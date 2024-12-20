https://ukraina.ru/20241220/1059836734.html

"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов

"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов - 20.12.2024 Украина.ру

"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов

Депутаты Верховной рады Украины почти полным составом пропустили сегодняшнее заседание: это случилось после массированного удара ВС РФ по Киеву. Об этом 20 декабря написал депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2024-12-20T15:09

2024-12-20T15:09

2024-12-20T15:09

новости

киев

украина

рада

верховная рада

депутат

алексей гончаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059834081_47:0:874:465_1920x0_80_0_0_352a4fd8f861f13912b6746659278cfa.jpg

Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Украинские паблики сообщили о сильной атаке по деловому центру, некоторые комментаторы пишут о поражении военных объектов.В комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — говорится в сводке Минобороны.Также по теме: "В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241220/1059830148.html

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, рада, верховная рада, депутат, алексей гончаренко