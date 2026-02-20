https://ukraina.ru/20260220/aleksandr-kamkin-pustuyuschie-moschnosti--avtozavodov-v-evrope-pereorientiruyut-na-vypusk-voennoy-tekhniki-1075857448.html

Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники

Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники - 20.02.2026

Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники

Пустующие мощности европейских автозаводов переориентируют на выпуск военной техники. В Германии, Нидерландах и Дании уже работают стартапы по производству дронов, а Volkswagen переделывают под грузовики и бронеавтомобили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать свободные мощности европейских автозаводов для выпуска вооружений. По его словам, Европе необходимо нарастить собственное оборонное производство и сократить зависимость от поставок из США.Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК, политолог отметил, что в целом это уже происходит. "Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили", — рассказал Камкин.Он добавил, что к этому нужно добавить большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения. Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.

