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"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село

"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село - 20.12.2024 Украина.ру

"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село

Пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости

2024-12-20T13:24

2024-12-20T13:24

2024-12-20T13:24

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Мужчина рассказал, что застал вэсэушников за этим развлечением, когда вел домой своих коров.По его словам, один из военнослужащих ВСУ выстрелил в сторону Анновки, где находились его сослуживцы. Оттуда в ответ тоже начали стрелять. "А из леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло, и тоже начинают палить", — добавил Александр.Он обратил внимание на то, что украинских солдат не смутило присутствие рядом гражданских: когда мужчина возвращался с женой и их скотом, они чудом не пострадали.Этот случай не первый, когда ВСУ попадали в странные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из таких историй - Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.Населенный пункт Веселый Гай в ДНР российские военные освободили на прошлой неделе. Подробности в публикации Армия России освободила Веселый Гай в ДНР

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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф, днр