Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон

Несмотря на небезосновательный скепсис касательно участия в новом раунде переговоров в Женеве Владимира Мединского и представителей МИД РФ, срыва процесса не произошло. Совсем наоборот. Переговоры состоялись. Но нам важен все же не процесс, а результат.

"Большие темы и большие компромиссы"Барак Равид из Axios написал, что из-за позиции Мединского политическая часть переговоров "зашла в тупик", но сам Мединский пошутил, что дошел только до крещения Руси, и после основной части отдельно встречался с Умеровым и Арахамией. Может быть рассказывал про монгольское нашествие, но это вряд ли. ТАСС вообще от лица государства и не впервые заявил, что "дух Анкориджа жив", а стороны обсуждают "большие темы и большие компромиссы". Уиткофф же сообщил, что "обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над сделкой". О чем?Главная проблема России и Украины — формат передачи Донбасса. Да, именно формат, а не сама передача, которая не имеет альтернативы и в общем-то принята как реальность даже украинским руководством. Все наглые речи Зеленского о том, что "народ не примет" — не более, чем риторика для внутреннего пользования и элемент торга. Народ примет все, лишь бы его перестали убивать ради непонятных целей.Главная проблема США и Украины — сроки подписания гарантий безопасности. Не сами гарантии (четких обязательств вступить в войну никто не даст), а то, когда они будут подписаны — до вывода ВСУ из Донбасса и прекращения огня или одновременно с этими действиями.Главная проблема Европы и Украины — членство В ЕС. Киев считает вступление в организацию хоть какой-то гарантией безопасности, но ряд стран-членов ЕС категорические не хочет принимать Украину. Поэтому Брюссель разрабатывает схему частичного принятия без единогласного согласия всех членов.Главная проблема США и России — санкции. При успешном подписании мирной сделки они могут быть сняты, что либо нивелирует санкции ЕС (страшны не прямые, а вторичные), либо приведет к постепенному "параду отмен" со стороны хотя бы части европейский государств. Санкции Брюсселя тогда будут не страшны от слова совсем.Исходя из этого, посмотрим на известные итоги встречи в Женеве.О несправедливостиThe Economist со ссылкой на источники сообщает, что глава украинской делегации на переговорах и прямой ставленник ЦРУ на Украине Кирилл Буданов* выступает за быстрое подписание сделки. Однако в делегации есть и представители "партии войны", то есть люди, все еще находящиеся под влиянием отправленного в отставку из-за давления НАБУ (читай США) Андрея Ермака. Зеленский же балансирует между необходимостью сотрудничества с Вашингтоном и налаживанием отношений с представителями Вашингтона на Украине, т.е. группой Буданова*-Арахамии, и старыми друзьями, с которыми много лет выстраивал коррупционную вертикаль. В конце концов "друзья" могут его и сдать. Именно этого добивается НАБУ от улетевшего в Израиль Миндича. Такой расклад уже подтверждал в статье The Atlantic Саймон Шустер и это похоже на правду.Переход власти на Украине от британцев к американцам еще не завершен. Поэтому активизируется НАБУ. Как известно, арестован встроенный в схемы Миндича экс-министр энергетики Галущенко. Причем арестован всерьез, в СИЗО, поскольку залог назначен такой, который он вряд ли сможет внести. Все понимают, что и Ермак, и Зеленский имеют отношение к указанной коррупционной схеме, поэтому арест Галущенко с намеком на подозрение Ермаку не может не быть сигналом для Зеленского быть более сговорчивым. Галущенко перед арестом пытался покинуть Украину, но не успел. А еще один "кошелек Зеленского" Шефир вроде бы успел, видимо, понимая, что самое время бежать.Американское давление идет и по другим направлениям. Зеленский с прискорбием сообщил, что Штаты не дали разрешение на производство противоракет к Patriot ни на Украине, ни в Европе, а расширение собственного производства ракет для ПВО у Европы идет с недостаточной скоростью. Отказ Венгрии и Словакии поставлять дизтопливо на Украину — в ту же копилку. Немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге, комментируя переговорный процесс, заявил, что "все, о чем думают люди Трампа в Женеве, — это давление на Украину". Зеленский даже заикнулся о некой несправедливости, с которой американцы подходят к сторонам, требуя уступок только от Украины, и намекнул на то, что США подыгрывают Кремлю в стремлении сменить его в кресле президента. "Несправедливым здесь является то, что в этой смертоносной войне гибнут тысячи украинцев, и россиян тоже", – ответила на это пресс-секретарь Белого дома.