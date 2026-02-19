Не друг, но партнер человека. Шабака – это уникальная порода и гордость России - 19.02.2026 Украина.ру
Не друг, но партнер человека. Шабака – это уникальная порода и гордость России
Не друг, но партнер человека. Шабака – это уникальная порода и гордость России - 19.02.2026 Украина.ру
Не друг, но партнер человека. Шабака – это уникальная порода и гордость России
Сегодня, 19 февраля 2026 года, Климу Сулимову исполнилось бы 95 лет. Но он умер пять лет назад. А вот дело его жизни и научных изысканий живет. Точнее – живут и являются несомненным достоянием страны. Уникальным – ни у кого в мире таких больше нет.
За три года до смерти ученого это дело его жизни – шабаки– Российской кинологической федерацией официально были признаны отдельной породной группой. Случилось это в 2018 году, когда новая порода начала воспроизводиться на собственной основе с установившимися признаками.Шабака – это шалайка, квартерон или еще по-другому собака Сулимова, помесь шакала и ненецкой лайки. Была специально выведена российским ученым и кинологом Сулимовым, который о ней сказал: "Мои собаки сочетают способности лаек, способных работать при температурах около −70 °C, со способностями шакалов, которые любят жару до +40 °C. Они идеальны для нашей страны".Чисто внешне – милейшие животные. Небольшие, ладные, в меру пушистые, независимые в поведении, умеренно общительные, с умными глазами и как бы несколько виноватыми мордочками. Утвержден и стандарт: до 45 см в холке, до 15 кг, лайкоподобная шерстистая внешность.Однако, несмотря на шуточность названия, шабак-шалаек до скрежета зубовного и воя подзаборного люто ненавидят все наркоманы и подонки, доставляющие, продающее и подсаживающее людей на свое дурное зелье. Такое же отношение к ней и у террористов-бомбистов: собаки, как говорят спецы, надежно и безошибочно чуют взрывчатку.Впрочем, Сулимов и не скрывал, что выводил свою породу для того, чтобы помогать сотрудникам МВД в поиске запрещенных наркотических препаратов и прочих смертельно опасных безобразий. Поскольку обычные породы псов, традиционно занятые полицией, быстро уставали, теряли работоспособность, капризничали и давали сбои, быстро уходя на свою собачью пенсию, Сулимов решил вывести собаку-суперагента и супергероя. По-собачьи без страха и упрека, без печали и сантиментов. По рассказам Сулимова, работал он над породой с 1977 года. За основу он взял шакала — для крепкого здоровья и устойчивости к критическим температурам — и ненецкую оленегонную лайку — для ума и послушания. Шакалят-детенышей ему дали в зоопарке, ученый подложил их кормящей лайке-матери и результат был ошеломительный: представители разных пород и видов привыкли друг к другу и дали первый помет, который получился совершенно диким и никакой дрессировке совсем не поддавался.Но Сулимов не сдался и кропотливо работал. И через 40 с небольшим лет шабаки получились и приступили к работе. Это уникальная порода. Шабаки могут работать по 12 часов, в два раза больше кавказских овчарок, сезонно к тому же, ослабляющих свои обонятельные способности, по запаху запросто определяют не только наркоту и взрывчатку, но и болезни человека, если они у него имеются. Шабака запросто может унюхать рак и коронавирус. Во время недавней пандемии шалайки работали вместо ненадежного ПЦР-теста, определяя ковид-положительных пассажиров. Эту собаку можно натаскать определять любой запах.А вот и мыСпециалисты также утверждают: шабаки взяли от лайки независимый характер, глубокий практический ум и фантастическое обоняние. Учуять нужный запах она может даже за 10 метров. А шакалы действительно подарили им выносливость и способность работать при температуре от -70 до +50 градусов. Шабака может работать по 12 часов в смену. Но период поиска у нее — не дольше получаса. Потом полтора часа собака отдыхает, чтобы снова приступить к обследованию пассажиров и багажа. Шалайка работает быстро и четко, а обнаружив искомое, садится рядом с местом. где нашла "запрещенку", и сидит. А преступнику – кранты.Основатель породы Сулимов разработал и запатентовал метод "одорологической экспертизы", которая позволяет приобщить запах к делу в качестве доказательства. В голове у подготовленной собаки-шабаки хранится целая библиотека запахов, а чтобы запомнить новый набор, ей требуется всего пара дней.Уникальность шалайки и в том, что таких собак всего пара-тройка сотен, и все они живут в одном питомнике в России, куда невозможно попасть. Это московский аэропорт "Шереметьево" и государственный питомник шабак-шалаек. Все очень серьезно. С 2002 года закрытый питомник в Шереметьево — главный и единственный "производитель" этих собак для нужд государства. Им принадлежат два квадратных километра с просторными вольерами, тренировочными площадками и ветеринарным центром. Взрослую собаку можно увидеть только за работой, а в остальное время собаки живут на территории питомника. Вы не увидите собаку Сулимова за границей, а секреты их родословной и дрессировки — почти военная тайна. Попытки зарубежных спецслужб купить шалаек разбивались о категорический отказ. Это стратегический ресурс России. Очень и очень дорогой.