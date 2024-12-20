"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов - 20.12.2024 Украина.ру
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"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов - 20.12.2024 Украина.ру
"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов
Депутаты Верховной рады Украины почти полным составом пропустили сегодняшнее заседание: это случилось после массированного удара ВС РФ по Киеву. Об этом 20 декабря написал депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2024-12-20T15:09
2024-12-20T15:09
новости
киев
украина
рада
верховная рада
депутат
алексей гончаренко
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Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Украинские паблики сообщили о сильной атаке по деловому центру, некоторые комментаторы пишут о поражении военных объектов.В комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — говорится в сводке Минобороны.Также по теме: "В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, киев, украина, рада, верховная рада, депутат, алексей гончаренко
Новости, Киев, Украина, Рада, Верховная Рада, депутат, Алексей Гончаренко

"Мощно": Гончаренко* рассказал, что после взрывов в Киеве в Раду пришло в 10 раз меньше депутатов

15:09 20.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутаты Верховной рады Украины почти полным составом пропустили сегодняшнее заседание: это случилось после массированного удара ВС РФ по Киеву. Об этом 20 декабря написал депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

"Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно", — сыронизировал он.

Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Украинские паблики сообщили о сильной атаке по деловому центру, некоторые комментаторы пишут о поражении военных объектов.
В комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — говорится в сводке Минобороны.
Фото: ГСЧС Украины, пожар
11:39
Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Утром 20 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Это ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские паблики сообщают о мощной атаке военных объектов в Киеве
Также по теме: "В городе ад": власти подконтрольного ВСУ Херсона призывают жителей эвакуироваться
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
НовостиКиевУкраинаРадаВерховная РададепутатАлексей Гончаренко
 
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