Европа и проблема денацификацииНемаловажное событие — появление на переговорах европейцев. Не в качестве стороны, но все же консультации США и Украина с ними проводили. И это понятно — определенная роль в сделке Европе отведена и без ее согласия вряд ли что-то получится. Об этой роли мы уже говорили, часть гарантий безопасности предполагается вступление Украины в ЕС хоть в каком-то виде. И тут проблему создает Кая Каллас, заявляя в Мюнхене, что Европе не готова дать Украине конкретную дату вступления, потому что нужно выполнить ряд требований, плюс в очереди стоят и другие страны. Получается следующее: или европейцы внутри себя договорятся, как дать Украине хотя бы ограниченное членство, или в Киеве увидят, что кроме США дать гарантии безопасности не может вообще никто, а значит лучше соглашаться сейчас на то, что дают, чем тянуть резину и не получить ничего. Эта информация делает позицию Буданова* (осталось мало времени для заключения мира на относительно приемлемых для Украины условиях) еще более логичной. Почему расчет Зеленского на затягивание переговоров в надежде на победу Демпартии в американском Конгрессе может быть большой ошибкой, мы обсуждали здесь.В то же время Европа пытается подыграть Зеленскому на треке денацификации, том самом, на котором осложняет переговоры Мединский. То, что вопрос в какой-то форме, но стоит, Зеленский косвенно подтвердил в хамском интервью американскому журналисту Пирсу Моргану."Но мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он всё это начал. Я думаю, что всё это дерьмо, которое он поднимает в разговорах с американцами и так далее — что это якобы не простые вещи, что речь идёт о Петре Первом и прочем. Мне это не нужно. Потому что, чтобы закончить эту войну и перейти к дипломатическому пути, мне не нужно всё это историческое дерьмо, правда", - заявил Зеленский.И тут же Каллас распространяет среди стран ЕС требования к Россия, которые зеркально похожи на российские требования к Украине по денацификации. В них: сокращение ВС РФ, демилитаризация всех территорий, которые останутся под контролем РФ, международное расследование военных преступлений, отмена конституционной нормы, при которой внутреннее российское законодательства выше международного, выплата репараций Украине и даже Европе, освобождение политзеков, отмена закона об иноагентах, возвращение гражданских пленных и детей, свобода СМИ, расследование смертей Навального* и Немцова и даже проведение "честных выборов". Требования такого рода, будто Россия уже оккупирована войсками НАТО, поэтому всерьез обсуждать их смысла нет. Смысл здесь только в проведении неких параллелей. Если Европа не может добиться "демократизации" России без оккупации России, то и Россия не может добиться того же от Украины без ее полной оккупации. Это логично. И это значит, что предельно важные вопросы о "денацификации" вряд ли могут быть решены в нынешних условиях, по крайней мере в том виде, в котором этого хотели бы Мединский, Лавров, да и по большому счету все мы. Есть справедливое желание, а есть объективная реальность и они сейчас, к сожалению, не совпадают друг с другом. Об этом, пускай и в запредельно хамской форме, говорил Зеленский.Об эквивалентностиThe New York Times со ссылкой на военных и представителей западных разведок утверждает, что ради полного захвата Донбасса Путин готов воевать еще два года. Сейчас не так важно, правда это или нет, как то, что так себе видят ситуацию на Западе. Раз речь идет о двухлетней ресурсной войне за несколько десятков километров территории, то стоит ли овчинка выделки?Поэтому та же газета The New York Times сообщает, что на переговорах обсуждают идею демилитаризированной зоны на Донбассе, что соответствует ноябрьскому мирному плану Трампа, который, как известно из знаменитого слива Блумберга, был сформирован при активных консультациях с российской стороной. С целью облегчить сторонам принятие этой идеи, обсуждается также зона свободной торговли, т.е. та самая СЭЗ, которую мы неоднократно обсуждали. Мало того, издание утверждает, что Украина допускает участие РФ в управлении славянско-краматорской агломерацией, а на переговорах уже обсуждается создание совместной (украинско-российской) гражданской администрации в "демилитаризованной зоне".Axios сообщает, что Зеленский готов обсудить вывод ВСУ из Донбасса, но только если Россия отведет свои войска на эквивалентное расстояние. Интересно, что эта позиция целиком и полностью соответствует "духу Анкориджа", поскольку вывод ВСУ из Донбасса должен проходить параллельно выводу ВС РФ из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Загвоздка же как раньше, так и сейчас лежит в плоскости "эквивалентности", которой нет и к которой российская армия в течение зимы приблизиться не смогла. Поэтому, по всей видимости, переговорные группы и занимаются приведением эквивалентного вывода войск в соответствие с реальным положением вещей, а это непросто.