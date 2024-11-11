Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме - 11.11.2024 Украина.ру
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Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме - 11.11.2024 Украина.ру
Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало программное выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.
2024-11-11T06:40
2024-11-11T06:40
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
киселев
валдай
оон
нато
эксклюзив
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказало том, какой международный интерес всегда вызывают выступления Владимира Путина на "Валдае"."Хотя клуб не по новостной повестке работает: здесь больше про причины и прогнозы, — сказал Киселев. — К примеру, когда Украина за семь с лишним лет до СВО отказалась от нейтралитета и внеблоковости, на "Валдае" говорили, что это плохо кончится. Вот и кончилось".В этот раз на форуме была зафиксирована новая константа — "твердыня в современной конструкции мира" — российско-китайские отношения. Россия считает Китай союзником.Представитель КНР Ван Вэнь спросил Путина, что будет, если однажды Трамп предложит президенту РФ объединиться против Китая?"Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистичным в отношении Китая, с которым у нас достигнут, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы", — ответил Путин.А вот со Штатами природа отношений иная и не Россия в том виновата. Путин отметил, что Вашингтон позволяет себе разжигать вооруженные конфликты на близких России территориях и этого лучше не делать, "если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов".Киселев считает, что это прозвучало как предостережение. Но одновременно с готовностью восстановить отношения, если в США изменят принципы своей политики."Погружение человечества в пучину агрессивной анархии", "утрата традиционных ценностей", "новые форматы тирании", "фактический отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод" — все это Путин назвал тем, с чем Россия мириться не может. Трактовка демократии как власти меньшинства, когда демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ можно пожертвовать ради достижения политических целей — не для России. Западный либерализм, по словам президента, выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня "оправдывает неонацизм, терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения".Путин зафиксировал и кризис международного права. Народы, которые ранее находились на политической периферии, хотят иметь свой голос в решении мировых проблем, а их представления о праве и справедливости играют всё более весомую роль.Но тем, кто хочет солировать, не нравится полифония и они хотят сохранить свое положение гегемона. Последней каплей здесь стал госпереворот в Киеве и начало освоения Украины военным блоком НАТО."Зачем надо было это делать – просто создавать условие для конфликта?" — спрашивает Путин.Президент отметил, что создание замкнутых военно-политических блоков под дирижированием одной страны всегда приводит к беде. Что касается Украины, то только ее нейтралитет может быть основанием для добрососедских отношений с Россией. В противном случае Украину будут использовать как инструмент во вред российским интересам."Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством. Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов там подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это не осложнялось риторикой и сегодняшними трагическими событиями".Тем, кто считает, что действиями на Украине Россия нарушила Устав ООН, Путин ответил, что, если каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение. Если Международный суд ООН считает, что, объявив о суверенитете, Косово не обязано спрашивать мнение властей Сербии, то почему Донбасс и Новороссия не имеют права на то же самое?Важной глобальной проблемой является и ядерная угроза, о которой все сейчас много говорят. Договор СНВ приостановлен, хотя формально и действует до 2026 года, а диалога по его продлению нет."В целом мы готовы к этому диалогу, — отметил Путин. — Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Ну, не может быть так, что здесь они собираются нам нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: "Ребята, все спокойно, все нормально". Бизнес "as usual". Давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, тройных и пятерных стандартов просто будем говорить об этом".Дмитрий Киселев напомнил, что от конвенции по биооружию США отказались еще в далеком 2001 году, а из Договора по противоракетной обороне вышли годом позже. Соглашения о ракетах меньшей дальности и Открытом небе забыли уже при Трампе. Телеведущий привел несколько заголовков крупных западных СМИ о том, что российский лидер открывает дверь для возобновления дипломатических отношений с Соединенными Штатами после двухлетнего отсутствия общения с Джо Байденом, но предостерегает Вашингтон от новых ошибок, которые придется признавать уже тогда, когда будет поздно.Границы закрыть, нелегалов выслать, коррупцию победить, экономику оживить – вот что обещает Трамп своим избирателям. И прекратить войны, конечно. В этом запрос избирателей, которым надоело, что американских марионеток кормят из их налогов. Но что будет на самом деле, неизвестно. Киселев склоняется к тому, что в целом будет, как всегда. Но по Украине могут произойти изменения. Телеведущий перечислил возможных членов команды нового президента США и проанализировал их отношение к конфликту на Украине.