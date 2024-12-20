Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев - 20.12.2024 Украина.ру
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Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев
Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев - 20.12.2024 Украина.ру
Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев
Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-12-20T11:29
2024-12-20T11:29
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Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны.По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, выразив тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву."Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие. Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия", - объяснил Медведев.О претензиях Зеленского к Западу - в материале "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир зеленский, запад, дмитрий медведев, владимир путин, совбез
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Запад, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Совбез

Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях - Медведев

11:29 20.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны.
"А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев.
По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, выразив тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву.
"Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие. Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия", - объяснил Медведев.
О претензиях Зеленского к Западу - в материале "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу на сайте Украина.ру.
 
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