https://ukraina.ru/20241220/1059833762.html

Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - 20.12.2024 Украина.ру

Все ближе к Курахово: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

Группировка войск "Центр" продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Российские военные освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщило Минобороны РФ

2024-12-20T13:09

2024-12-20T13:09

2024-12-20T13:09

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потери всу

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ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили 67 контратак противника, говорится в сводке ведомства. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины признал, что войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" южнее Курахово в ДНР. Днем ранее Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Оба села также находятся в направлении Курахово.На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и ЗеленовкуТакже в новостях: В Курахово начался обратный отсчет: Рогов об отступлении ВСУ к кладбищу

https://ukraina.ru/20241220/1059831473.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, вс рф, вооруженные силы украины, потери всу