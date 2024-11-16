https://ukraina.ru/20241116/1058963404.html

Требования Зеленского к переговорам, у Украины появились ракеты. Итоги 16 ноября на Украине

Требования Зеленского к переговорам, у Украины появились ракеты. Итоги 16 ноября на Украине - 16.11.2024 Украина.ру

Требования Зеленского к переговорам, у Украины появились ракеты. Итоги 16 ноября на Украине

Владимир Зеленский назвал свои требования для того, чтобы начать переговоры с Россией, и рассказал о появившихся у Украины ракетах

2024-11-16T18:30

2024-11-16T18:30

2024-11-16T18:30

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В случае переговоров Украины с Россией первая должна быть сильной, заявил Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио". По его словам, именно "сильная Украина" как на поле боя, так и в дипломатии."[Условием переговоров является то], что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. <...> Если мы говорим с [президентом России Владимиром] Путиным, и мы в тех условиях, в которых мы сейчас - не усилены, - это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", - подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что важна позиция победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. <...> Нельзя абстрактно говорить: "Япосредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Так не может быть при нарушениимеждународного права. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Ещё должны быть элементы нашего плана победы", - заявил Зеленский.Также он подчеркнул, что серьёзно готов говорить только с Трампом, но не с его советниками."При всём уважении к любому окружению. Это наш уровень, уровень президентов. Всё должно быть согласно законодательству. Пока он не прошёл инаугурацию, они не могут участвовать во всех процессах и ставить на чём-то точку. У них нет таких полномочий. Наши команды будут работать, чтобы наработать правильную содержательную встречу. О тех или иных линиях я смогу сказать нашему обществу открыто после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет во всех полномочиях как президент", - заявил Зеленский.Кроме того, Зеленский обвинил президента России в том, что хочет вести переговоры не для того, чтобы достичь мира, а чтобы снять якобы существующую "политическую изоляцию"."Я думаю, что Путин не хочет мира совсем, но это не значит, что он не хочет садиться с кем-то из лидеров [за стол переговоров]. Потому что для него это разрушение политической изоляции. Для него это выгодно – садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать – это выезд куда-то, а значит надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции... это шаги по деизоляционному процессу в отношении Путина как политика... Ему выгодно договариваться на капитуляционных условиях с нашей стороны, но ему этого никто не даст", - отметил Зеленский.При этом он не упомянул о том, что Путин регулярно встречается с главами иностранных государств и международных организаций таких, как ООН, а также совершает визиты в другие государства.Примечательно, что 16 ноября после новостей о переговорах Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не вести переговоров с Россией. Он заявил, что после разговора Шольца и Путина есть риск возвращения к "Нормандскому формату"."Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", – написал Джонсон на своей странице в Х.По его словам, "Украина является абсолютно невинной стороной"."Единственный способ положить конец этой войне – массово и быстро укрепить позиции Украины", – подытожил Джонсон.При этом именно Джонсон ответственен за срыв мирных переговоров России и Украины в Стамбуле."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать"", - рассказывал в ноябре 2023 года глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.При этом, по словам Арахамии, Украина и Россия тогда были близки к заключению мирного соглашения. Таким образом, именно Джонсон один из тех, кто ответственен за гибель украинцев с апреля 2022 года.При этом Россия по-прежнему открыта к переговорам."Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом", - сообщала 16 ноября пресс-служба Кремля содержание переговоров Путина и Шольца.Президент России указал, что должны учитывать договорённости."Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта", - отмечалось в сообщении о переговорах президента России и канцлера Германии.Тем временем Украина продолжает вооружаться. Как заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио", у Украины есть несколько разновидностей ракет."Относительно дронов, систем РЭБ, дальнобойных дронов, борьбы против "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.), ну, здесь мы ещё не достигли высоких результатов, однако они уже есть. С этой точки зрения есть ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились - 4 вида, но сейчас идут испытания", - заявил Зеленский.Ранее он заявлял, что в этом году Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения и будет наращивать такое производство. При этом ряд военных экспертов считает, что, несмотря на научно-технический потенциал Украины, на самом деле ракеты, которые заявляются как украинские, являются западными.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днём".

https://ukraina.ru/20241116/1058959734.html

https://ukraina.ru/20241116/1058957829.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, америка, владимир зеленский, владимир путин, борис джонсон, оон, слуга народа, нато