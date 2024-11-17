Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться - 17.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться
Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться - 17.11.2024 Украина.ру
Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться
Среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире услышали заявления Путина по поводу избрания Трампа
2024-11-17T05:30
2024-11-17T05:30
новости
россия
запад
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
валдай
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.По его словам, на Валдайском заседании во время своего выступления Владимир Путин представил свое видение мира. Эксперт добавил, что в значительной степени адресатом могла быть и внешняя аудитория, то есть страны Запада.Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать. Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно.Ранее в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомО главных заявлениях Путина на Валдайском заседании — в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форумеПолный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
https://ukraina.ru/20241111/1058799237.html
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новости, россия, запад, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай, детали
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Валдай, детали

Эксперт: "Валдай" задержали, чтобы Запад успел проснуться

05:30 17.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире услышали заявления Путина по поводу избрания Трампа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
По его словам, на Валдайском заседании во время своего выступления Владимир Путин представил свое видение мира. Эксперт добавил, что в значительной степени адресатом могла быть и внешняя аудитория, то есть страны Запада.
Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать. Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно.
"Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США", — обратил внимание Барабанов.
Ранее в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.
О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.
Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 14:15
Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostАмериканский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября. Об этом 8 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники
О главных заявлениях Путина на Валдайском заседании — в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
 
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