https://ukraina.ru/20241116/1058811983.html

Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт

Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт - 16.11.2024 Украина.ру

Запад "надул" Россию, а теперь требует перемирия, на которое Путин не пойдет — эксперт

Сейчас Европа и США выступают единым фронтом против России, напористо поддерживая Украину, а заявления по поводу перемирия звучат все чаще. Запад действительно старался втянуть Россию в воронку войны и добился своего, поэтому идти на поводу у него, чтобы вновь попасть в ловушку, Москва не намерена

2024-11-16T06:50

2024-11-16T06:50

2024-11-16T06:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.В начале своих рассуждений он напомнил, что Путин, говоря про Украину, заявил: Россия выступает против перемирия по линии боевого столкновения (ЛБС), поскольку Запад подвезет Украине снаряды, и все начнется по новой.По его словам, это возвращает к историческим дискуссиям о вопросах планирования первого этапа СВО."Естественно, Путин вернулся к нарративу о том, что Россию надули, Россию водили за нос. Этому был посвящен специальный сегмент его ответов на вопросы", — добавил Барабанов.Главные заявления главы российского государства Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи — "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"Полный текст интервью — Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"

https://ukraina.ru/20241111/1058802763.html

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новости, россия, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, валдай, детали