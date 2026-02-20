https://ukraina.ru/20260220/v-interesakh-ukrainy---tyazhelyy-kompromiss-no-vlasti-k-nemu-ne-gotovy-eksperty-o-myunkhene-davose-i-1075818667.html

В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве

В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве - 20.02.2026 Украина.ру

В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве

В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли конференции по безопасности способствуют укреплению этой самой безопасности и думают над тем, кто её на самом деле подорвал. Говорят эксперты и о том, чем грозит киевскому режиму продолжение войны.

2026-02-20T04:53

2026-02-20T04:53

2026-02-20T04:53

эксклюзив

украина

россия

владимир мединский

андрей ермолаев

европа

руслан бизяев

антенна

rt

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075610145_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_6ec7584ba1fb4f4966b1ba8734274e40.jpg

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире канала Politeka отметил относительно недавно состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности, что туда как раз "собрались все те, практически, кто создали кризис безопасности в Европе, не хватало только русских".По его словам, на эту конференцию собираются одни и те же элиты, а именно те, которые своей неспособностью выстраивать отношения, неспособностью регулировать балансы создали и поддерживают этот кризис в Европе, как минимум, года с 2008-го, а то и раньше.Зачем это элитам? Поддерживая этот кризис безопасности, они усилили свою власть, "они проводят милитаризацию региона, они зарабатывают деньги, они поотсекали оппозиционные партии, они посоздавали фаерволы (фильтры входящего и исходящего трафика – авт.) во многих странах, то есть, они управляют ситуацией…", пояснил эксперт, добавив, что при этом сами же создатели кризиса на этот кризис публично жалуются.Какого-то честного переосмысления ситуации со стороны этих элит не наблюдается, элиты не желают признавать свои ошибки, из года в год звучат одни и те же речи, констатировал Бортник.Он отметил, что выступление Зеленского в Мюнхене, при всех его нюансах, всё же оставляет открытыми двери для переговоров с РФ. А в целом ни Мюнхен, ни Давос уже ничего не определяют.Что до переговоров в Женеве, то участие в них помощника президента РФ Владимира Мединского в Киеве почему-то восприняли как попытку вывести украинскую сторону "на эмоцию", как попытку вызвать "какие-то демарши". Такое мнение высказала в эфире одного из каналов депутат Верховной Рады Анна Скороход. Она считает важным, что украинская делегация "на это не повелась". Вот такой интересный подход.Напомним, ранее Зеленский в интервью порталу Axios допустил резкий выпад в адрес Мединского из-за того, что тот говорит об исторических корнях конфликта — дескать, у Киева нет на это времени.Сам Мединский, отвечая на вопрос RT о ходе переговоров, сообщил, что они прошли в рабочем порядке и добавил с иронией: "Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились".Если без шуток, то все понимают, что исторические корни конфликта изучать в любом случае придётся хотя бы ради того, чтобы в будущем избегать ошибок, имеющих слишком тяжёлые последствия. И эти корни не во вчерашнем и не в позавчерашнем дне, копать надо глубже, считает донецкий историк Алексей Иванов.Он в интервью изданию "Аргументы недели" подробно изложил свое видение возникновения идеи "украинства" благодаря стараниям… польских магнатов, иезуитов-василиан и прочих "товарищей", у которых были вполне прозаические причины для такого "нациотворчества". А русские и малорусские "мастодонты" украинства - "поляков наслушались", заявил историк.Но вернёмся к переговорам. Мединский в Женеве после трёхсторонней встречи отдельно провёл и закрытую встречу с украинской делегацией. Насколько известно, никаких документов там не подписывали.Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что сейчас решается вопрос, будет ли остановлена война весной итого года или же продлится еще на один календарный год. По его словам, второй вариант плох для Киева, поскольку уже сейчас общество в большом напряжении, и "возникают такие окна неопределенности уже на ближайшее будущее"."