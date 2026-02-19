https://ukraina.ru/20260219/1075844577.html

Олег Царев: США предложили Зеленскому согласиться на мир до 24 февраля, чтобы он смог сохранить власть



Олег Царев: США предложили Зеленскому согласиться на мир до 24 февраля, чтобы он смог сохранить власть

Переговорная группа от Украины разделилась на две части. Первая это Арахамия, Буданов* и Умеров, которые хотят договориться с Россией и остановить войну. И другие члены группы, которые следят за этими тремя, чтобы они все не сдали

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев- Олег Анатольевич, в ноябре 2025 года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупных коррупционных схем в сфере украинской энергетики. Эти расследования до сих пор имеют значение и для расстановки сил внутри киевского режима, и для переговорного процесса по украинскому конфликту. Почему именно это время было выбрано? Ведь НАБУ и САП занимались слежкой еще с 2024 года. Кому это было выгоднее всего?- Там в самом деле получилась детективная история.Правоохранительные органы на Украине подчинены только одной цели – личное обогащение. Решению этой задачи они придаются со всей пылкостью души: удержаться на месте и заработать. Так и строится их политика.Вы правильно сказали, что эти антикоррупционные органы долго собирали компромат, но он не пускался в дело. Почему? Потому что шли ситуационные войны между силовиками: СБУ от Банковой и НАБУ, который частично зависел от европейских стран, чьи неправительственные организации назначали этих сотрудников. Этим же занимались Пинчук и демократическая партия США. Где-то СБУ наезжала на сотрудников НАБУ. Где-то НАБУ наезжало на сотрудников СБУ. Где-то шли обмены: "Отпустите нашего чиновника, а мы отпустим вашего. Вы тут ведите бизнес, а мы будем тут вести". То есть компромат и задержания тут играли роль разменной монеты.Это продолжалось до тех пор, пока Трамп не начал ставить задачу продавить Зеленского, чтобы он пошел на мирные соглашения.Был такой помощник Ермака – Ростислав Шурма. Я очень хорошо знаю его отца. Шурма работал у Ахметова, потом его устроили к Ермаку. Это деловой и хваткий человек. Он у Ермака был рабочей лошадкой. Он не просто собирал деньги как Миндич у Зеленского – он реально все организовывал и тянул. В частности, это он ставил ультиматум Коломойскому*, чтобы тот отдал Кременчугский НПЗ и все заправки. Коломойский* отказался, и его посадили в тюрьму. А Шурма потом управлял бизнесом Коломойского* и всем, что было связано с нефтянкой.Когда НАБУ наехали на Шурму, Ермак почувствовал угрозу и убедил Зеленского начать забирать полномочия у НАБУ. Вы же помните операцию, когда антикоррупционные органы переподчинили генпрокуратуре Украины, лишив их независимости. Депутаты в один день проголосовали, и Зеленский подписал.Потом Шурма уехал за границу, и несколько дней назад НАБУ провело у него обыск. У него вместе с немецкими силовиками забрали телефон. Сейчас подали запрос на его экстрадицию на Украину.А еще был депутат Христенко, который работал с НАБУ достаточно плотно. Он был связан с ОПЗЖ, а потом уехал в Эмираты. На Украине у него был конфликт с СБУ и Банковой, у он уехал из страны. И когда Ермак поставил задачу разобраться с НАБУ, начался майдан в поддержку антикоррупционных органов. Зеленский вынужден был откатить назад. Тем не менее, Малюку** была поставлена задача разобраться с антикоррупционными органами. Для этого придумали схему: надо было предъявить обвинения руководителям НАБУ и САП в том, что они работают на ФСБ. Якобы их разоблачения коррупции на Украине – это злые происки Москвы, а Христенко – тот, кто передавал им указания от ФСБ.Правда, для этого надо было Христенко вытащить из Эмиратов. Включился Зеленский. Включилась MI-6. Надавили на эмира. Были подняты колоссальные силы, чтобы Христенко вытащить. А Христенко в обход всех экстрадиционных процедур бросили в самолет словно мешок картошки, привезли в Польшу, а оттуда доставили на Украину. Христенко начал давать показания: "Признаю, что мне майор ФСБ давал указания, а я их дальше передавал. У нас был злой умысел – дискредитировать руководство Украины".К тому же, СБУ арестовали пару следователей НАБУ. Было давление. Но одних показаний Христенко им казалось мало. Надо было что-то добавить. Им пришел в голову гениальный план – показать российские паспорта руководителей НАБУ и САП.Помните, был один мэр Одессы, которого лишили гражданства Украины одновременно со мной. Я тогда поднял все связи и начал вникать в это дело, почему обо мне вдруг вспомнили. Мне объяснили: "Олег, там готовится какая-то спецоперация. Ты нужен был только как показательный враг Украины. А вместе с тобой лишили гражданства мэра Одессы".