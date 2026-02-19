Роль ЦРУ в теракте на "Северных потоках", новые свидетельства коррупции. Итоги 19 февраля
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Фото : Командование обороны Дании
Западные СМИ опубликовали новые данные о теракте на "Северных потоках". Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике
Немецкое издание Spiegel в четверг, 19 февраля, опубликовало статью, в которой утверждалось, что журналисты издания пообщались с "несколькими собеседниками на Украине", которые рассказали о контактах украинской команды, подорвавшей "Северные потоки", с американцами. Как сообщило издание, ранее информация от этих источников была точной и впоследствии подтверждалась немецкими следователями.
По информации источников издания, члены украинской команды и их давние знакомые из ЦРУ встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года, вскоре после того, как ВС РФ свернули активность на киевском направлении. Тогда украинцы впервые поделились своими намерениями сделать что-то с российскими трубопроводами.
На том этапе собеседники из ЦРУ с интересом послушали об идее и не возражали — не исключено, что с целью получить больше детальной информации.
В дальнейшем были новые встречи, где обсуждались технические детали. Примечательно, что если верить изданию, теракт одобрил тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный, не уведомив об этом Владимира Зеленского.
Уже на второй встрече с цэрэушниками у украинских собеседников даже возникло впечатление, что американская сторона может помочь с финансовой составляющей плана.
Однако на более поздних этапах американцы изменили свою точку зрения. Более того, они начали отговаривать украинскую команду от реализации замысла.
Также издание сообщило, что в июне 2022 года разведка Нидерландов получила информацию о планировании теракта от источника в Украине, уже с описанием замысла, и поделилась ею с ЦРУ и немецкими службами, а американцы в свою очередь тоже передали сообщение немецкой стороне.
Однако Германия скептически восприняла предупреждение. Причина в том, что в донесении была указана ожидаемая дата операции, но само донесение поступило позже этой даты.
США в дальнейшем якобы активно пытались отвлечь атаку против "Северных потоков", и представитель от ЦРУ в Киеве даже обращался с этим вопросом в Офис президента, требуя отозвать операцию.
В пресс-службе ЦРУ на запрос о комментарии по этому поводу назвали информацию от анонимных источников "полностью ложной".
"ЦРУ заявило, что сведения из расследования Spiegel "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование — Ред.) как фактическую информацию", — привело издание Spiegel выдержки из комментария представителей ЦРУ.
До этого, в январе стало известно, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
13:15Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраля Кремль молчит о датах переговоров, но громко говорит о правах спортсменов. Владимир Зеленский обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в несправедливости и пообещал, что Киев "никогда не простит" США. Он также заявил, что его гибель не остановит Украину. Евросоюз настаивает на своём участии в переговорах
Публикацию Spiegel некоторые сочли "ответом" на опубликованную ранее Associated Press статью, в которой утверждалось, что Зеленский мешал Залужному и является одним из ответственных за срыв украинского контрнаступления в 2023 году.
"Интересная прилетела ответка Залужному от Der Spiegel. Видите, Залужный просто с ума сошёл и решил подорвать "Северные потоки". А Зеленский даже не в курсе был. Ох уж этот Залужный, скотина такая! С другой стороны, Германия всё равно обтекает, а этим куколдам до лампочки, кто что у них там подорвал. Они ещё и орден дадут Залужному за то, что тот лишил их промышленности", — отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Он призвал обратить внимание на тезисы немецкого издания.
"Но посмотрите на эти тезисы. И американцы говорили не взрывать "Северные потоки". И Зеленский об этом не знал. Какая ж сволочь этот Залужный! Мы теперь говорим "негодяй" — подразумеваем Залужный. Мы говорим "террорист" — подразумеваем Залужный. Залужный — это вселенское зло. А Зеля ни при чём", — подытожил Шарий.
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что Залужный — креатура британцев. А нынешняя публикация
"Оцените, как выверено время выхода материала. Точно после очередного раунда переговоров, когда их решено продолжить, и на следующий день после выхода яркого интервью Валерия Залужного, которого ранее уже обвиняли в причастности к диверсии. Такой одновременный намёк на причастность США и Залужного без окончательных доказательств. Поскольку Залужный — это креатура англичан, то удар по Залужному — это удар по англичанам", — отметил Царёв.
По его словам, происходящее — "наглядная конкуренция между Берлином и Лондоном".
10:20Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля Украина приехала в Женеву без единой позиции, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу. Украинский экс-президент Петр Порошенко** обвинил Владимира Зеленского в провале переговоров с Россией и США отправить войска на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт закончится только истощением одной из сторон
И снова Миндич
Обвиняемый в отмывании денег экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко мечтал уехать куда-нибудь послом, свидетельствуют материалы дела, опубликованные 19 февраля Национальным антикоррупционным бюро Украины. На опубликованных фрагментах аудиозаписей разговоров фигурантов дела о коррупции в энергетике главный финансист основного подозреваемого и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича Александр Цукерман говорит, что "Сигизмунд" (Галущенко — Ред.) "мечтает свалить".
"Он мечтает уехать куда-то послом", — заявил Цукерман в разговоре с неким "Ч".
Кроме того, по данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было отмыто $12 млн.
"На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более $7,4 млн, ещё почти $4 млн были выданы в Швейцарии наличными", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
Он заявил, что Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко и других подконтрольных ему лиц в Кабмине
""Карлсон" (так между собой фигуранты дела называли Миндича – Ред.) через связи в высших органах госвласти обеспечивал сохранение ключевой роли "Сигизмунда" и других подконтрольных ему лиц в Кабмине, а также внешнюю стойкость преступной организации", — рассказал Абакумов.
Ранее, 16 февраля Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила Галущенко о подозрении по делу "Мидас"— делу о коррупции в энергетике. По информации антикоррупционных органов, через доверенное лицо экс-министра преступная организация получила более $112 млн.
Подробнее о задержании Галущенко — в статье Виктории Титовой "Новые аресты по делу Ермака: посадят ли серого кардинала Зеленского?".
Подписывайся на