Глупо было бы говорить, что война не изматывает, война вообще идет на истощение… Но истощаются, мне кажется, больше и динамичнее силы Украины (киевского режима – ред.). А в процессе истощения изменяются и наши возможности, и качественные характеристики – условия социальной жизни, инфраструктурного состояния, да, в конце концов, просто состояния общества, которое очень страдает от этого положения… Уже говорят о том, а как нам подготовиться к следующему зимнему периоду, в каком состоянии будут города в теплое время…", - рассказал эксперт в эфире ютуб-канала UKRLIFE.По мнению Ермолаева, "в национальных интересах Украины – тяжелый компромисс сейчас".Он пояснил: "Потому что нам (киевскому режиму – ред.) в любом случае, даже после затягивания войны, придётся выходить на переговоры, но нужно учитывать, что наше положение может быть существенно хуже, плюс, могут возникнуть новые точки напряжения и конфликта уже в самой Украине, мы это тоже видим и ощущаем".При этом эксперт отметил, что он не ожидает каких-то прорывов от текущих переговоров. По его мнению, это рабочие встречи, в ходе которых обсуждается, какими могут быть модальности сценария остановки боевых действий. Если эти переговоры будут сорваны, то "следующее окно возможностей может появиться только после очередных крупных военных кампаний… очень болезненных для Украины".Ермолаев отметил, что панельных дискуссий мало, Европе надо задуматься о будущей модели безопасности – "возможно, на континенте в целом, потому что нужно решать русский вопрос".Хм, решать русский вопрос… Ничего не напоминает? Кто его в последний раз собирался решить?Как бы то ни было, от способности сделать это сейчас зависит судьба европейцев, считает политолог.Вообще дело ведь не только в Украине, кризис куда глубже. И дела у всего человечества куда хуже, чем многим сейчас представляется, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Общество, лишенное смыслов, лишенное возможности дискутировать над смыслами, обречено. Нынешний кризис мирового порядка – это следствие отсутствия смыслов. Точно так же, как и кризис культуры, кризис духовности и так далее.Свести политику к технологиям или манипуляции реальностью (постправда) – не сложно. Но пример Украины показывает: манипуляция смыслами порождает Майданы, отсутствие смыслов порождает зеленских, подмена смыслов порождает оруэлловскую систему: "война – это мир", "порабощение – это независимость", "фашизм – это демократия", - написал эксперт в своем телеграм-канале.А вот украинский политолог Руслан Бизяев ожидает нарастания кризиса в самой РФ.По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала украинского издания "Антенна", цена войны для Москвы становится все дороже, рано или поздно настанет момент, когда "продолжать войну экономически не будет возможности – не потому, что не будет денег, а потому, что с этого не будет выхлопа".Бизяев полагает, что главная цель Путина заключается не в захвате Краматорска или Покровска, нет, его цель – "возвращение Украины в круг политического влияния России, в политическую орбиту России".И пока эта задача будет для РФ актуальной, "угроза не будет меньшей безотносительно того, будет ли прекращение огня в этом году или не будет", считает политолог.Бизяев добавил, что нынешние политэлиты РФ будто бы мыслят категориями "возвращения в светлое прошлое" и предлагают Украине: "Давайте мы вернем Советский Союз, мы вам дадим там автономию, будете жить снова в УССР… и все будет гуд – будет у вас дешевый газ, колбаса по 2.20 и все остальное".Пока эти элиты – неважно, остатки ли это ельцинских элит, Дерипаска и пр., или же это "новая гвардия Путина" - находятся при власти, ситуация не изменится, могут меняться лишь методы, заявил политолог.Очень интересное видение. Кажется, мало кто подозревает "остатки ельцинских элит" в желании восстановить Советский Союз и дать всем колбасу по 2.20.Но в другом эксперт прав. По его словам, главный вопрос в том, что делать в случае перемирия или мира "с соседом, с которым у нас общая граница всё равно останется, и это не 20 километров… это более тысячи километров".Вопрос и в том, продолжил политолог, как обеспечить не гарантии безопасности, записанные на бумаге, а как обеспечить саму эту безопасность – "а это уже проблема, скажем, больше Украины".И тут можно вернуться к версии о восстановлении Союза (который, увы, на самом деле никто и не думает восстанавливать). А ведь в Советском Союзе такая война была бы просто невозможна.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Дмитрий Ковалевич: "Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Переговоры опять в точке ноль". Эксперты и политики о ситуации на Украине в преддверии Женевы

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир мединский, андрей ермолаев, европа, руслан бизяев, антенна, rt, верховная рада