Там как было? У тебя есть гражданство Украины. Если у тебя находят российское гражданство, тебя лишают украинского гражданство указом президента. А если ты лишен украинского гражданства, ты не можешь быть мэром Одессы. Но им надо было, чтобы к этой схеме привыкли. Поэтому ее запустили. То есть они показали российское гражданство у руководителей НАБУ и САП, чтобы передать полномочия антикоррупционных органов людям, которые работали на Банковую.План был хорош. Была передана большая сумма денег в России. Нашлись коммерсанты, которые делали российские паспорта для мигрантов. Умножили сумму на 5 за каждый паспорт. И задним числом им выдали настоящие российские паспорта. Но за пару дней до того, как российские паспорта были готовы к передаче на Украину, об этом узнали антикоррупционные органы. Они долго не могли поверить, что такой коварный план можно придумать.Параллельно с этим шло серьезное давление со стороны ФБР. Там был подключен человек, который сидел в НАБУ и требовал, чтобы данные по окружению Зеленского публиковались. А еще была собрана коалиция против Ермака, куда вошли все олигархи, руководители фракций и партий, включая "Слугу народа" вместе с Арахамия. Он всех достал. НАБУ видела, что дальше ждать нельзя.Ночью было принято решение об обыске у Ермака, а дальше все покатилось: олигархи, партии, СМИ. Ермака-таки вытолкали из Офиса президента в результате этого скандала. Хотя еще несколько дней, и операция Малюка** была успешной. Они бы показали эти настоящие российские паспорта.- А почему Служба Финансового мониторинга действует в интересах НАБУ? Она же заблокировала средства, за которые можно было выкупить фигурантов этого скандала.- Очень правильный вопрос.Финмониторинг работал на Банковую. Руководителя назначал Ермак. Этот руководитель был ему предан и все время срывал расследования НАБУ, которые касались Ермака и Банковой. А теперь вот такая скорость. Был внесен залог за человека, который работал на Миндича. Да, 3 миллиона долларов – это звучит серьезно, но по сравнению с тем, каков там размер взяток – это ни о чем.В общем, за то время, когда Ермака сняли с должности, полномочия и влияния НАБУ усилились. Финмониторинг не захотел с ними ссориться и прогнулся под их давлением.Давайте еще не забывать, что Миндич – человек Зеленского, а руководитель Финмониторинга – человек Ермака. Это близкие вещи, но все-таки разные. Когда у Шурмы прошел обыск в Германии, у него забрали телефон, который до сих пор не выдается на Украину. Шурма судится за то, чтобы он не пересек границу. Видимо, там какие-то важные данные и разговоры. Но когда началось преследование Шурмы в Германии, с ним связались из ФБР, и он пошел на сделку со следствием. Показания Шурмы легли в основу дела против Ермака, из-за которого он испугался и под давлением ушел с должности. С тех пор Шурме из Украины стали поступать угрозы. Даже дохлую крысу подсунули.Забавно, что когда пришел запрос на экстрадицию, Шурма обратился в ФБР, а там только руками развели: "Вот если бы вы были в США, мы бы вас не выдали. А тут Евросоюз, разбирайтесь сами".Это не первый случай, когда люди, оказавшие услугу ФБР, не получали соответствующей помощи. ФБР их просто использует и бросает.- Вы еще у себя в телеграм-канале написали, что скандал вокруг "Энергоатома", который всплыл во время операции "Мидас" - это верхушка айсберга, сознательно выставленная напоказ, чтобы глубже не копали. Будут ли НАБУ и САП копать дальше? Или все это приостановят, пока Зеленский на что-то не пойдет?- Когда Ермак ушел, на Зеленского началось давление в СМИ. Тогда Зеленского чуть самого не сняли. Тогда же предъявили план Трампа из 28 пунктов. В Киев приезжал генерал Дрисколл. С Рубио он встречался. Были встречи с европейскими политиками. Начались активные переговоры. Была надежда, что Зеленского додавят.Тогда Зеленский вызвал вдвоем руководителей НАБУ и САП. У них состоялся разговор. Он только что обвинял их в работе на ФСБ, а тут вдруг сказал: "Был не прав. Мы же все патриоты Украины. Ваших ребят, которых арестовали, отпустят. Только у меня к вам просьба. Пока идут переговоры, вы не вываливаете следующие материалы, чтобы не оказывать на меня давление". И они пожали друг другу руки.Будут они соблюдать эту договоренность? Не знаю. Чтобы они ее не соблюдали, США должны оказать на них серьезное давление. Оно оказывается. Видимо, идут торги. Еще возможно, что нас ждет новая порция компромата, если Зеленский на компромисс не пойдет. Как бы там ни было, компромата на Зеленского навалом.- У таких договоренностей есть какой-то срок. При этом Зеленский на этих переговорах уже не первый месяц тянет время. Сколько он еще может тянуть, прежде чем ему скажут: "Хватит. Проводи выборы и референдум"?