Брайан Ланз, старший советник Дональда Трампа, заявил, что возвращение Крыма Украине — не приоритет США. "Крыма больше нет", — сказал он.Сенатор Конгресса США Марко Рубио, которого называют одним из претендентов на пост госсекретаря, считает, что война не нужна и ей нужно положить конец. "Очевидно же, что не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", — заявил он.Илон Маск, который очевидно стал ключевой фигурой в ближнем кругу Трампа, в последнее время прославился словами о том, что "бессмысленные убийства скоро прекратятся", а "время для подстрекателей-спекулянтов истекло".На диалог настроен и еще один яркий член команды Трампа – поддержавший его бывший демократ Роберт Кеннеди-младший. "Я остановлю войну. И нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией", – из обещаний кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего в августе 2024 года.Безусловно, отношения Россией и США остаются важными и Путин нашел оптимальный способ, как поздравить Трампа с избранием, не совершая звонка в Вашингтон. "Поздравление, — заявил Киселев, — было "зашито" в 4-часовое послание, с которым, уверен, очень полезно Трампу ознакомиться".О том, каковы риски того, что при Трампе мир на Украине не наступит — в материале "Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными"
https://ukraina.ru/20241110/1058781551.html
https://ukraina.ru/20241101/1058537581.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, киселев, валдай, оон, нато, эксклюзив
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Киселев, Валдай, ООН, НАТО, Эксклюзив

Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме

06:40 11.11.2024
 
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Сергей Зуев
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Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало программное выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказало том, какой международный интерес всегда вызывают выступления Владимира Путина на "Валдае".
"Хотя клуб не по новостной повестке работает: здесь больше про причины и прогнозы, — сказал Киселев. — К примеру, когда Украина за семь с лишним лет до СВО отказалась от нейтралитета и внеблоковости, на "Валдае" говорили, что это плохо кончится. Вот и кончилось".
В этот раз на форуме была зафиксирована новая константа — "твердыня в современной конструкции мира" — российско-китайские отношения. Россия считает Китай союзником.
Представитель КНР Ван Вэнь спросил Путина, что будет, если однажды Трамп предложит президенту РФ объединиться против Китая?
"Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистичным в отношении Китая, с которым у нас достигнут, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы", — ответил Путин.
А вот со Штатами природа отношений иная и не Россия в том виновата. Путин отметил, что Вашингтон позволяет себе разжигать вооруженные конфликты на близких России территориях и этого лучше не делать, "если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов".
Киселев считает, что это прозвучало как предостережение. Но одновременно с готовностью восстановить отношения, если в США изменят принципы своей политики.
"Погружение человечества в пучину агрессивной анархии", "утрата традиционных ценностей", "новые форматы тирании", "фактический отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод" — все это Путин назвал тем, с чем Россия мириться не может. Трактовка демократии как власти меньшинства, когда демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ можно пожертвовать ради достижения политических целей — не для России. Западный либерализм, по словам президента, выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня "оправдывает неонацизм, терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения".
Путин зафиксировал и кризис международного права. Народы, которые ранее находились на политической периферии, хотят иметь свой голос в решении мировых проблем, а их представления о праве и справедливости играют всё более весомую роль.
"Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько к полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре".
Но тем, кто хочет солировать, не нравится полифония и они хотят сохранить свое положение гегемона. Последней каплей здесь стал госпереворот в Киеве и начало освоения Украины военным блоком НАТО.
"Зачем надо было это делать – просто создавать условие для конфликта?" — спрашивает Путин.
Зеленский и доллары
Вчера, 18:29
Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиИздание Foreign Policy разродилось статьей, смысл которой свелся к двум словам "Украине — крышка". Потому что, мол, в США президентом стал Дональд Трамп, а он обещался закончить конфликт в Украине и свое слово сдержит. При определенных условиях, естественно.
Президент отметил, что создание замкнутых военно-политических блоков под дирижированием одной страны всегда приводит к беде. Что касается Украины, то только ее нейтралитет может быть основанием для добрососедских отношений с Россией. В противном случае Украину будут использовать как инструмент во вред российским интересам.
"Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством. Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов там подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это не осложнялось риторикой и сегодняшними трагическими событиями".
Тем, кто считает, что действиями на Украине Россия нарушила Устав ООН, Путин ответил, что, если каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, имеют право на самоопределение. Если Международный суд ООН считает, что, объявив о суверенитете, Косово не обязано спрашивать мнение властей Сербии, то почему Донбасс и Новороссия не имеют права на то же самое?
Важной глобальной проблемой является и ядерная угроза, о которой все сейчас много говорят. Договор СНВ приостановлен, хотя формально и действует до 2026 года, а диалога по его продлению нет.
"В целом мы готовы к этому диалогу, — отметил Путин. — Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Ну, не может быть так, что здесь они собираются нам нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: "Ребята, все спокойно, все нормально". Бизнес "as usual". Давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, тройных и пятерных стандартов просто будем говорить об этом".
Дмитрий Киселев напомнил, что от конвенции по биооружию США отказались еще в далеком 2001 году, а из Договора по противоракетной обороне вышли годом позже. Соглашения о ракетах меньшей дальности и Открытом небе забыли уже при Трампе. Телеведущий привел несколько заголовков крупных западных СМИ о том, что российский лидер открывает дверь для возобновления дипломатических отношений с Соединенными Штатами после двухлетнего отсутствия общения с Джо Байденом, но предостерегает Вашингтон от новых ошибок, которые придется признавать уже тогда, когда будет поздно.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября, 10:24
Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на БайденаДепутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена завести на него уголовное дело, передает 1 ноября РИА Новости
Границы закрыть, нелегалов выслать, коррупцию победить, экономику оживить – вот что обещает Трамп своим избирателям. И прекратить войны, конечно. В этом запрос избирателей, которым надоело, что американских марионеток кормят из их налогов. Но что будет на самом деле, неизвестно. Киселев склоняется к тому, что в целом будет, как всегда. Но по Украине могут произойти изменения. Телеведущий перечислил возможных членов команды нового президента США и проанализировал их отношение к конфликту на Украине.
Брайан Ланз, старший советник Дональда Трампа, заявил, что возвращение Крыма Украине — не приоритет США.
"Крыма больше нет", — сказал он.
Сенатор Конгресса США Марко Рубио, которого называют одним из претендентов на пост госсекретаря, считает, что война не нужна и ей нужно положить конец.
"Очевидно же, что не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", — заявил он.
Илон Маск, который очевидно стал ключевой фигурой в ближнем кругу Трампа, в последнее время прославился словами о том, что "бессмысленные убийства скоро прекратятся", а "время для подстрекателей-спекулянтов истекло".
На диалог настроен и еще один яркий член команды Трампа – поддержавший его бывший демократ Роберт Кеннеди-младший.
"Я остановлю войну. И нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией", – из обещаний кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего в августе 2024 года.
Безусловно, отношения Россией и США остаются важными и Путин нашел оптимальный способ, как поздравить Трампа с избранием, не совершая звонка в Вашингтон.
"Поздравление, — заявил Киселев, — было "зашито" в 4-часовое послание, с которым, уверен, очень полезно Трампу ознакомиться".
О том, каковы риски того, что при Трампе мир на Украине не наступит — в материале "Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными"
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампКиселевВалдайООННАТОЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:55Балтийский синдром и геополитическая перхоть
06:45Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму
06:40Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
06:30Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта
06:25Как Польша снова собирается стать великой и захватить кусок Украины. Скандалы недели
06:15Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ
06:10Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность
06:03Доброволец Шашка: Возможно, моим читателем станет новое поколение, которое эта книга к чему-то подтолкнет
06:00Котел почти сложился: Алёхин раскрыл, как ВС РФ обошли по флангам и загнали ВСУ в западню в Курахово
05:55"До талого": когда в Донбассе наступит мир?
05:45Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем
05:39Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США
05:30Не хватает даже наемников: Линин рассказал, почему ВСУ испытывают проблемы с качественным "материалом"
05:19Как националисты возьмут в заложники киевлян. Украинские эксперты о том, кто зарабатывает деньги на крови
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05:00"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара
04:45ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин
04:30Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске
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04:00Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа
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