Также Зеленский заявил, что Вашингтон пока не определился, под каким флагом будет находится СЭЗ. Совместное управление — это понятно, но что это будет с точки зрения международного законодательства? По его словам, после второго раунда переговоров в Абу-Даби российская делегация обещала проконсультироваться по данному вопросу с высшим руководством и вернуться с подробной позицией, но есть ли у Москвы уже такая позиция, неизвестно.О выборахЗеленский продолжает настаивать на самом принципиальном на данный момент для него вопросе — остановке огня до подписания окончательных соглашений и двух месяцах перемирия для проведения выборов и референдума по утверждению сделки."Если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю всё возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает", — сказал он.И здесь два интересных момента. Во-первых, мы узнаем, что для организации выборов и референдума достаточно двух месяцев и никакие полгода не нужны. Это значит, что до лета вполне можно все организовать, если в марте выйти на окончательные договоренности. Это соответствует срокам, на которых настаивает Трамп, ограниченный временем из-за довыборов в Конгресс. Во-вторых, парламент будет голосовать, а референдум по сути — формальность для того, чтобы Зеленский мог снять с себя ответственность за непопулярное в среде праворадикалов решение.Зеленский призвал США "выполнить свою домашнюю работу" и склонить Россию к такому перемирию. Но Россия не против такого перемирия. Россия готова остановить военные действия, как только Зеленский выведет ВСУ из Донбасса. Правда есть опасения, что два месяца — это очень большой срок, за который Украина может, например, построить везде современные укрепления, а потом отказаться подписывать сделку. Да и третья сила, которая попытается сорвать мир, тоже всегда может найтись. Поэтому Россия предлагает перемирие на непосредственно пару дней голосования, но не на весь период подготовки. Зеленский же не против вывести войска, но только после референдума, а референдум нельзя провести без перемирия. Это проблема. Создание СЭЗ, при котором ВСУ выйдут, а ВС РФ не зайдут могло бы быть компромиссом, особенно, если юридически территории до момента референдума и дальнейшего голосования в Раде останутся под суверенитетом Украины. Тогда Зеленский выкрутится. И, конечно, многое зависит от Вашингтона. Но не давление на Россию, а сроки подписания гарантий безопасности — до вывода ВСУ или одновременно?Однако, если верно, что часть окружения Зеленского считает, что сделку надо подписывать прямо сейчас, потому что потом будет только хуже, то, возможно, требования по срокам перемирия сдвинутся ближе к российским предложениям.Снятие санкций – лучшая гарантия безопасностиЕсли немаловажный переговорный фактор, который вообще не касается Украины. Это российско-американское экономическое сотрудничество. The Economist со ссылкой на источники утверждается, что РФ и США уже согласовали отмену санкций в обмен на торговую сделку на 12 трлн долларов. Сумма, конечно, запредельная и в шесть раз превышает годовой ВВП России, но скорее всего речь идет не о конкретной сумме, а о "цифре для Трампа", что он очень любит. Дмитриев позже назвал еще большую цифру — 14 трлн долларов, тем самым лишь подтвердив, что сумма взята из головы. Он считает, что санкции обошлись американскому бизнесу в 300 млрд долларов (вот это уже похоже на правду), а "снятие санкций с России отвечает интересам США".Дмитриев и Уиткофф встречались много раз по этому поводу, близкие к Трампу бизнесмены готовятся приобретать доли в российских энергетических активах, а также принять участие в создании дата-центра на ресурсной базе ЗАЭС. Ради получения приоритета для американских компаний в российской экономике (ранее там главенствовали европейцы) Трамп якобы готов давить на Украину, и Зеленский этого боится.The Economist утверждает, что юристы ряда западных нефтяных корпораций еще с лета прошлого года начали подготовку к возможному снятию санкций. Конечно, теоретически все может заблокировать Конгресс, но на практике вряд ли это произойдет. К концу года лидерство в Демпартии могут занять "демократические социалисты", а их позицией с 2022 года было введение персональных санкций против российского руководства, но никаких широких санкций "против россиян". Конгресс, лишающий американские компании миллиардов прибыли, будет выглядеть глупо, особенно когда в мирном договоре пропишут автоматическое возвращение санкций в случае повторного нападения.