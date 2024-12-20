"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село - 20.12.2024 Украина.ру
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"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село - 20.12.2024 Украина.ру
"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
Пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2024-12-20T13:24
2024-12-20T13:24
новости
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Мужчина рассказал, что застал вэсэушников за этим развлечением, когда вел домой своих коров.По его словам, один из военнослужащих ВСУ выстрелил в сторону Анновки, где находились его сослуживцы. Оттуда в ответ тоже начали стрелять. "А из леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло, и тоже начинают палить", — добавил Александр.Он обратил внимание на то, что украинских солдат не смутило присутствие рядом гражданских: когда мужчина возвращался с женой и их скотом, они чудом не пострадали.Этот случай не первый, когда ВСУ попадали в странные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из таких историй - Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.Населенный пункт Веселый Гай в ДНР российские военные освободили на прошлой неделе. Подробности в публикации Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
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донецкая народная республика
россия
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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР

"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село

13:24 20.12.2024
 
© AP PhotoУкраинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
© AP Photo
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Пьяные украинские военные "играли" в перестрелки друг с другом. Об этом 20 декабря сообщил беженец Александр из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова опубликовало агентство РИА Новости
Мужчина рассказал, что застал вэсэушников за этим развлечением, когда вел домой своих коров.
"И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон", — рассказал собеседник издания.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ выстрелил в сторону Анновки, где находились его сослуживцы. Оттуда в ответ тоже начали стрелять.
"А из леса выскакивают, не поймут, где стреляют, может, русские, ДРГ зашло, и тоже начинают палить", — добавил Александр.
Он обратил внимание на то, что украинских солдат не смутило присутствие рядом гражданских: когда мужчина возвращался с женой и их скотом, они чудом не пострадали.

"Пули свистели, падали. Я руками землю разгребал, чтоб голову спрятать", — заключил Александр.

Этот случай не первый, когда ВСУ попадали в странные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот одна из таких историй - Украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.
10 декабря, 14:11
Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратимаВ сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима
Населенный пункт Веселый Гай в ДНР российские военные освободили на прошлой неделе. Подробности в публикации Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
 
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Заголовок открываемого материала
13:24"Пули свистели": пьяные вэсэушники заигрались в русскую рулетку и потеряли село
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