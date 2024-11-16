Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт - 16.11.2024 Украина.ру
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Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт
Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт - 16.11.2024 Украина.ру
Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт
Сейчас Европа и США выступают единым фронтом против России, напористо поддерживая Украину, а заявления по поводу перемирия звучат все чаще. Запад действительно старался втянуть Россию в воронку войны и добился своего, поэтому идти на поводу у него, чтобы вновь попасть в ловушку, Москва не намерена
2024-11-16T06:50
2024-11-16T06:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.В начале своих рассуждений он напомнил, что Путин, говоря про Украину, заявил: Россия выступает против перемирия по линии боевого столкновения (ЛБС), поскольку Запад подвезет Украине снаряды, и все начнется по новой.По его словам, это возвращает к историческим дискуссиям о вопросах планирования первого этапа СВО."Естественно, Путин вернулся к нарративу о том, что Россию надули, Россию водили за нос. Этому был посвящен специальный сегмент его ответов на вопросы", — добавил Барабанов.Главные заявления главы российского государства Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи — "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, валдай, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валдай, детали

Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт

06:50 16.11.2024
 
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Сейчас Европа и США выступают единым фронтом против России, напористо поддерживая Украину, а заявления по поводу перемирия звучат все чаще. Запад действительно старался втянуть Россию в воронку войны и добился своего, поэтому идти на поводу у него, чтобы вновь попасть в ловушку, Москва не намерена
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
В начале своих рассуждений он напомнил, что Путин, говоря про Украину, заявил: Россия выступает против перемирия по линии боевого столкновения (ЛБС), поскольку Запад подвезет Украине снаряды, и все начнется по новой.
"Первое — когда Путин говорил о том, что Запад фактически вынудил Россию начать спецоперацию (СВО). И затем добавил, что здесь западники добились своего. Если ставить эту фразу в контекст встречающейся точки зрения, что Запад действительно старался втянуть Россию в воронку войны и добился своего, она получила подтверждение. Вторая новая ремарка — президент сказал, для него стало неожиданностью, что страны Европейского Союза действуют в тесной связке с США и так напористо по Украине", — рассказал Барабанов.
По его словам, это возвращает к историческим дискуссиям о вопросах планирования первого этапа СВО.
"Естественно, Путин вернулся к нарративу о том, что Россию надули, Россию водили за нос. Этому был посвящен специальный сегмент его ответов на вопросы", — добавил Барабанов.
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Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
 
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