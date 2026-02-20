На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/na-snegu-drony-vidyat-luchshe-ekspert-rasskazal-pro-osobennosti-boevykh-deystviy-v-zimniy-period-1075851079.html
На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период - 20.02.2026 Украина.ру
На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
Зима осложняет действия обеих сторон, но операторы дронов получают преимущество. На снегу чернозем демаскирует технику и пехоту, а цели становятся контрастнее для тепловизоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-02-20T04:00
2026-02-20T04:00
россия
днепропетровск
запорожье
алексей анпилогов
украина.ру
нато
зима
мороз
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7d6e296482f8930907877922247742c.jpg
Говоря о влиянии погоды на ход боевых действий, эксперт опроверг распространенные мифы. Некоторые считают, что на холоде батарейка садится быстрее и дроны летают меньше. "Да, дрон летит меньшее расстояние зимой. Но при этом он тратит меньше времени на поиск цели, потому что цели гораздо контрастнее на общем белом фоне" , — заявил Анпилогов.По словам аналитика, украинская зима имеет свои особенности. Она мягче российской, здесь больше переходов через ноль. На свежевыпавшем снегу чернозем сразу показывает следы человека или машины. "Это сразу демаскирует любую позицию" , — пояснил эксперт.Анпилогов отметил, что это создает проблемы для всех участников боевых действий. "Генерал Мороз" воюет против обеих сторон. По любой обнаруженной позиции моментально наносятся удары артиллерией и дронами. "Человек — это существо теплокровное. А на большинстве дронов сейчас тепловизоры и достаточно качественные камеры" , — добавил военный эксперт.Он подчеркнул, что именно этот фактор делает противника уязвимым в зимних условиях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровск
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058665516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8148d9b55a3a94c7a4b720a8fa12d73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, днепропетровск, запорожье, алексей анпилогов, украина.ру, нато, зима, мороз, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, бпла, беспилотники, главные новости, главное, война, война на украине, новости россии
Россия, Днепропетровск, Запорожье, Алексей Анпилогов, Украина.ру, НАТО, зима, мороз, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, Главные новости, главное, война, война на Украине, новости России

На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период

04:00 20.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Зима осложняет действия обеих сторон, но операторы дронов получают преимущество. На снегу чернозем демаскирует технику и пехоту, а цели становятся контрастнее для тепловизоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Говоря о влиянии погоды на ход боевых действий, эксперт опроверг распространенные мифы. Некоторые считают, что на холоде батарейка садится быстрее и дроны летают меньше. "Да, дрон летит меньшее расстояние зимой. Но при этом он тратит меньше времени на поиск цели, потому что цели гораздо контрастнее на общем белом фоне" , — заявил Анпилогов.
По словам аналитика, украинская зима имеет свои особенности. Она мягче российской, здесь больше переходов через ноль. На свежевыпавшем снегу чернозем сразу показывает следы человека или машины. "Это сразу демаскирует любую позицию" , — пояснил эксперт.
Анпилогов отметил, что это создает проблемы для всех участников боевых действий. "Генерал Мороз" воюет против обеих сторон. По любой обнаруженной позиции моментально наносятся удары артиллерией и дронами. "Человек — это существо теплокровное. А на большинстве дронов сейчас тепловизоры и достаточно качественные камеры" , — добавил военный эксперт.
Он подчеркнул, что именно этот фактор делает противника уязвимым в зимних условиях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на фронте — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДнепропетровскЗапорожьеАлексей АнпилоговУкраина.руНАТОзимаморозСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникиГлавные новостиглавноевойнавойна на Украиненовости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:34Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
04:32МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
04:30Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
04:20Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон
04:15Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
04:09Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
04:00На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
03:44Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО
03:11История с футболистом, защищавшего соседа от ТЦК, вскрыла раскол в украинском обществе
02:55Трамп провёл в Вашингтоне первое заседание "Совета мира": Белоруссию пригласили... но не пустили
02:05На Украине, в Польше и Молдавии накрыли 34 лаборатории с миллионами доз наркотиков
01:47ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек. Другие заявления замначальника Генштаба РФ
01:30Генштаб РФ назвал потери ВСУ с начала СВО. События 19 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:05Севастополь под атакой БПЛА: ПВО и ЧФ сбили 16 дронов, есть погибший
00:53Фронтовая сводка за 19 февраля от канала "Дневник десантника"
00:38Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:05Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
23:55Насмешки украинских каналов над российскими биотуалетами обернулись напоминанием о проблемах
23:45Силы ПВО отражают атаку на Севастополь, беспилотная опасность объявлена в нескольких регионах России
23:43Вашингтон давит на Киев, угрожая опубликовать компромат на окружение Зеленского
Лента новостейМолния