Потрясающим человеком был и сам Клим Сулимов. Он всю жизнь со своими питомцами спасал людей от напасти, но животных любил не меньше, если не больше. Он родился в Москве в 1931 году, закончил Московский пушно-меховой институт (МПМИ), был ведущим научным сотрудником Центра военного и морского наследия Российского НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева и почти всю жизнь работал в экспертных подразделениях МВД СССР, а потом России. Мотался по всей стране.И всю жизнь изучал и исследовал собак и особенности собачьих повадок, став выдающимся специалистов в кинологии и одорологии (науки о запахах). С 1985 года Сулимов первым в СССР начал разрабатывать методику исследования запаховых следов и применил идентификационное исследование по ним, результаты которого как-то были приняты в суде в качестве доказательства. И лет через 10 пожизненное лишение свободы получил изобличенный по этой методике опасный рецидивист Михаил Устинович, который совершил 21 разбойное нападение и убил 4 человек.И всю жизнь Клим Сулимов не любил уничтожение животных. Ни охоту, ни в научных целях.С питомцемИзвестный российский охотовед, биолог-териолог, основоположник охотничьей этологии (науки, изучающей поведение животных) Сергей Корытин как-то вспоминал о Сулимове: "Из большого количества знакомых студентов-охотоведов был только один человек — Клим Сулимов, который вслух возмущался жестокостью охоты. …Оленеводы и охотники, среди которых работал Сулимов после окончания МПМИ, быстро узнали его слабое место — сочувствие к животным — и часто шутили следующим образом. На глазах Клима эвенк подойдет к олененку, выхватит нож и свирепо замахнется. А потом хохочет над смятением Клима".В тупорыло-бесшабашные перестроечные годы шабаки-шалайки оказались никому не нужны, и питомник в "Шереметьево" закрыли. Собак разобрали работающие с ними. А многие остались жить со своим создателем и крестным отцом в обычной городской квартире, на обычную пенсию. Помогали только друзья.И помог случай. Ужасный по своему кошмарному несчастью. О Сулимове снова вспомнили после обрушения башен-близнецов в США в 2001 году, когда весь мир взглянул в лицо террористической угрозе и ужаснулся. К пенсионеру пришли с просьбой нанять его и его собак выслеживать взрывчатку в аэропорту. И пожилой ученый с радостью согласился. Он для спасения людей и работал. И потом служил людям еще 20 лет. Вместе со своими шабаками…ШабакиИ вот ведь еще в чем фокус: постоянно за здоровьем и настроением экзотических собак следят десять врачей — не считая других специалистов. И единственный способ стать счастливым владельцем шалайки — забрать взрослую собаку, по возрасту отправленную на пенсию. Их и разбирают люди, которые с ними работали. Служебные псы регулярно сдают экзамен, подтверждающий квалификацию, и вот тех, кто не справился, и отправляют на заслуженный отдых.Но шабаки – животные с особым достоинством. За свое появление они благодарят человека тем, что служат ему. Но не более того. Больше всего они любят свою работу, и если им не удается пару дней найти наркоту или взрывчатку, они начинают скучать, и люди вынуждены им подсовывать куклы-обманки, что ищейки не теряли квалификацию.Шалайки явно умнее других собак. Но работают они только за еду, за поощрение-лакомство, и они равнодушны ко всем другим видам похвалы. Они – не друзья человека, а его партнеры, идеальные легко взаимозаменяемые сотрудники, и они не нуждаются в эмоциональном контакте с кинологом. Как пишут специалисты о шабаках, они не смотрят грустно в окно, не ждут вашего возвращения с работы, их мир — это запахи и служба. В аэропортах, на границе и в спецподразделениях. Их выводили не для дружбы или охраны, а для поиска. Спасительного для хозяина всех других "кожаных" (так, говорят, братья наши меньшие в шутку называют нас, людей). Шабаки-шалайки – свидетельство того, что эти самые братья наши меньшие могут быть нам коллегами по жизни, и не слишком очеловечиваясь……Но своего Сулимова они, говорят, любили – там была иного рода связь. Ну а что вы хотели, кожаные, это жизнь, загадочная и до конца непонятная?…
Не друг, но партнер человека. Шабака – это уникальная порода и гордость России

20:30 19.02.2026
 
Сегодня, 19 февраля 2026 года, Климу Сулимову исполнилось бы 95 лет. Но он умер пять лет назад. А вот дело его жизни и научных изысканий живет. Точнее – живут и являются несомненным достоянием страны. Уникальным – ни у кого в мире таких больше нет.
