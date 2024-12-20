https://ukraina.ru/20241220/1059838162.html

Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов

Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов - 20.12.2024 Украина.ру

Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 20.12.2024

2024-12-20T15:34

2024-12-20T15:34

2024-12-20T15:39

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, какой вопрос он задал бы президенту Владимиру Путину и почему именно такой, а также подвёл внешнеполитические итоги 2024 года. 00:42 - Об украинском сценарии; 03:55 - О геополитических приоритетах Трампа; 06:54 - Как будет развиваться украинский конфликт в 2025 году; 10:40 - О главных выгодоприобретателях в Сирии; 18:09 - О внешней политике Ирана; 19:35 - Вопрос Путину. #Семибратов #Путин #прямаяЛиния #вопросПутину #Украина #США #Россия #РФ #Москва #СВО #Румыния #Кремль #Польша #Косово #Крым #Югославия #регионы #Сирия #Турция #война #переговоры #Трамп #прокси #Европа #Евросоюз #Алеппо #Дамаск #переворот #Иран #ЕС #Китай #АТР #Песков #ВоенныеБазы #Израиль #посольство #Байден #режим #Зеленский #Асад #Палестина #Нетаньяху #беженцы #БлижнийВосток #вопрос #ипотека #семья #процент #ставка #ЦБ #жильё #деньги #президент #конфликт ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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