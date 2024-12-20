Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - 20.12.2024 Украина.ру
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Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - 20.12.2024 Украина.ру
Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Группировка войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Российские военные освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщило Минобороны РФ
2024-12-20T13:09
2024-12-20T13:09
новости
россия
донецкая народная республика
курахово
вс рф
вооруженные силы украины
потери всу
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ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили 67 контратак противника, говорится в сводке ведомства. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины признал, что войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово в ДНР. Днем ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Оба села также находятся в направлении Курахово.На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и ЗеленовкуТакже в новостях: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу
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россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, вс рф, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ

Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

13:09 20.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Группировка войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Российские военные освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщило Минобороны РФ
ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили 67 контратак противника, говорится в сводке ведомства. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, уточнили в ведомстве.
Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины признал, что войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово в ДНР.
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
12:20
Вечно останется на совести ответственных: Deep State оплакивает "Успеновский мешок" под КураховоВойска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово. Этот факт 20 декабря признал аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Днем ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Оба села также находятся в направлении Курахово.
На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку
Также в новостях: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоВС РФВооруженные силы Украиныпотери ВСУ
 
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