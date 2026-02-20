Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева - 20.02.2026 Украина.ру
Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева - 20.02.2026 Украина.ру
Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
На стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются встречные бои. ВСУ наносят контрудары на севере, чтобы попытаться затормозить продвижение ГВ "Восток" на Орехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-02-20T05:00
2026-02-20T05:00
Комментируя ситуацию на фронте, эксперт пояснил, почему Запорожье остается для Украины точкой притяжения. Там находятся "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий. По словам аналитика, ВСУ отчаянно цепляются за последний рубеж обороны Орехова — водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса. Там проходит железная дорога и находится самая высокая часть рельефа. "Как только российские войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной" , — пояснил эксперт.Анпилогов обратил внимание на тактику противника. Отступая от Великой Новоселки до Гуляйполя, ВСУ вели пассивную оборону, которая ни к чему хорошему не привела. Встречные же удары — крайне затратное мероприятие. "Сырский с бору по сосенке собрал группировку для проведения этих контратак. У него в заначке был ударный корпус, который он держал под Киевом — стратегический резерв" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева

05:00 20.02.2026
 
© REUTERS / Serhii Korovainyi
- РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
На стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются встречные бои. ВСУ наносят контрудары на севере, чтобы попытаться затормозить продвижение ГВ "Восток" на Орехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя ситуацию на фронте, эксперт пояснил, почему Запорожье остается для Украины точкой притяжения. Там находятся "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий.
"Понятно, что оборона Запорожья может вестись долго, потому что город большой. Но с логистической точки зрения удерживать его крайне затруднительно, потому что все снабжение будет нарушено, если не заблокировано" , — заявил Анпилогов.
По словам аналитика, ВСУ отчаянно цепляются за последний рубеж обороны Орехова — водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса. Там проходит железная дорога и находится самая высокая часть рельефа.
"Как только российские войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной" , — пояснил эксперт.
Анпилогов обратил внимание на тактику противника. Отступая от Великой Новоселки до Гуляйполя, ВСУ вели пассивную оборону, которая ни к чему хорошему не привела. Встречные же удары — крайне затратное мероприятие.
"Сырский с бору по сосенке собрал группировку для проведения этих контратак. У него в заначке был ударный корпус, который он держал под Киевом — стратегический резерв" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
