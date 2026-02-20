Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники - 20.02.2026 Украина.ру
Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
Пустующие мощности европейских автозаводов переориентируют на выпуск военной техники. В Германии, Нидерландах и Дании уже работают стартапы по производству дронов, а Volkswagen переделывают под грузовики и бронеавтомобили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2026-02-20T05:10
2026-02-20T05:10
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать свободные мощности европейских автозаводов для выпуска вооружений. По его словам, Европе необходимо нарастить собственное оборонное производство и сократить зависимость от поставок из США.Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК, политолог отметил, что в целом это уже происходит. "Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили", — рассказал Камкин.Он добавил, что к этому нужно добавить большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения. Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях, резюмировал собеседник издания.
Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники

05:10 20.02.2026
 
Пустующие мощности европейских автозаводов переориентируют на выпуск военной техники. В Германии, Нидерландах и Дании уже работают стартапы по производству дронов, а Volkswagen переделывают под грузовики и бронеавтомобили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать свободные мощности европейских автозаводов для выпуска вооружений. По его словам, Европе необходимо нарастить собственное оборонное производство и сократить зависимость от поставок из США.
Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК, политолог отметил, что в целом это уже происходит.
"Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили", — рассказал Камкин.
Он добавил, что к этому нужно добавить большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения.
Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.
Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
