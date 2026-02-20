Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России - 20.02.2026 Украина.ру
Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников о слабости России несерьёзными и призвал тратить миллиарды на подготовку к "угрозе нападения". Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-20T04:09
2026-02-20T04:12
новости
литва
ес
еврокомиссия
нато
россия
москва
украина
вс рф
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063402491_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_9e27b450466c14bbc090352d9f7ff594.jpg
"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными", — цитирует чиновника агентство.По время выступления в испанском парламенте Кубилюс отметил способность российской армии "управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов", заявил, что "русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", и призвал скептически настроенных депутатов тратить миллиарды на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России.Ранее с утверждениями, что Москва якобы неспособна победить НАТО или ЕС, выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.16 февраля готовиться к возможному столкновению с Россией призвало граждан высшее военное руководство Британии и Германии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
литва
россия
москва
украина
испания
Новости
новости, литва, ес, еврокомиссия, нато, россия, москва, украина, вс рф, украина.ру, испания, русофобия, милитаризация, милитаризм, оборона, оборонный бюджет
Новости, Литва, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, Россия, Москва, Украина, ВС РФ, Украина.ру, Испания, Русофобия, милитаризация, милитаризм, оборона, оборонный бюджет

Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России

04:09 20.02.2026 (обновлено: 04:12 20.02.2026)
 
Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников о слабости России несерьёзными и призвал тратить миллиарды на подготовку к "угрозе нападения". Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными", — цитирует чиновника агентство.
По время выступления в испанском парламенте Кубилюс отметил способность российской армии "управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов", заявил, что "русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", и призвал скептически настроенных депутатов тратить миллиарды на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России.
Ранее с утверждениями, что Москва якобы неспособна победить НАТО или ЕС, выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.
16 февраля готовиться к возможному столкновению с Россией призвало граждан высшее военное руководство Британии и Германии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиЛитваЕСЕврокомиссияНАТОРоссияМоскваУкраинаВС РФУкраина.руИспанияРусофобиямилитаризациямилитаризмоборонаоборонный бюджет
 
