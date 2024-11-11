https://ukraina.ru/20241111/1058783594.html

Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме

Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме - 11.11.2024 Украина.ру

Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало программное выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.

2024-11-11T06:40

2024-11-11T06:40

2024-11-11T06:40

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказало том, какой международный интерес всегда вызывают выступления Владимира Путина на "Валдае"."Хотя клуб не по новостной повестке работает: здесь больше про причины и прогнозы, — сказал Киселев. — К примеру, когда Украина за семь с лишним лет до СВО отказалась от нейтралитета и внеблоковости, на "Валдае" говорили, что это плохо кончится. Вот и кончилось".В этот раз на форуме была зафиксирована новая константа — "твердыня в современной конструкции мира" — российско-китайские отношения. Россия считает Китай союзником.Представитель КНР Ван Вэнь спросил Путина, что будет, если однажды Трамп предложит президенту РФ объединиться против Китая?"Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистичным в отношении Китая, с которым у нас достигнут, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы", — ответил Путин.А вот со Штатами природа отношений иная и не Россия в том виновата. Путин отметил, что Вашингтон позволяет себе разжигать вооруженные конфликты на близких России территориях и этого лучше не делать, "если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов".Киселев считает, что это прозвучало как предостережение. Но одновременно с готовностью восстановить отношения, если в США изменят принципы своей политики."Погружение человечества в пучину агрессивной анархии", "утрата традиционных ценностей", "новые форматы тирании", "фактический отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод" — все это Путин назвал тем, с чем Россия мириться не может. Трактовка демократии как власти меньшинства, когда демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ можно пожертвовать ради достижения политических целей — не для России. Западный либерализм, по словам президента, выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня "оправдывает неонацизм, терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения".Путин зафиксировал и кризис международного права. Народы, которые ранее находились на политической периферии, хотят иметь свой голос в решении мировых проблем, а их представления о праве и справедливости играют всё более весомую роль.Но тем, кто хочет солировать, не нравится полифония и они хотят сохранить свое положение гегемона. Последней каплей здесь стал госпереворот в Киеве и начало освоения Украины военным блоком НАТО."Зачем надо было это делать – просто создавать условие для конфликта?" — спрашивает Путин.Президент отметил, что создание замкнутых военно-политических блоков под дирижированием одной страны всегда приводит к беде. Что касается Украины, то только ее нейтралитет может быть основанием для добрососедских отношений с Россией. В противном случае Украину будут использовать как инструмент во вред российским интересам."Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством. Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов там подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это не осложнялось риторикой и сегодняшними трагическими событиями".Тем, кто считает, что действиями на Украине Россия нарушила Устав ООН, Путин ответил, что, если каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение. Если Международный суд ООН считает, что, объявив о суверенитете, Косово не обязано спрашивать мнение властей Сербии, то почему Донбасс и Новороссия не имеют права на то же самое?Важной глобальной проблемой является и ядерная угроза, о которой все сейчас много говорят. Договор СНВ приостановлен, хотя формально и действует до 2026 года, а диалога по его продлению нет."В целом мы готовы к этому диалогу, — отметил Путин. — Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Ну, не может быть так, что здесь они собираются нам нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: "Ребята, все спокойно, все нормально". Бизнес "as usual". Давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, тройных и пятерных стандартов просто будем говорить об этом".Дмитрий Киселев напомнил, что от конвенции по биооружию США отказались еще в далеком 2001 году, а из Договора по противоракетной обороне вышли годом позже. Соглашения о ракетах меньшей дальности и Открытом небе забыли уже при Трампе. Телеведущий привел несколько заголовков крупных западных СМИ о том, что российский лидер открывает дверь для возобновления дипломатических отношений с Соединенными Штатами после двухлетнего отсутствия общения с Джо Байденом, но предостерегает Вашингтон от новых ошибок, которые придется признавать уже тогда, когда будет поздно.Границы закрыть, нелегалов выслать, коррупцию победить, экономику оживить – вот что обещает Трамп своим избирателям. И прекратить войны, конечно. В этом запрос избирателей, которым надоело, что американских марионеток кормят из их налогов. Но что будет на самом деле, неизвестно. Киселев склоняется к тому, что в целом будет, как всегда. Но по Украине могут произойти изменения. Телеведущий перечислил возможных членов команды нового президента США и проанализировал их отношение к конфликту на Украине.Брайан Ланз, старший советник Дональда Трампа, заявил, что возвращение Крыма Украине — не приоритет США. "Крыма больше нет", — сказал он.Сенатор Конгресса США Марко Рубио, которого называют одним из претендентов на пост госсекретаря, считает, что война не нужна и ей нужно положить конец. "Очевидно же, что не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", — заявил он.Илон Маск, который очевидно стал ключевой фигурой в ближнем кругу Трампа, в последнее время прославился словами о том, что "бессмысленные убийства скоро прекратятся", а "время для подстрекателей-спекулянтов истекло".На диалог настроен и еще один яркий член команды Трампа – поддержавший его бывший демократ Роберт Кеннеди-младший. "Я остановлю войну. И нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией", – из обещаний кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего в августе 2024 года.Безусловно, отношения Россией и США остаются важными и Путин нашел оптимальный способ, как поздравить Трампа с избранием, не совершая звонка в Вашингтон. "Поздравление, — заявил Киселев, — было "зашито" в 4-часовое послание, с которым, уверен, очень полезно Трампу ознакомиться".О том, каковы риски того, что при Трампе мир на Украине не наступит — в материале "Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными"

https://ukraina.ru/20241110/1058781551.html

https://ukraina.ru/20241101/1058537581.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, киселев, валдай, оон, нато, эксклюзив