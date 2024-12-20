https://ukraina.ru/20241220/1059832571.html
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село - 20.12.2024 Украина.ру
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
Пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-20T13:24
2024-12-20T13:24
2024-12-20T13:24
новости
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вс рф
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832834_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_b21e48448cc0ddb78a23d7654ecefb38.jpg
Мужчина рассказал, что застал вэсэушников за этим развлечением, когда вел домой своих коров.По его словам, один из военнослужащих ВСУ выстрелил в сторону Анновки, где находились его сослуживцы. Оттуда в ответ тоже начали стрелять. "А из леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло, и тоже начинают палить", — добавил Александр.Он обратил внимание на то, что украинских солдат не смутило присутствие рядом гражданских: когда мужчина возвращался с женой и их скотом, они чудом не пострадали.Этот случай не первый, когда ВСУ попадали в странные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из таких историй - Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.Населенный пункт Веселый Гай в ДНР российские военные освободили на прошлой неделе. Подробности в публикации Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
https://ukraina.ru/20241210/1059543092.html
донецкая народная республика
россия
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832834_28:0:1228:900_1920x0_80_0_0_7118d25ddd233f1b07dc517d08f58461.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф, днр
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
Пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости
Мужчина рассказал, что застал вэсэушников за этим развлечением, когда вел домой своих коров.
"И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон", — рассказал собеседник издания.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ выстрелил в сторону Анновки, где находились его сослуживцы. Оттуда в ответ тоже начали стрелять.
"А из леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло, и тоже начинают палить", — добавил Александр.
Он обратил внимание на то, что украинских солдат не смутило присутствие рядом гражданских: когда мужчина возвращался с женой и их скотом, они чудом не пострадали.
"Пули свистели, падали. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать", — заключил Александр.
Этот случай не первый, когда ВСУ попадали в странные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из таких историй - Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен
.
Населенный пункт Веселый Гай в ДНР российские военные освободили на прошлой неделе. Подробности в публикации Армия России освободила Веселый Гай в ДНР