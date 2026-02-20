https://ukraina.ru/20260220/aleksandr-kamkin-pustuyuschie-moschnosti--avtozavodov-v-evrope-pereorientiruyut-na-vypusk-voennoy-tekhniki-1075857448.html
Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
Пустующие мощности европейских автозаводов переориентируют на выпуск военной техники. В Германии, Нидерландах и Дании уже работают стартапы по производству дронов, а Volkswagen переделывают под грузовики и бронеавтомобили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать свободные мощности европейских автозаводов для выпуска вооружений. По его словам, Европе необходимо нарастить собственное оборонное производство и сократить зависимость от поставок из США.Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК, политолог отметил, что в целом это уже происходит. "Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили", — рассказал Камкин.Он добавил, что к этому нужно добавить большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения. Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях, резюмировал собеседник издания.
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать свободные мощности европейских автозаводов для выпуска вооружений. По его словам, Европе необходимо нарастить собственное оборонное производство и сократить зависимость от поставок из США.
Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК, политолог отметил, что в целом это уже происходит.
"Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили", — рассказал Камкин.
Он добавил, что к этому нужно добавить большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения.
Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях, резюмировал собеседник издания.
