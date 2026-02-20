Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины - 20.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260220/anpilogov-gerani-poluchili-turboreaktivnye-dvigateli-prednaznachennye-dlya-proryva-pvo-ukrainy-1075852650.html
Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины - 20.02.2026 Украина.ру
Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
Российская армия использует дроны с двигателями внутреннего сгорания и наземные роботизированные комплексы. Это позволяет увеличить автономность и дальность работы техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-02-20T04:30
2026-02-20T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_0:25:800:475_1920x0_80_0_0_a6e2dccc5e968612324cb2959856ad26.jpg
Отвечая на вопрос о типах двигателей для БПЛА, эксперт пояснил преимущества разных систем: электропривод наиболее удобен, не требует возни с топливом и обслуживания сложных двигателей. "Но у батареи есть свои ограничения в части емкости аккумулятора и дальности для дрона", — заявил Анпилогов.По словам аналитика, на "Геранях" батареи вообще не используются, при этом ранее на них ставили поршневые двигатели. "Сейчас — турбореактивные двигатели, которые предназначены для прорыва украинской ПВО. В этом смысле двигатель внутреннего сгорания еще скажет свое слово", — пояснил эксперт.Анпилогов рассказал о наземных роботизированных комплексах типа "Курьер", которые уже пошли в серию. На них можно ставить как электробатареи, так и двигатели внутреннего сгорания. "Двигатель — это большая автономность и больший запас хода. Понятно, что он более шумный и демаскирует позицию тепловым выхлопом. Но тут всегда надо выбирать. Все эти ограничения всегда надо учитывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины

04:30 20.02.2026
 
Российская армия использует дроны с двигателями внутреннего сгорания и наземные роботизированные комплексы. Это позволяет увеличить автономность и дальность работы техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о типах двигателей для БПЛА, эксперт пояснил преимущества разных систем: электропривод наиболее удобен, не требует возни с топливом и обслуживания сложных двигателей. "Но у батареи есть свои ограничения в части емкости аккумулятора и дальности для дрона", — заявил Анпилогов.
По словам аналитика, на "Геранях" батареи вообще не используются, при этом ранее на них ставили поршневые двигатели. "Сейчас — турбореактивные двигатели, которые предназначены для прорыва украинской ПВО. В этом смысле двигатель внутреннего сгорания еще скажет свое слово", — пояснил эксперт.
Анпилогов рассказал о наземных роботизированных комплексах типа "Курьер", которые уже пошли в серию. На них можно ставить как электробатареи, так и двигатели внутреннего сгорания.
"Двигатель — это большая автономность и больший запас хода. Понятно, что он более шумный и демаскирует позицию тепловым выхлопом. Но тут всегда надо выбирать. Все эти ограничения всегда надо учитывать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.
