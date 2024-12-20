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Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - 20.12.2024 Украина.ру
Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Группировка войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Российские военные освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщило Минобороны РФ
2024-12-20T13:09
2024-12-20T13:09
2024-12-20T13:09
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потери всу
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ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили 67 контратак противника, говорится в сводке ведомства. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины признал, что войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово в ДНР. Днем ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Оба села также находятся в направлении Курахово.На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и ЗеленовкуТакже в новостях: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу
https://ukraina.ru/20241220/1059831473.html
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, вс рф, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ
Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Группировка войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Российские военные освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщило Минобороны РФ