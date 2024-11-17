https://ukraina.ru/20241117/1058810494.html

Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться

Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться - 17.11.2024 Украина.ру

Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться

Среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире услышали заявления Путина по поводу избрания Трампа

2024-11-17T05:30

2024-11-17T05:30

2024-11-17T05:30

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владимир путин

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валдай

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.По его словам, на Валдайском заседании во время своего выступления Владимир Путин представил свое видение мира. Эксперт добавил, что в значительной степени адресатом могла быть и внешняя аудитория, то есть страны Запада.Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать. Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно.Ранее в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомО главных заявлениях Путина на Валдайском заседании — в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форумеПолный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"

https://ukraina.ru/20241111/1058799237.html

россия

запад

сша

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новости, россия, запад, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай, детали