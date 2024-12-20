ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций" - 20.12.2024 Украина.ру
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ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"
ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций" - 20.12.2024 Украина.ру
ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"
ФНС России закрыла московскую фирму беглого лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с иноагентом и автором методички по "бархатным революциям" Рубеном Апресяном*. Об этом 20 декабря сообщил телеграм-канал Mash
2024-12-20T11:50
2024-12-20T11:50
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макаревич
вооруженные силы украины
иноагент
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Издание уточнило, что ООО "Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года по месту прописки Апресяна* в московском Бибиреве. Также Mash заострил внимание на том, что этот человек ранее издал труд "Опыт ненасилия в XX столетии" на гранты США.После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.А вот считать деньги Макаревич* не забывает: в октябре он безуспешно пытался через суд снять с себя иноагентский штраф в 30 тысяч рублей. Как только разговоры в общественном пространстве прекратились, музыкант сделал себе новую антирекламу, заявив, что россияне "проснутся", когда ВСУ подойдут к Москве."В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись", - заявил Макаревич*.Еще по теме: В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России.* Иноагент.
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новости, россия, израиль, москва, макаревич, вооруженные силы украины, иноагент
Новости, Россия, Израиль, Москва, Макаревич, Вооруженные силы Украины, иноагент

ФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"

11:50 20.12.2024
 
Макаревич
Макаревич
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ФНС России закрыла московскую фирму беглого лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с иноагентом и автором методички по "бархатным революциям" Рубеном Апресяном*. Об этом 20 декабря сообщил телеграм-канал Mash
Издание уточнило, что ООО "Философия ненасилия" была зарегистрирована в январе 2023 года по месту прописки Апресяна* в московском Бибиреве. Также Mash заострил внимание на том, что этот человек ранее издал труд "Опыт ненасилия в XX столетии" на гранты США.
"В нём описал методики "мирных протестов" в разных странах мира. Музыкант собирался организовывать лекции и тематические встречи, вести термоядерный пиар "бархатных революций", но после вторжения Израиля в Газу почему-то передумал. С тех пор активности компания не проявляла. Налоговики пришли с проверкой, убедились, что "Философия ненасилия" не работает, и прикрыли лавочку", - говорится в публикации канала.
После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн, родившейся в Киеве и сыном 2022 года рождения.
Позже Макаревич* избавился от недвижимости в России, а Кляйн заявила, что у их общего ребенка ни в коем случае не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле".
Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.
А вот считать деньги Макаревич* не забывает: в октябре он безуспешно пытался через суд снять с себя иноагентский штраф в 30 тысяч рублей. Как только разговоры в общественном пространстве прекратились, музыкант сделал себе новую антирекламу, заявив, что россияне "проснутся", когда ВСУ подойдут к Москве.
"В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись", - заявил Макаревич*.
Еще по теме: В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России.
* Иноагент.
 
НовостиРоссияИзраильМоскваМакаревичВооруженные силы Украиныиноагент
 
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