - в материале "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу на сайте Украина.ру.