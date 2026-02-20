https://ukraina.ru/20260220/na-snegu-drony-vidyat-luchshe-ekspert-rasskazal-pro-osobennosti-boevykh-deystviy-v-zimniy-period-1075851079.html

На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период

Зима осложняет действия обеих сторон, но операторы дронов получают преимущество. На снегу чернозем демаскирует технику и пехоту, а цели становятся контрастнее для тепловизоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Говоря о влиянии погоды на ход боевых действий, эксперт опроверг распространенные мифы. Некоторые считают, что на холоде батарейка садится быстрее и дроны летают меньше. "Да, дрон летит меньшее расстояние зимой. Но при этом он тратит меньше времени на поиск цели, потому что цели гораздо контрастнее на общем белом фоне" , — заявил Анпилогов.По словам аналитика, украинская зима имеет свои особенности. Она мягче российской, здесь больше переходов через ноль. На свежевыпавшем снегу чернозем сразу показывает следы человека или машины. "Это сразу демаскирует любую позицию" , — пояснил эксперт.Анпилогов отметил, что это создает проблемы для всех участников боевых действий. "Генерал Мороз" воюет против обеих сторон. По любой обнаруженной позиции моментально наносятся удары артиллерией и дронами. "Человек — это существо теплокровное. А на большинстве дронов сейчас тепловизоры и достаточно качественные камеры" , — добавил военный эксперт.Он подчеркнул, что именно этот фактор делает противника уязвимым в зимних условиях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

