Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов - 20.12.2024 Украина.ру
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Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов
Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов - 20.12.2024 Украина.ру
Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 20.12.2024
2024-12-20T15:34
2024-12-20T15:39
видео
сирия
иран
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
ес
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, какой вопрос он задал бы президенту Владимиру Путину и почему именно такой, а также подвёл внешнеполитические итоги 2024 года. 00:42 - Об украинском сценарии; 03:55 - О геополитических приоритетах Трампа; 06:54 - Как будет развиваться украинский конфликт в 2025 году; 10:40 - О главных выгодоприобретателях в Сирии; 18:09 - О внешней политике Ирана; 19:35 - Вопрос Путину. #Семибратов #Путин #прямаяЛиния #вопросПутину #Украина #США #Россия #РФ #Москва #СВО #Румыния #Кремль #Польша #Косово #Крым #Югославия #регионы #Сирия #Турция #война #переговоры #Трамп #прокси #Европа #Евросоюз #Алеппо #Дамаск #переворот #Иран #ЕС #Китай #АТР #Песков #ВоенныеБазы #Израиль #посольство #Байден #режим #Зеленский #Асад #Палестина #Нетаньяху #беженцы #БлижнийВосток #вопрос #ипотека #семья #процент #ставка #ЦБ #жильё #деньги #президент #конфликт ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, сирия, иран, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Видео, Сирия, Иран, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Где Зеленский поел бессмертия, что стоило бы спросить у Путина и чего ждать от Трампа - Семибратов

15:34 20.12.2024 (обновлено: 15:39 20.12.2024)
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, какой вопрос он задал бы президенту Владимиру Путину и почему именно такой, а также подвёл внешнеполитические итоги 2024 года.
00:42 - Об украинском сценарии;
03:55 - О геополитических приоритетах Трампа;
06:54 - Как будет развиваться украинский конфликт в 2025 году;
10:40 - О главных выгодоприобретателях в Сирии;
18:09 - О внешней политике Ирана;
19:35 - Вопрос Путину.
#Семибратов #Путин #прямаяЛиния #вопросПутину #Украина #США #Россия #РФ #Москва #СВО #Румыния #Кремль #Польша #Косово #Крым #Югославия #регионы #Сирия #Турция #война #переговоры #Трамп #прокси #Европа #Евросоюз #Алеппо #Дамаск #переворот #Иран #ЕС #Китай #АТР #Песков #ВоенныеБазы #Израиль #посольство #Байден #режим #Зеленский #Асад #Палестина #Нетаньяху #беженцы #БлижнийВосток #вопрос #ипотека #семья #процент #ставка #ЦБ #жильё #деньги #президент #конфликт
ТГ-канал Евгения Семибратова: https://t.me/Semibratov_EV
ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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Артём Дмитрук
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Дмитрук назвал Зеленского и Ермака врагами украинского народаВыехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале назвал Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака врагами украинского народа
 
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