Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире услышали заявления Путина по поводу избрания Трампа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
По его словам, на Валдайском заседании во время своего выступления Владимир Путин представил свое видение мира. Эксперт добавил, что в значительной степени адресатом могла быть и внешняя аудитория, то есть страны Запада.
Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать. Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно.
"Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США", — обратил внимание Барабанов.
Ранее в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.
О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.
11 ноября, 14:15Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostАмериканский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники
О главных заявлениях Путина на Валдайском заседании — в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"