За три года до смерти ученого это дело его жизни – шабаки– Российской кинологической федерацией официально были признаны отдельной породной группой. Случилось это в 2018 году, когда новая порода начала воспроизводиться на собственной основе с установившимися признаками.
Шабака – это шалайка, квартерон или еще по-другому собака Сулимова, помесь шакала и ненецкой лайки. Была специально выведена российским ученым и кинологом Сулимовым, который о ней сказал: "Мои собаки сочетают способности лаек, способных работать при температурах около −70 °C, со способностями шакалов, которые любят жару до +40 °C. Они идеальны для нашей страны".
Чисто внешне – милейшие животные. Небольшие, ладные, в меру пушистые, независимые в поведении, умеренно общительные, с умными глазами и как бы несколько виноватыми мордочками. Утвержден и стандарт: до 45 см в холке, до 15 кг, лайкоподобная шерстистая внешность.
Однако, несмотря на шуточность названия, шабак-шалаек до скрежета зубовного и воя подзаборного люто ненавидят все наркоманы и подонки, доставляющие, продающее и подсаживающее людей на свое дурное зелье. Такое же отношение к ней и у террористов-бомбистов: собаки, как говорят спецы, надежно и безошибочно чуют взрывчатку.
Впрочем, Сулимов и не скрывал, что выводил свою породу для того, чтобы помогать сотрудникам МВД в поиске запрещенных наркотических препаратов и прочих смертельно опасных безобразий. Поскольку обычные породы псов, традиционно занятые полицией, быстро уставали, теряли работоспособность, капризничали и давали сбои, быстро уходя на свою собачью пенсию, Сулимов решил вывести собаку-суперагента и супергероя. По-собачьи без страха и упрека, без печали и сантиментов.
По рассказам Сулимова, работал он над породой с 1977 года. За основу он взял шакала — для крепкого здоровья и устойчивости к критическим температурам — и ненецкую оленегонную лайку — для ума и послушания. Шакалят-детенышей ему дали в зоопарке, ученый подложил их кормящей лайке-матери и результат был ошеломительный: представители разных пород и видов привыкли друг к другу и дали первый помет, который получился совершенно диким и никакой дрессировке совсем не поддавался.
Но Сулимов не сдался и кропотливо работал. И через 40 с небольшим лет шабаки получились и приступили к работе. Это уникальная порода. Шабаки могут работать по 12 часов, в два раза больше кавказских овчарок, сезонно к тому же, ослабляющих свои обонятельные способности, по запаху запросто определяют не только наркоту и взрывчатку, но и болезни человека, если они у него имеются. Шабака запросто может унюхать рак и коронавирус. Во время недавней пандемии шалайки работали вместо ненадежного ПЦР-теста, определяя ковид-положительных пассажиров. Эту собаку можно натаскать определять любой запах.
Специалисты также утверждают: шабаки взяли от лайки независимый характер, глубокий практический ум и фантастическое обоняние. Учуять нужный запах она может даже за 10 метров. А шакалы действительно подарили им выносливость и способность работать при температуре от -70 до +50 градусов. Шабака может работать по 12 часов в смену. Но период поиска у нее — не дольше получаса. Потом полтора часа собака отдыхает, чтобы снова приступить к обследованию пассажиров и багажа. Шалайка работает быстро и четко, а обнаружив искомое, садится рядом с местом. где нашла "запрещенку", и сидит. А преступнику – кранты.
Основатель породы Сулимов разработал и запатентовал метод "одорологической экспертизы", которая позволяет приобщить запах к делу в качестве доказательства. В голове у подготовленной собаки-шабаки хранится целая библиотека запахов, а чтобы запомнить новый набор, ей требуется всего пара дней.