Трамп не один месяц убеждал всех, что восстановление торговли с РФ – лучшая гарантия предотвращения любой следующей войны. Тем более, если эта торговля будет проходить через американцев. Если все пойдет по плану, Зеленскому придется смириться, что "железных" обещаний военной поддержки в случае новой войны он не получит, США напрямую ввязываться не станут (Европа, кстати, тоже и это он уже, пожалуй, понял), а значит экономическая привязка России к Америке и есть та самая надежная гарантия. Кто делает деньги, тот не воюет.Что в сухом остаткеЕсли отвлечься от деталей, которые мы подробно изложили выше, то можно сделать несколько важных выводов.Первое. Несмотря на предположения скептиков (а их много по обе стороны политического фронта) третий раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта был далеко не нулевым и продвижение есть. Самое же главное в том, что переговоры идут. Хотя формула "лучше переговариваться чем перестреливаться" пока не действует. И то, что переговоры идут, что не завершились взаимным нежеланием их продолжать, уже хорошо. Это позитив.Второе. Существование двух групп в переговорной делегации Украины, о чем сообщают иностранные СМИ, все-таки скорее не факт, а технология. В том смысле, что перед нами разыгрывается спектакль "плохого и хорошего следователя", когда одна группа (условно Буданова) - за скорейшее подписание мирных соглашений, чтобы не было хуже, а вторая (условно Умерова и м Арахамии) за продолжение торга. Такая игра дает возможность Зеленскому действовать на двух треках одновременно - внешнем, для США - "мы за мир" и внутреннем - для укронационалистов - "мир только на условиях Украины".Третье. Помимо территориальных нестыковок в позициях сторон (как и кто должен отходить с территории Донбасса) возникла или вернее отчетливее проявилась вторая - гуманитарная, названная Зеленским грубо "дерьмом". Это явно то, что Зеленский делать и принимать не хочет еще больше, чем территориальные уступки. И это понятно почему. Территориальные уступки, взаимные с двух сторон, Зеленскому легче преподнести своему электорату как вынужденный, но возможно временный шаг, а вот гуманитарные - отказ от преследования Православной церкви, восстановление прав русскоязычного населения, снятия запрета на русский язык и проч. - это отказ от самой русофобской идеологии режима, что в корне меняет сам режим, который к этому категорически не готов. Поскольку это - фундамент нынешнего режима, на котором построено все здание. Отсюда столь резкая и грубая характеристика этой части возможных соглашений, названная Зеленским "дерьмом". Здесь он, во всяком случае пока, не готов на какие-либо уступки и хотел бы вывести "всё это дерьмо" за скобки переговоров и не обсуждать вообще.Четвертое. Последовавший параллельно с переговорами так называемый "список требований Кайи Каллас к России" не так глуп, как кажется. Это позиция руководства ЕС, которое формально в переговорах не участвует, но этим списком обозначает свои требования к ним, фактически обозначающие продолжение конфликта - "не принимаете этот список, будем воевать до последнего украинца". А это значит, что Европа готовится к Большой европейской войне и скорее склонна перестреливаться, чем переговариваться.Пятое. Для России в этих переговорах важна позиция США относительно санкций. То есть готовность Трампа при определенных условиях отмены (может быть пока частичной) этих санкций и переход к экономическому сотрудничеству (на 12 или 14 триллионов долларов, это уже не важно). Тут важен принцип - мы готовы экономически взаимодействовать с постепенным разрешением украинского конфликта. Россия в этом смысле свои позиции обозначала так называемым "Пакетом Дмитриева". И предполаем шаги навстречу этим предложениям со стороны США, которые по идее тоже должны обозначить свою готовность сотрудничать, а не доминировать.Судя по всему, ничего не имея против "Пакета Дмитриева", Трамп все-таки продолжает проводить политику силового принуждения и, судя по его последним решениям, остался не удовлетворен результатами третьего раунда переговоров. Как стало известно накануне публикации статьи, президент США продлил своим указом антироссийские санкции еще на один год. Таким образом, позиции сторон окончательно обозначались: Украина играет в переговорный процесс, Европа готовится к Большой европейской войне с Россией, США используют экономический шантаж в отношении России, Россия остается на своих позициях, заявленных в самом начале СВО - денацификация и демилитаризация Украины. А значит военные действия будут продолжаться с прежней интенсивностью. *лица, внесенные в реестр террористов и экстремистовО том, как отразятся на Украине будущие американские выборы – в материале "Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?"

