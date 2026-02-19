https://ukraina.ru/20260219/rol-tsru-v-terakte-na-severnykh-potokakh-novye-svidetelstva-korruptsii-itogi-19-fevralya-1075845066.html

Роль ЦРУ в теракте на "Северных потоках", новые свидетельства коррупции. Итоги 19 февраля

Роль ЦРУ в теракте на "Северных потоках", новые свидетельства коррупции. Итоги 19 февраля - 19.02.2026 Украина.ру

Роль ЦРУ в теракте на "Северных потоках", новые свидетельства коррупции. Итоги 19 февраля

Западные СМИ опубликовали новые данные о теракте на "Северных потоках". Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике

2026-02-19T19:00

2026-02-19T19:00

2026-02-19T19:00

эксклюзив

хроники

валерий залужный

владимир зеленский

киев

германия

украина

тимур миндич

цру

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

Немецкое издание Spiegel в четверг, 19 февраля, опубликовало статью, в которой утверждалось, что журналисты издания пообщались с "несколькими собеседниками на Украине", которые рассказали о контактах украинской команды, подорвавшей "Северные потоки", с американцами. Как сообщило издание, ранее информация от этих источников была точной и впоследствии подтверждалась немецкими следователями.По информации источников издания, члены украинской команды и их давние знакомые из ЦРУ встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года, вскоре после того, как ВС РФ свернули активность на киевском направлении. Тогда украинцы впервые поделились своими намерениями сделать что-то с российскими трубопроводами.На том этапе собеседники из ЦРУ с интересом послушали об идее и не возражали — не исключено, что с целью получить больше детальной информации.В дальнейшем были новые встречи, где обсуждались технические детали. Примечательно, что если верить изданию, теракт одобрил тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный, не уведомив об этом Владимира Зеленского.Уже на второй встрече с цэрэушниками у украинских собеседников даже возникло впечатление, что американская сторона может помочь с финансовой составляющей плана.Однако на более поздних этапах американцы изменили свою точку зрения. Более того, они начали отговаривать украинскую команду от реализации замысла.Также издание сообщило, что в июне 2022 года разведка Нидерландов получила информацию о планировании теракта от источника в Украине, уже с описанием замысла, и поделилась ею с ЦРУ и немецкими службами, а американцы в свою очередь тоже передали сообщение немецкой стороне.Однако Германия скептически восприняла предупреждение. Причина в том, что в донесении была указана ожидаемая дата операции, но само донесение поступило позже этой даты.США в дальнейшем якобы активно пытались отвлечь атаку против "Северных потоков", и представитель от ЦРУ в Киеве даже обращался с этим вопросом в Офис президента, требуя отозвать операцию.В пресс-службе ЦРУ на запрос о комментарии по этому поводу назвали информацию от анонимных источников "полностью ложной"."ЦРУ заявило, что сведения из расследования Spiegel "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование — Ред.) как фактическую информацию", — привело издание Spiegel выдержки из комментария представителей ЦРУ.До этого, в январе стало известно, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.Публикацию Spiegel некоторые сочли "ответом" на опубликованную ранее Associated Press статью, в которой утверждалось, что Зеленский мешал Залужному и является одним из ответственных за срыв украинского контрнаступления в 2023 году."Интересная прилетела ответка Залужному от Der Spiegel. Видите, Залужный просто с ума сошёл и решил подорвать "Северные потоки". А Зеленский даже не в курсе был. Ох уж этот Залужный, скотина такая! С другой стороны, Германия всё равно обтекает, а этим куколдам до лампочки, кто что у них там подорвал. Они ещё и орден дадут Залужному за то, что тот лишил их промышленности", — отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Он призвал обратить внимание на тезисы немецкого издания."Но посмотрите на эти тезисы. И американцы говорили не взрывать "Северные потоки". И Зеленский об этом не знал. Какая ж сволочь этот Залужный! Мы теперь говорим "негодяй" — подразумеваем Залужный. Мы говорим "террорист" — подразумеваем Залужный. Залужный — это вселенское зло. А Зеля ни при чём", — подытожил Шарий.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что Залужный — креатура британцев. А нынешняя публикация"Оцените, как выверено время выхода материала. Точно после очередного раунда переговоров, когда их решено продолжить, и на следующий день после выхода яркого интервью Валерия Залужного, которого ранее уже обвиняли в причастности к диверсии. Такой одновременный намёк на причастность США и Залужного без окончательных доказательств. Поскольку Залужный — это креатура англичан, то удар по Залужному — это удар по англичанам", — отметил Царёв.По его словам, происходящее — "наглядная конкуренция между Берлином и Лондоном".И снова МиндичОбвиняемый в отмывании денег экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко мечтал уехать куда-нибудь послом, свидетельствуют материалы дела, опубликованные 19 февраля Национальным антикоррупционным бюро Украины. На опубликованных фрагментах аудиозаписей разговоров фигурантов дела о коррупции в энергетике главный финансист основного подозреваемого и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича Александр Цукерман говорит, что "Сигизмунд" (Галущенко — Ред.) "мечтает свалить"."Он мечтает уехать куда-то послом", — заявил Цукерман в разговоре с неким "Ч".Кроме того, по данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было отмыто $12 млн."На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более $7,4 млн, ещё почти $4 млн были выданы в Швейцарии наличными", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.Он заявил, что Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко и других подконтрольных ему лиц в Кабмине""Карлсон" (так между собой фигуранты дела называли Миндича – Ред.) через связи в высших органах госвласти обеспечивал сохранение ключевой роли "Сигизмунда" и других подконтрольных ему лиц в Кабмине, а также внешнюю стойкость преступной организации", — рассказал Абакумов.Ранее, 16 февраля Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила Галущенко о подозрении по делу "Мидас"— делу о коррупции в энергетике. По информации антикоррупционных органов, через доверенное лицо экс-министра преступная организация получила более $112 млн.Подробнее о задержании Галущенко — в статье Виктории Титовой "Новые аресты по делу Ермака: посадят ли серого кардинала Зеленского?".

https://ukraina.ru/20260219/tramp-uzhe-ne-drug-zelenskiy-publichno-szhigaet-mosty-s-vashingtonom-khronika-sobytiy-na-1300-19-fevralya-1075819200.html

https://ukraina.ru/20260219/budanov-protiv-zelenskogo-raskol-mozhet-stoit-kievu-donbassa-khronika-sobytiy-na-utro-19-fevralya--1075816135.html

киев

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, валерий залужный, владимир зеленский, киев, германия, украина, тимур миндич, цру, набу, кабмин