Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
20.02.2026

Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта. В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку. Штурмовики умело использовали погодные условия: потепление, влажность, туман.

В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть. Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения. Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы. Закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника.На рубеже Варачино – Яблоновка армейские подразделения заняли несколько лесополос, расширив тактическое присутствие и улучшив положение на подступах к указанным населённым пунктам. В районе Мирополья заняли ряд лесополос восточнее населённого пункта, усиливая давление на оборонительные позиции противника. На Харьковском участке фронта в результате скрытых маневров увеличили натиск в районе Старицы, закрепившись на выгодных рубежах. Расширяется зона контроля в районе Хатнего, последовательно выравнивая линию фронта. В Симоновке продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения имеют тактические успехи и ведут бои в прилегающих лесных массивах. В зоне ответственности группировки "Запад" под Купянском противник предпринимает попытки усилить давление на наши позиции на отдельных участках. На восточном берегу реки Оскол продолжается позиционное противостояние.На Северском направлении подразделения группировки "Юг" продолжают улучшать свои позиции в районе Голубовки, а также заняли новые рубежи на отрезке Приволье — Никифоровка и пробиваются к Федоровке Второй. Штурмовики активно действуют в лесистой и балочной местности на линии Закотное — Резниковка. Официально заявлено об освобождении Миньковки. Судя по всему, в ближайшее время будет закрыт "карман" южнее этого села. В Константиновке, по сообщению вражеских источников, ВСУ испытывают дефицит живой силы на линии соприкосновения. Заход наших частей в микрорайон Украинский Хутор резко ухудшил возможности вражеского гарнизона к сопротивлению.Ситуация в зоне ответственности группировки "Центр" меняется с каждым днем. Бои уже идут в западной части Гришино. Противник очень сильно жалуется на операторов наших БПЛА "Рубикон" и ФАБы. Наши продолжают уничтожать добропольскую группировку украинской армии. По данным наших военкоров существенные изменения происходят и в зоне ответственности группировки "Восток". Населенные пункты Вишнёвое, Егоровка, Первомайское, Першотравневое и Рыбное, а также прилегающие лесополосы тщательно зачищаются нашими бойцами. В ряде лесополос были вскрыты несколько групп противника из состава 82 и 95 отдельных штурмовых бригад, которые были уничтожены.На Восточно-Запорожском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Основное внимание противоборствующих сторон приковано к северному флангу, где ВСУ атакуют в окрестностях Терноватого и Орестополя. Противник регулярно пытается забросить пехотные группы между позициями ВС РФ. В большинстве случаев живая сила противника уничтожается сразу на месте высадки. Украинские формирования пытаются прорваться к рубежу Степовое — Березовое — Терновое. В Сети были опубликованы кадры недавних атак ВСУ. В начале года противник осуществлял рейдовые действия, и лишь в феврале решил задействовать технику.В окрестностях Гуляйполя тем временем инициатива остаётся у "Востока", российские штурмовики занимают новые рубежи. Штурмовики наступают на рубеже Цветковое — Староукраинка. Обстановка на этом участке в целом остается весьма сложной и динамичной. Руководствуясь политическими мотивами, командование ВСУ готово разменивать людей на несколько лесополос и небольшие села. Заявленная Сырским "стабилизация фронта" восточнее Запорожья обходится противнику очень дорого. ВСУ встречаются с теми же проблемами, что и наши подразделения, в виде массы дронов и сложной местности. В итоге подобные лобовые атаки приводят лишь к тратам личного состава при скромных результатах. Уже понятно, что Сырский сильно недооценил боеспособность войск группировки "Восток".На Константиновском направлении продолжаются тяжелые и затяжные бои. Что касается текущего расклада, то украинские командиры признают продвижение ВС РФ в районе Червоного. Этот район долгое время находился в замороженном состоянии, и вот теперь начались подвижки.По некоторым данным в указанных районах продолжается накопление наших резервов в посадках, промышленной зоне и заброшенных инфраструктурных объектах. На многих участках дистанция с вражескими опорниками сокращена до видимости невооруженным глазом. С мест сообщают, что российскими бойцами зачищен лесной массив севернее дачного кооператива "Металлург", что, безусловно, является важным условием для окружения города. И самое главное — наши "птичники" захватили господство в воздухе. Число наших расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось.