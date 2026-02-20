Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен - 20.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260220/anpilogov-vsu-v-zaporozhe-zhdet-sudba-krynok--bez-snabzheniya-garnizon-budet-obrechen--1075833705.html
Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен - 20.02.2026 Украина.ру
Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
Опыт боев за Крынки показал, что форсирование Днепра под ударами дронов становится сложной задачей. ВСУ не смогли наладить снабжение даже двух бригад и понесли большие потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-02-20T05:25
2026-02-20T05:25
Рассуждая о ситуации на Запорожье, эксперт напомнил о предыдущих операциях на Днепре. Тогда ВСУ удалось форсировать его в районе Крынок, где она даже уже, чем в Запорожье. "Но он все равно оказался крайне неприятной для них преградой" , — заявил Анпилогов.По словам аналитика, главную роль сыграли беспилотники. Противник не смог наладить снабжение даже двух бригад и не закрепился на плацдарме. "Противник не смог наладить снабжение даже двух бригад. Они не смогли закрепиться на этом плацдарме, хотя все возможности для этого были" , — пояснил эксперт.Анпилогов подчеркнул, что попытки наладить переправы провалились. Все попытки ВСУ создать москитную, мостовую и понтонную логистику закончились серьезными потерями. "Две их бригады понесли серьезные потери и вынуждены были эвакуироваться на правый берег" , — добавил военный эксперт.Он провел параллель с нынешней ситуацией. Запорожье находится в точно таком же положении. Гарнизон там держать можно, но практика показала сложность снабжения через Днепр. "Поэтому ВСУ так отчаянно цепляются за последний рубеж обороны Орехова" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен

05:25 20.02.2026
 
Опыт боев за Крынки показал, что форсирование Днепра под ударами дронов становится сложной задачей. ВСУ не смогли наладить снабжение даже двух бригад и понесли большие потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Рассуждая о ситуации на Запорожье, эксперт напомнил о предыдущих операциях на Днепре. Тогда ВСУ удалось форсировать его в районе Крынок, где она даже уже, чем в Запорожье. "Но он все равно оказался крайне неприятной для них преградой" , — заявил Анпилогов.
По словам аналитика, главную роль сыграли беспилотники. Противник не смог наладить снабжение даже двух бригад и не закрепился на плацдарме. "Противник не смог наладить снабжение даже двух бригад. Они не смогли закрепиться на этом плацдарме, хотя все возможности для этого были" , — пояснил эксперт.
Анпилогов подчеркнул, что попытки наладить переправы провалились. Все попытки ВСУ создать москитную, мостовую и понтонную логистику закончились серьезными потерями. "Две их бригады понесли серьезные потери и вынуждены были эвакуироваться на правый берег" , — добавил военный эксперт.
Он провел параллель с нынешней ситуацией. Запорожье находится в точно таком же положении. Гарнизон там держать можно, но практика показала сложность снабжения через Днепр. "Поэтому ВСУ так отчаянно цепляются за последний рубеж обороны Орехова" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
