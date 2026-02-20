https://ukraina.ru/20260220/evrokomissar-po-oborone-i-kosmosu-prokommentiroval-utverzhdeniya-o-slabosti-rossii-1075861344.html

Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России

Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России - 20.02.2026 Украина.ру

Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России

Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников о слабости России несерьёзными и призвал тратить миллиарды на подготовку к "угрозе нападения". Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-20T04:09

2026-02-20T04:09

2026-02-20T04:12

новости

литва

ес

еврокомиссия

нато

россия

москва

украина

вс рф

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063402491_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_9e27b450466c14bbc090352d9f7ff594.jpg

"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными", — цитирует чиновника агентство.По время выступления в испанском парламенте Кубилюс отметил способность российской армии "управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов", заявил, что "русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", и призвал скептически настроенных депутатов тратить миллиарды на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России.Ранее с утверждениями, что Москва якобы неспособна победить НАТО или ЕС, выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.16 февраля готовиться к возможному столкновению с Россией призвало граждан высшее военное руководство Британии и Германии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

литва

россия

москва

украина

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, ес, еврокомиссия, нато, россия, москва, украина, вс рф, украина.ру, испания, русофобия, милитаризация, милитаризм, оборона, оборонный бюджет