Краснолиманский участок. Идут встречные бои в районе Александровки. Противник атакует из Крымок. Продолжаем двигаться в сторону Святогорска используя русло реки Северский Донец, как естественный ориентир. Хорошие успехи в продвижении на северной и север-западной окраине города. В районе Ставки-Красный Лиман наши подразделения заняли крупный опорный пункт противника и продвинулись до 3 километров. Пока еще сохраняется небольшой "карман" на этой территории. Значительно расширилась зона контроля с восточного охвата Дробышево. Противник, понимая неизбежную потерю Красного Лимана, постоянно пытается перебросить сюда подкрепления через переправы реки Северский Донец. Все основные логистические пути находятся под плотным огневым контролем наших дроноводов.Противник активно использует высоты в районе Святогорск и Пришиба. Основной упор — БПЛА и артиллерия. Передвижения наших подразделений часто просматриваются, поэтому маневрировать сложно. Юго-западный сектор находится под плотным контролем наших дронов. Мы системно бьем по логистике — уничтожаем склады, технику и оборудование, срываем подвоз. Противник теряет ресурсы, но удерживает позиции за счет выгодных высот и хорошей видимости. Штурмовые действия по Красному Лиману ограничены окраинами и малыми группами. Масштабного наступления пока нет.За четыре года вооруженного конфликта натовское "чудо-оружие" — от истребителей F-16 до гаубиц М777 и систем HIMARS — прошло жесточайшую проверку реальными боевыми действиями. Результат оказался, мягко скажем, неутешительным для Запада: техника горит, системы ПВО слепнут, а пилоты гибнут от "дружественного огня". Западные политики, например, годами формировали имидж неуязвимости своих вооружений. F-16 преподносился как "убийца российских Су", Patriot — как "абсолютный щит", а американские гаубицы — как эталон дальнобойности. Однако зона СВО стала крупнейшим могильником натовской техники со времен Второй мировой войны. Российские средства поражения — от сверхзвуковых ракет до барражирующих боеприпасов — демонстрируют способность гарантированно уничтожать любые образцы вооружения и техники НАТО независимо от их защищенности.Самым болезненным ударом по имиджу альянса стала потеря истребителей F-16 Fighting Falcon. Украина получила 44 из 87 обещанных машин, однако уже к февралю 2026 года Россия подтвердила уничтожение четырех F-16. Реактивные системы залпового огня HIMARS производства США долгое время считались "неуловимыми" благодаря тактике "стреляй-и-беги". Однако февраль 2026 года опроверг этот миф. Минобороны РФ сообщило: в период с 31 января по 6 февраля 2026 года уничтожено четыре пусковые установки HIMARS. Удары нанесены по позициям в Харьковской области, откуда ВСУ обстреливают Белгород. По данным открытых источников, из более чем 160 переданных Украине американских САУ M109 российскими барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражено свыше 100 единиц.Натовские танки позиционировались как "непробиваемые" машины с композитной броней и динамической защитой. Реальность оказалась иной. Уничтожено танков НАТО: Более 60 единиц (американские Abrams, немецкие Leopard, британские Challenger). Боевые бронированные машины: Свыше 400 Bradley, Stryker и других образцов. Примечательная особенность: российские противотанковые средства поражают натовскую броню не в "лоб", где защита максимальна, а в уязвимые проекции — крышу, корму, борта. FPV-дроны залетают в моторно-трансмиссионное отделение или подрывают боекомплект, гарантированно уничтожая машины стоимостью в миллионы долларов.Совокупность боевых эпизодов и документальных данных позволяет выделить три фундаментальные причины системного поражения вооружения НАТО в зоне СВО: Технологическая несовместимость. Западная техника создавалась для войны "по правилам" с гарантированным тыловым обеспечением и полной интеграцией в разведывательную сеть НАТО. Без системы Link 16 F-16 и Patriot становятся опасными друг для друга. Без поставок оригинальных запчастей M777 и CAESAR превращаются в груду металла.Экономическая нерациональность. Уничтожение российского "Ланцета" стоимостью 50 тысяч долларов требует расхода ракеты Patriot ценой 3-4 миллиона долларов. Даже США не могут позволить себе такую "меновую торговлю" бесконечно. НАТО готовилось к конфликтам высокой интенсивности, но не к войне на истощение. Наконец, адаптивность российского ОПК. В отличие от западных корпораций, работающих в "мирном" режиме, российская оборонка оперативно модернизирует средства поражения под меняющуюся тактику противника.Зона специальной военной операции стала крупнейшим полигоном, где натовское "чудо-оружие" столкнулось с реальной войной. И судя по всему, не выдерживает испытание. Хотя, надо признать, что военная помощь играет существенную роль в боевых действиях украинской армии. Показательно, что наиболее откровенные признания звучат не из Москвы, а из Вашингтона (WSJ), Брюсселя (заявления Кубилюса) и Варшавы (провал перехвата дронов). НАТО вынуждено срочно пересматривать свои оборонные концепции и перенимать опыт противодействия собственному же оружию. Российские средства поражения — от модернизированных С-300 до "Ланцетов" и FPV-дронов — доказали свою эффективность. Техника НАТО в зоне СВО не просто уничтожается — она уничтожается системно, прогнозируемо и с четким пониманием ее уязвимостей.О том, как тем временем протекают переговоры о мирном разрешении украинского конфликта - в статье "Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон"