- Согласно статье Financial Time, которую потом подтвердил Арахамия, Зеленскому предложили: "Понятно, что когда ты призывал воевать до границ 1991 года, тебе сложно пойти на мир. Поэтому пусть решение примет население. Если ты боишься, что тебя будут потом преследовать, вместе с референдумом проведи свои выборы". Проблема в том, что у Трампа времени мало. У него подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому до 24 февраля Зеленский должен выступить и сказать, что договорился с Россией и США.В первых числах марта должен быть подписан черновик мирного плана. Конституция позволяет сократить сроки и упростить проведение референдума и выборов. А 15 мая будут проведены выборы и референдум, чтобы люди получили два бюллетеня: поддержать мир и проголосовать за кого-то на выборах.У Зеленского хорошие шансы выиграть. Население в целом выступает за прекращение войны. За того, кто ее остановит, проголосуют. Но я не думаю, что Зеленский согласится. Потому что такие предложения ему озвучиваются только для того, чтобы он прекратил военные действия.- Получается, что у Трампа есть хороший рычаг давления на Зеленского. Почему тогда Зеленский не торопится идти на уступки по переговорам? Чего такого европейцы ему пообещали? И как европейцы отреагировали на этот скандал?- Они в прямом эфире давали ему советы. Говорили, что он должен откреститься от коррупции. И он открестился. Зеленский выступил и сказал, что мы все вместе будем бороться с коррупционерами и он сам возглавит эту борьбу. И пока не будет опубликована прослушка, где его гнусавый с хрипотцой голос отдает команды воровать, ничего не поменяется.Много сделали, но не додавили. Стояла задача убрать Ермака. Задача выполнена. Ермак был главным препятствием к мирным переговорам. Стояла задача убрать Малюка** как человека, который работал с МИ-6. Убрали. Но что сделал Зеленский? Он формально выполнил указания США. Поставили наместо Ермака Буданова***, который на хорошем счету в Пентагоне. Но ему не дали ни одного заместителя, помощника или советника взять с собой. Ему не дали назначить ни одного губернатора или силовика.Он сидит как в вакууме. Формально все сделано, а полномочий никаких. Такая же ситуация с СБУ. Зеленский проводит отдельные совещания с руководителем службы (генерал-майор Евгений Хмара – ред.) и с его заместителем (генерал-майор Поклад - ред.). Это чудовищное нарушение всех административных правил. И заместителю дали поручение провести кадровые чистки в СБУ. То есть зам, который по-прежнему работает с МИ-6, обладает большими полномочиями, чем руководитель.То же самое по переговорной группе. Американцы хотели сформировать свою группу из людей, которые не будут срывать переговоры. Взяли туда Арахамию, который парафировал Стамбульские договорённости. Наш президент потом показал эту подпись. На этом документе стояла дата, когда Арахамия его парафировал. Это произошло уже после приезда Бориса Джонсона, когда стало ясно, что никаких Стамбульских договоренностей не будет. Арахамия дружит с Абрамовичем и работает с США.И в этой команде Умеров, который украл все, что можно было украсть. Разворовывал американскую помощь как мог. При этом является американским гражданином, а его семья живет в Штатах.Получается, что переговорная группа от Украины разделилась на две части. Первая это Арахамия, Буданов*** и Умеров, которые хотят договориться с Россией и остановить войну. И другие члены группы, которые следят за этими тремя, чтобы они все не сдали.- Почему мы не услышали обещанных разоблачений от Коломойского*? Это тоже часть договоренностей?- Идут торги. Коломойский* пугает, что-то выторговывает для себя. Да, он создал серьезную интригу. Депутаты стали говорить, что сами поедут к нему, возникла следственная комиссия в Верховной Раде. Но когда ситуация дошла до максимума, видимо, какой-то компромисс был найден. Коломойский* появился в суде и ничего страшного не сказал. Но своей стороны даже из тюрьмы он очень активно участвовал в том, чтобы убрать Ермака.В этот период объединились все. И нынешнее преследование Галущенко и Миронюка это последствия недовоеванных войн против Ермака за полномочия. Ермак продолжает руководить, даже находясь не на должности. И врагов Ермака, которые сняли его с должности, это очень сильно пугает. Нельзя не добивать противника, он тогда становится опасным и может дать сдачи.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов** внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов*** внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовТакже о разборках внутри киевского режима - в материале Кристины Черкасовой: Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса.