Уникальность шалайки и в том, что таких собак всего пара-тройка сотен, и все они живут в одном питомнике в России, куда невозможно попасть. Это московский аэропорт "Шереметьево" и государственный питомник шабак-шалаек. Все очень серьезно. С 2002 года закрытый питомник в Шереметьево — главный и единственный "производитель" этих собак для нужд государства. Им принадлежат два квадратных километра с просторными вольерами, тренировочными площадками и ветеринарным центром. Взрослую собаку можно увидеть только за работой, а в остальное время собаки живут на территории питомника. Вы не увидите собаку Сулимова за границей, а секреты их родословной и дрессировки — почти военная тайна. Попытки зарубежных спецслужб купить шалаек разбивались о категорический отказ. Это стратегический ресурс России. Очень и очень дорогой.
Потрясающим человеком был и сам Клим Сулимов. Он всю жизнь со своими питомцами спасал людей от напасти, но животных любил не меньше, если не больше. Он родился в Москве в 1931 году, закончил Московский пушно-меховой институт (МПМИ), был ведущим научным сотрудником Центра военного и морского наследия Российского НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева и почти всю жизнь работал в экспертных подразделениях МВД СССР, а потом России. Мотался по всей стране.
И всю жизнь изучал и исследовал собак и особенности собачьих повадок, став выдающимся специалистов в кинологии и одорологии (науки о запахах). С 1985 года Сулимов первым в СССР начал разрабатывать методику исследования запаховых следов и применил идентификационное исследование по ним, результаты которого как-то были приняты в суде в качестве доказательства. И лет через 10 пожизненное лишение свободы получил изобличенный по этой методике опасный рецидивист Михаил Устинович, который совершил 21 разбойное нападение и убил 4 человек.
И всю жизнь Клим Сулимов не любил уничтожение животных. Ни охоту, ни в научных целях.
Известный российский охотовед, биолог-териолог, основоположник охотничьей этологии (науки, изучающей поведение животных) Сергей Корытин как-то вспоминал о Сулимове: "Из большого количества знакомых студентов-охотоведов был только один человек — Клим Сулимов, который вслух возмущался жестокостью охоты. …Оленеводы и охотники, среди которых работал Сулимов после окончания МПМИ, быстро узнали его слабое место — сочувствие к животным — и часто шутили следующим образом. На глазах Клима эвенк подойдет к олененку, выхватит нож и свирепо замахнется. А потом хохочет над смятением Клима".
В тупорыло-бесшабашные перестроечные годы шабаки-шалайки оказались никому не нужны, и питомник в "Шереметьево" закрыли. Собак разобрали работающие с ними. А многие остались жить со своим создателем и крестным отцом в обычной городской квартире, на обычную пенсию. Помогали только друзья.
И помог случай. Ужасный по своему кошмарному несчастью. О Сулимове снова вспомнили после обрушения башен-близнецов в США в 2001 году, когда весь мир взглянул в лицо террористической угрозе и ужаснулся. К пенсионеру пришли с просьбой нанять его и его собак выслеживать взрывчатку в аэропорту. И пожилой ученый с радостью согласился. Он для спасения людей и работал. И потом служил людям еще 20 лет. Вместе со своими шабаками…
И вот ведь еще в чем фокус: постоянно за здоровьем и настроением экзотических собак следят десять врачей — не считая других специалистов. И единственный способ стать счастливым владельцем шалайки — забрать взрослую собаку, по возрасту отправленную на пенсию. Их и разбирают люди, которые с ними работали. Служебные псы регулярно сдают экзамен, подтверждающий квалификацию, и вот тех, кто не справился, и отправляют на заслуженный отдых.
Но шабаки – животные с особым достоинством. За свое появление они благодарят человека тем, что служат ему. Но не более того. Больше всего они любят свою работу, и если им не удается пару дней найти наркоту или взрывчатку, они начинают скучать, и люди вынуждены им подсовывать куклы-обманки, что ищейки не теряли квалификацию.
Шалайки явно умнее других собак. Но работают они только за еду, за поощрение-лакомство, и они равнодушны ко всем другим видам похвалы. Они – не друзья человека, а его партнеры, идеальные легко взаимозаменяемые сотрудники, и они не нуждаются в эмоциональном контакте с кинологом. Как пишут специалисты о шабаках, они не смотрят грустно в окно, не ждут вашего возвращения с работы, их мир — это запахи и служба. В аэропортах, на границе и в спецподразделениях. Их выводили не для дружбы или охраны, а для поиска. Спасительного для хозяина всех других "кожаных" (так, говорят, братья наши меньшие в шутку называют нас, людей). Шабаки-шалайки – свидетельство того, что эти самые братья наши меньшие могут быть нам коллегами по жизни, и не слишком очеловечиваясь…
…Но своего Сулимова они, говорят, любили – там была иного рода связь. Ну а что вы хотели, кожаные, это жизнь, загадочная и до конца непонятная?…
