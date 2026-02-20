https://ukraina.ru/20260220/evrokomissar-po-oborone-i-kosmosu-prokommentiroval-utverzhdeniya-o-slabosti-rossii-1075861344.html
Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников о слабости России несерьёзными и призвал тратить миллиарды на подготовку к "угрозе нападения". Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными", — цитирует чиновника агентство.По время выступления в испанском парламенте Кубилюс отметил способность российской армии "управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов", заявил, что "русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", и призвал скептически настроенных депутатов тратить миллиарды на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России.Ранее с утверждениями, что Москва якобы неспособна победить НАТО или ЕС, выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.16 февраля готовиться к возможному столкновению с Россией призвало граждан высшее военное руководство Британии и Германии.
Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
04:09 20.02.2026 (обновлено: 04:12 20.02.2026)
Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников о слабости России несерьёзными и призвал тратить миллиарды на подготовку к "угрозе нападения". Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными", — цитирует чиновника агентство.
По время выступления в испанском парламенте Кубилюс отметил способность российской армии "управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов", заявил, что "русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", и призвал скептически настроенных депутатов тратить миллиарды на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России.
Ранее с утверждениями, что Москва якобы неспособна победить НАТО или ЕС, выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.
16 февраля готовиться к возможному столкновению с Россией призвало граждан высшее военное руководство Британии и Германии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.